https://ukraina.ru/20240510/1055000461.html

День победы против Дня Европы. Как на Украине прошло 9 мая

День победы против Дня Европы. Как на Украине прошло 9 мая - 10.05.2024 Украина.ру

День победы против Дня Европы. Как на Украине прошло 9 мая

Девятое мая на Украине больше не считается Днем победы. В прошлом году Зеленский подписал указ, согласно которому отныне ежегодно 9 мая в Украине будут отмечать День Европы.

2024-05-10T09:59

2024-05-10T09:59

2024-05-10T09:59

эксклюзив

украина

киев

европа

кость бондаренко

владимир зеленский

ес

европарламент

google

петр порошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048882638_0:86:1043:672_1920x0_80_0_0_10e69470b2d2b1cc3e79fe014059538b.jpg

Той самой Европы, которая в свое время либо сдалась на милость нацистам, либо принимала участие в нацистской интервенции. Как гласил французский плакат1942 года, пропагандируя интервенцию против СССР под флагами 14 европейских государств, Европа была на марше против большевизма.Новый праздник назначили на эту дату как бы в пику России и тем гражданам Украины, которые еще празднуют День победы, хотя по факту и считаются врагами государства, вне зависимости от возраста. Ранее при Порошенко на Украине ввели День примирения 8 мая, полагая, что примиряться надо с побежденными 79 лет назад нацистами. Примиряться с ними должны в республике, которая за период Великой отечественной войны и нацистской оккупации потеряла около восьми миллионов жизней.Накануне нынешнего 9 мая в Киеве показательно переименовали проспект Правды в проспект Евросоюза. В Одессе в Европейскую переименовали Екатерининскую улицу.В Киев на День Европы прибыла глава Европарламента Роберта Метсола. Ее визит в Киеве анонсировал Штефан Шлойнинг, руководитель программ сотрудничества Украины и ЕС, поздравив украинцев с Днем Европы. "Украины защищают нас, европейцев и Евросоюз ежедневно", - подчеркнул Шлойнинг, чтобы мобилизованные жители Незалежной не забывали, за что они погибают.Посол ЕС Катарина Матернова 9 мая покрутила морковкой перед носом ослика, заявив, что Украина может вступить в Евросоюз в 2030 году. Правда, тут же подстраховалась, подчеркнув, что геополитическая ситуация непредсказуема. "Прогнозировать точно, когда Украина станет членом ЕС – это, как смотреть в хрустальный шар для предсказаний", - говорит посол ЕС. В принципе есть еще много видов предсказаний, которыми можно стимулировать украинцев: гадания по полету птиц, по кофейной гуще, по картам таро или внутренностям животных.Тем не менее, День Европы так и не зашел украинцам. Новоиспеченный праздник остается таковым лишь для тех, кто присосался к грантам Евросоюза и воровству гуманитарной помощи.Простые украинцы, несмотря на террор нацистов и насильственную мобилизацию, 9 мая все равно несут цветы к оставшимся братским могилам и даже к изувеченным памятникам или хотя бы к сохранившимся постаментам от них. В Одесской, Херсонской, Полтавской, Киевской областях дети фотографируются возле памятников с цветами. Тем временем националисты из группировки "Деколонизация" по всей Украине мониторят, в каких местах люди собираются возложить цветы, призывая устроить им травлю и организовать нападение.В украинской столице с утра 9 мая несут цветы к Вечному огню в Парке Славы, сообщает издание "Страна", также отмечая, что запрос "День победы" стал самым популярным из Украины по данным сервиса Google Trends.Украинский политолог Кость Бондаренко пишет, что правда и истина о той войне не зависят от политической конъюнктуры. "Можно сколько угодно угодно делать акцент на 8-м мая, а не на 9-м. Можно объявлять День Победы днем скорби и примирения. Можно убеждать себя и других в том, что новая война полностью перечеркнула значение той, далекой. Можно уничтожить все памятники. Но ведь память-то не материальна. И истина не зависит от политической моды. И настоящие памятники - у нас в сердце. А их не разрушить", - пишет Бондаренко.И хотя на Украине регулярно проходят марши в честь нацистских коллаборационистов, но Кость Бондаренко допускает, что отказавшиеся от празднования 9 мая очень скоро будут готовы праздновать 20 апреля, день рождения лидера нацистов, доведенного до самоубийства "советскими оккупантами".Украинский telegram-канал "ЗеРада" 9 мая отмечает, что официальная Украина на самом деле чтит нацистских коллаборационистов, призывая украинцев не поддаваться последовательным попыткам очернить День победы."Сегодня, после десятилетий последовательной политики Украина имеет закономерный результат: воюет с теми с кем бок о бок защитили жизнь тогда в 1945, носит на шевронах знаки вермахта и люфтваффе, чтит нацистских коллаборантов, только изредка для протокола вспоминая подвиги настоящих победителей, без которых не было бы что декоммунизировать. Вот так всё поменялось.… Несмотря ни на какие события дня сегодняшнего, и как бы не было тяжело не поддавайтесь очернению того Великого подвига и Великой Победы, храните благодарность, хотя бы в сердце, если нельзя демонстрировать публично", - пишет "ЗеРада".Официальный День Европы и неофициальный День Победы девятого мая как бы противостоят друг другу, разделяя власть имущих с многими из простых жителей Украины, которые не забыли своих дедов, не приемлют идеологию национализма, загнаны в подполье, как и в период с 1941 по 1944 год.От том, что происходит с памятниками Великой Отечественной войне на Украине подробно описано в статье Убийство памяти. Тяжелая судьба памятников Великой Отечественной войны на Украине

https://ukraina.ru/20240508/1054980663.html

украина

киев

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, киев, европа, кость бондаренко, владимир зеленский, ес, европарламент, google, петр порошенко