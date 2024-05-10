Франция отдала Украине ракеты SCALP, подлежащие утилизации - 10.05.2024 Украина.ру
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Франция отдала Украине ракеты SCALP, подлежащие утилизации
Франция отдала Украине ракеты SCALP, подлежащие утилизации - 10.05.2024 Украина.ру
Франция отдала Украине ракеты SCALP, подлежащие утилизации
Украина получила подлежавшие утилизации французские дальнобойные ракет SCALP. Об этом сообщила радиостанция RFI
2024-05-10T17:46
2024-05-10T17:46
новости
украина
франция
ракеты
scalp
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По информации радиостанции, в арсеналах было два типа запасов — старые ракеты с подходящим к концу сроком хранения, но все еще пригодные к использованию и "коконы" с ракетами, непригодные к эксплуатации. На них отсутствовали некоторые детали.Боеприпасы восстановили за три месяца, а стоимость работ обошлась Франции в четверть цены новой ракеты, уточнила радиостанция.Крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow/SCALP — совместная англо-французская разработка, производится европейским консорциумом MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia). Дальность стрельбы ракеты превышает 250 км.
https://ukraina.ru/20240117/1052733758.html
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новости, украина, франция, ракеты, scalp
Новости, Украина, Франция, ракеты, SCALP

Франция отдала Украине ракеты SCALP, подлежащие утилизации

17:46 10.05.2024
 
© Владимир Зеленский телеграм-каналФранцузская ракета SCALP
Французская ракета SCALP
© Владимир Зеленский телеграм-канал
Читать в
Украина получила подлежавшие утилизации французские дальнобойные ракет SCALP. Об этом сообщила радиостанция RFI
По информации радиостанции, в арсеналах было два типа запасов — старые ракеты с подходящим к концу сроком хранения, но все еще пригодные к использованию и "коконы" с ракетами, непригодные к эксплуатации. На них отсутствовали некоторые детали.
Боеприпасы восстановили за три месяца, а стоимость работ обошлась Франции в четверть цены новой ракеты, уточнила радиостанция.
Крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow/SCALP — совместная англо-французская разработка, производится европейским консорциумом MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia). Дальность стрельбы ракеты превышает 250 км.
17 января, 10:25
Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и сотни бомб - ReutersПрезидент Франции Эммануэль Макрон в феврале приедет на Украину для подписания соглашения, по которым Париж будет поставлять Киеву оружие, пишет Reuters
 
НовостиУкраинаФранцияракетыSCALP
 
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Заголовок открываемого материала
17:46Франция отдала Украине ракеты SCALP, подлежащие утилизации
17:03Украина денонсировала соглашение СНГ о выполнении полетов воздушных судов спецназначения
16:39Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром России
16:25Зеленский подтвердил наступление ВС РФ в Харьковской области
16:04BI: российские средства РЭБ создают помехи американскому высокоточному оружию на Украине
16:00"Гадюка": женская конкуренция на экране и в жизни
15:47Сохраняя цивилизацию. Путин предупреждает западную агрессивную русофобию
15:22Украина перебрасывает резервные подразделения на Волчанск в Харьковской области
15:00Во имя Отца и его дочери: Анна Ревякина презентовала новый спектакль
14:45Украина отказалась от Победы
14:17Ядерные учения – только начало: как Россия малой кровью остановит США от Третьей мировой – Леонков
14:10Бельгия выделит Украине дополнительных 9 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры
13:41Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины Сергея Рудя
13:23Кэмерон призвал западных лидеров "пересидеть" Владимира Путина на Украине
13:03Обстановка под Харьковом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 мая
13:02Чехия передала Украине первый тренажер F-16
12:49В Донецке в результате обстрела ВСУ погибли две женщины
12:36Reuters: саммит мира по Украине толкает нейтральную Швейцарию в объятия Запада
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11:42Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области Украины
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