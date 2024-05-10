Франция отдала Украине ракеты SCALP, подлежащие утилизации
© Владимир Зеленский телеграм-каналФранцузская ракета SCALP
© Владимир Зеленский телеграм-канал
Украина получила подлежавшие утилизации французские дальнобойные ракет SCALP. Об этом сообщила радиостанция RFI
По информации радиостанции, в арсеналах было два типа запасов — старые ракеты с подходящим к концу сроком хранения, но все еще пригодные к использованию и "коконы" с ракетами, непригодные к эксплуатации. На них отсутствовали некоторые детали.
Боеприпасы восстановили за три месяца, а стоимость работ обошлась Франции в четверть цены новой ракеты, уточнила радиостанция.
Крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow/SCALP — совместная англо-французская разработка, производится европейским консорциумом MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia). Дальность стрельбы ракеты превышает 250 км.