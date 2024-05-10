https://ukraina.ru/20240510/1055000461.html
День победы против Дня Европы. Как на Украине прошло 9 мая
День победы против Дня Европы. Как на Украине прошло 9 мая - 10.05.2024 Украина.ру
День победы против Дня Европы. Как на Украине прошло 9 мая
Девятое мая на Украине больше не считается Днем победы. В прошлом году Зеленский подписал указ, согласно которому отныне ежегодно 9 мая в Украине будут отмечать День Европы.
2024-05-10T09:59
2024-05-10T09:59
2024-05-10T09:59
эксклюзив
украина
киев
европа
кость бондаренко
владимир зеленский
ес
европарламент
google
петр порошенко
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048882638_0:86:1043:672_1920x0_80_0_0_10e69470b2d2b1cc3e79fe014059538b.jpg
Той самой Европы, которая в свое время либо сдалась на милость нацистам, либо принимала участие в нацистской интервенции. Как гласил французский плакат1942 года, пропагандируя интервенцию против СССР под флагами 14 европейских государств, Европа была на марше против большевизма.Новый праздник назначили на эту дату как бы в пику России и тем гражданам Украины, которые еще празднуют День победы, хотя по факту и считаются врагами государства, вне зависимости от возраста. Ранее при Порошенко на Украине ввели День примирения 8 мая, полагая, что примиряться надо с побежденными 79 лет назад нацистами. Примиряться с ними должны в республике, которая за период Великой отечественной войны и нацистской оккупации потеряла около восьми миллионов жизней.Накануне нынешнего 9 мая в Киеве показательно переименовали проспект Правды в проспект Евросоюза. В Одессе в Европейскую переименовали Екатерининскую улицу.В Киев на День Европы прибыла глава Европарламента Роберта Метсола. Ее визит в Киеве анонсировал Штефан Шлойнинг, руководитель программ сотрудничества Украины и ЕС, поздравив украинцев с Днем Европы. "Украины защищают нас, европейцев и Евросоюз ежедневно", - подчеркнул Шлойнинг, чтобы мобилизованные жители Незалежной не забывали, за что они погибают.Посол ЕС Катарина Матернова 9 мая покрутила морковкой перед носом ослика, заявив, что Украина может вступить в Евросоюз в 2030 году. Правда, тут же подстраховалась, подчеркнув, что геополитическая ситуация непредсказуема. "Прогнозировать точно, когда Украина станет членом ЕС – это, как смотреть в хрустальный шар для предсказаний", - говорит посол ЕС. В принципе есть еще много видов предсказаний, которыми можно стимулировать украинцев: гадания по полету птиц, по кофейной гуще, по картам таро или внутренностям животных.Тем не менее, День Европы так и не зашел украинцам. Новоиспеченный праздник остается таковым лишь для тех, кто присосался к грантам Евросоюза и воровству гуманитарной помощи.Простые украинцы, несмотря на террор нацистов и насильственную мобилизацию, 9 мая все равно несут цветы к оставшимся братским могилам и даже к изувеченным памятникам или хотя бы к сохранившимся постаментам от них. В Одесской, Херсонской, Полтавской, Киевской областях дети фотографируются возле памятников с цветами. Тем временем националисты из группировки "Деколонизация" по всей Украине мониторят, в каких местах люди собираются возложить цветы, призывая устроить им травлю и организовать нападение.В украинской столице с утра 9 мая несут цветы к Вечному огню в Парке Славы, сообщает издание "Страна", также отмечая, что запрос "День победы" стал самым популярным из Украины по данным сервиса Google Trends.Украинский политолог Кость Бондаренко пишет, что правда и истина о той войне не зависят от политической конъюнктуры. "Можно сколько угодно угодно делать акцент на 8-м мая, а не на 9-м. Можно объявлять День Победы днем скорби и примирения. Можно убеждать себя и других в том, что новая война полностью перечеркнула значение той, далекой. Можно уничтожить все памятники. Но ведь память-то не материальна. И истина не зависит от политической моды. И настоящие памятники - у нас в сердце. А их не разрушить", - пишет Бондаренко.И хотя на Украине регулярно проходят марши в честь нацистских коллаборационистов, но Кость Бондаренко допускает, что отказавшиеся от празднования 9 мая очень скоро будут готовы праздновать 20 апреля, день рождения лидера нацистов, доведенного до самоубийства "советскими оккупантами".Украинский telegram-канал "ЗеРада" 9 мая отмечает, что официальная Украина на самом деле чтит нацистских коллаборационистов, призывая украинцев не поддаваться последовательным попыткам очернить День победы."Сегодня, после десятилетий последовательной политики Украина имеет закономерный результат: воюет с теми с кем бок о бок защитили жизнь тогда в 1945, носит на шевронах знаки вермахта и люфтваффе, чтит нацистских коллаборантов, только изредка для протокола вспоминая подвиги настоящих победителей, без которых не было бы что декоммунизировать. Вот так всё поменялось.… Несмотря ни на какие события дня сегодняшнего, и как бы не было тяжело не поддавайтесь очернению того Великого подвига и Великой Победы, храните благодарность, хотя бы в сердце, если нельзя демонстрировать публично", - пишет "ЗеРада".Официальный День Европы и неофициальный День Победы девятого мая как бы противостоят друг другу, разделяя власть имущих с многими из простых жителей Украины, которые не забыли своих дедов, не приемлют идеологию национализма, загнаны в подполье, как и в период с 1941 по 1944 год.От том, что происходит с памятниками Великой Отечественной войне на Украине подробно описано в статье Убийство памяти. Тяжелая судьба памятников Великой Отечественной войны на Украине
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эксклюзив, украина, киев, европа, кость бондаренко, владимир зеленский, ес, европарламент, google, петр порошенко
День победы против Дня Европы. Как на Украине прошло 9 мая
Девятое мая на Украине больше не считается Днем победы. В прошлом году Зеленский подписал указ, согласно которому отныне ежегодно 9 мая в Украине будут отмечать День Европы.
Той самой Европы, которая в свое время либо сдалась на милость нацистам, либо принимала участие в нацистской интервенции. Как гласил французский плакат
1942 года, пропагандируя интервенцию против СССР под флагами 14 европейских государств, Европа была на марше против большевизма.
Новый праздник назначили на эту дату как бы в пику России и тем гражданам Украины, которые еще празднуют День победы, хотя по факту и считаются врагами государства, вне зависимости от возраста. Ранее при Порошенко на Украине ввели День примирения 8 мая, полагая, что примиряться надо с побежденными 79 лет назад нацистами. Примиряться с ними должны в республике, которая за период Великой отечественной войны и нацистской оккупации потеряла около восьми миллионов жизней.
Накануне нынешнего 9 мая в Киеве показательно переименовали проспект Правды в проспект Евросоюза. В Одессе в Европейскую переименовали Екатерининскую улицу.
В Киев на День Европы прибыла глава Европарламента Роберта Метсола. Ее визит в Киеве анонсировал Штефан Шлойнинг, руководитель программ сотрудничества Украины и ЕС, поздравив украинцев с Днем Европы. "Украины защищают нас, европейцев и Евросоюз ежедневно", - подчеркнул Шлойнинг, чтобы мобилизованные жители Незалежной не забывали, за что они погибают.
Посол ЕС Катарина Матернова 9 мая покрутила морковкой перед носом ослика, заявив, что Украина может вступить в Евросоюз в 2030 году. Правда, тут же подстраховалась, подчеркнув, что геополитическая ситуация непредсказуема. "Прогнозировать точно, когда Украина станет членом ЕС – это, как смотреть в хрустальный шар для предсказаний", - говорит посол ЕС. В принципе есть еще много видов предсказаний, которыми можно стимулировать украинцев: гадания по полету птиц, по кофейной гуще, по картам таро или внутренностям животных.
Тем не менее, День Европы так и не зашел украинцам. Новоиспеченный праздник остается таковым лишь для тех, кто присосался к грантам Евросоюза и воровству гуманитарной помощи.
Простые украинцы, несмотря на террор нацистов и насильственную мобилизацию, 9 мая все равно несут цветы к оставшимся братским могилам и даже к изувеченным памятникам или хотя бы к сохранившимся постаментам от них. В Одесской, Херсонской, Полтавской, Киевской областях дети фотографируются возле памятников с цветами. Тем временем националисты из группировки "Деколонизация" по всей Украине мониторят, в каких местах люди собираются возложить цветы, призывая устроить им травлю и организовать нападение.
В украинской столице с утра 9 мая несут цветы к Вечному огню в Парке Славы, сообщает издание "Страна", также отмечая, что запрос "День победы" стал самым популярным из Украины по данным сервиса Google Trends.
Украинский политолог Кость Бондаренко
пишет, что правда и истина о той войне не зависят от политической конъюнктуры. "Можно сколько угодно угодно делать акцент на 8-м мая, а не на 9-м. Можно объявлять День Победы днем скорби и примирения. Можно убеждать себя и других в том, что новая война полностью перечеркнула значение той, далекой. Можно уничтожить все памятники. Но ведь память-то не материальна. И истина не зависит от политической моды. И настоящие памятники - у нас в сердце. А их не разрушить", - пишет Бондаренко.
И хотя на Украине регулярно проходят марши в честь нацистских коллаборационистов, но Кость Бондаренко допускает, что отказавшиеся от празднования 9 мая очень скоро будут готовы праздновать 20 апреля, день рождения лидера нацистов, доведенного до самоубийства "советскими оккупантами".
Украинский telegram-канал "ЗеРада" 9 мая отмечает, что официальная Украина на самом деле чтит нацистских коллаборационистов, призывая украинцев не поддаваться последовательным попыткам очернить День победы.
"Сегодня, после десятилетий последовательной политики Украина имеет закономерный результат: воюет с теми с кем бок о бок защитили жизнь тогда в 1945, носит на шевронах знаки вермахта и люфтваффе, чтит нацистских коллаборантов, только изредка для протокола вспоминая подвиги настоящих победителей, без которых не было бы что декоммунизировать. Вот так всё поменялось.… Несмотря ни на какие события дня сегодняшнего, и как бы не было тяжело не поддавайтесь очернению того Великого подвига и Великой Победы, храните благодарность, хотя бы в сердце, если нельзя демонстрировать публично", - пишет "ЗеРада".
Официальный День Европы и неофициальный День Победы девятого мая как бы противостоят друг другу, разделяя власть имущих с многими из простых жителей Украины, которые не забыли своих дедов, не приемлют идеологию национализма, загнаны в подполье, как и в период с 1941 по 1944 год.
От том, что происходит с памятниками Великой Отечественной войне на Украине подробно описано в статье Убийство памяти. Тяжелая судьба памятников Великой Отечественной войны на Украине