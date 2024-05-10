https://ukraina.ru/20240510/1055006598.html

Франция отдала Украине ракеты SCALP, подлежащие утилизации

Франция отдала Украине ракеты SCALP, подлежащие утилизации - 10.05.2024 Украина.ру

Франция отдала Украине ракеты SCALP, подлежащие утилизации

Украина получила подлежавшие утилизации французские дальнобойные ракет SCALP. Об этом сообщила радиостанция RFI

2024-05-10T17:46

2024-05-10T17:46

2024-05-10T17:46

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украина

франция

ракеты

scalp

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По информации радиостанции, в арсеналах было два типа запасов — старые ракеты с подходящим к концу сроком хранения, но все еще пригодные к использованию и "коконы" с ракетами, непригодные к эксплуатации. На них отсутствовали некоторые детали.Боеприпасы восстановили за три месяца, а стоимость работ обошлась Франции в четверть цены новой ракеты, уточнила радиостанция.Крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow/SCALP — совместная англо-французская разработка, производится европейским консорциумом MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia). Дальность стрельбы ракеты превышает 250 км.

https://ukraina.ru/20240117/1052733758.html

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новости, украина, франция, ракеты, scalp