https://ukraina.ru/20240510/1055005808.html

BI: российские средства РЭБ создают помехи американскому высокоточному оружию на Украине

BI: российские средства РЭБ создают помехи американскому высокоточному оружию на Украине - 10.05.2024 Украина.ру

BI: российские средства РЭБ создают помехи американскому высокоточному оружию на Украине

Российские средства радиоэлектронной борьбы создают проблемы для некоторых видов американского высокоточного оружия на Украине. Об этом 10 мая сообщает издание Business Insider

2024-05-10T16:04

2024-05-10T16:04

2024-05-10T16:04

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"Удивительно, как у высокоточных систем, таких как Excalibur и GMLRS, которыми можно стрелять из поставляемых США гаубиц М777 и HIMARS, соответственно, снизилась точность из-за помех", - отмечается в статье издания.Автор материала напоминает, что ВСУ на протяжении всех боевых действий применяли американское высокоточное оружие, такое как HIMARS и Joint Direct Attack Munitions. Однако широко задействованная российская РЭБ регулярно снижает эффективность этого оружия, поясняет он."Российские военные, вероятно, проявляют повышенный интерес к использованию средств радиоэлектронной борьбы в бою, особенно в последний год или около того, поскольку они весьма эффективны в противодействии высокоточному оружию, поставляемому США", — допускает Business Insider.

https://ukraina.ru/20240417/1054558932.html

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новости, украина, россия, рэб, himars, всу, вс рф