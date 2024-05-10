BI: российские средства РЭБ создают помехи американскому высокоточному оружию на Украине - 10.05.2024 Украина.ру
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BI: российские средства РЭБ создают помехи американскому высокоточному оружию на Украине
BI: российские средства РЭБ создают помехи американскому высокоточному оружию на Украине - 10.05.2024 Украина.ру
BI: российские средства РЭБ создают помехи американскому высокоточному оружию на Украине
Российские средства радиоэлектронной борьбы создают проблемы для некоторых видов американского высокоточного оружия на Украине. Об этом 10 мая сообщает издание Business Insider
2024-05-10T16:04
2024-05-10T16:04
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"Удивительно, как у высокоточных систем, таких как Excalibur и GMLRS, которыми можно стрелять из поставляемых США гаубиц М777 и HIMARS, соответственно, снизилась точность из-за помех", - отмечается в статье издания.Автор материала напоминает, что ВСУ на протяжении всех боевых действий применяли американское высокоточное оружие, такое как HIMARS и Joint Direct Attack Munitions. Однако широко задействованная российская РЭБ регулярно снижает эффективность этого оружия, поясняет он."Российские военные, вероятно, проявляют повышенный интерес к использованию средств радиоэлектронной борьбы в бою, особенно в последний год или около того, поскольку они весьма эффективны в противодействии высокоточному оружию, поставляемому США", — допускает Business Insider.
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Новости, Украина, Россия, РЭБ, HIMARS, ВСУ, ВС РФ

BI: российские средства РЭБ создают помехи американскому высокоточному оружию на Украине

16:04 10.05.2024
 
© Минобороны РФРЭБ
РЭБ
© Минобороны РФ
Читать в
Российские средства радиоэлектронной борьбы создают проблемы для некоторых видов американского высокоточного оружия на Украине. Об этом 10 мая сообщает издание Business Insider
"Удивительно, как у высокоточных систем, таких как Excalibur и GMLRS, которыми можно стрелять из поставляемых США гаубиц М777 и HIMARS, соответственно, снизилась точность из-за помех", - отмечается в статье издания.
Автор материала напоминает, что ВСУ на протяжении всех боевых действий применяли американское высокоточное оружие, такое как HIMARS и Joint Direct Attack Munitions. Однако широко задействованная российская РЭБ регулярно снижает эффективность этого оружия, поясняет он.
"Российские военные, вероятно, проявляют повышенный интерес к использованию средств радиоэлектронной борьбы в бою, особенно в последний год или около того, поскольку они весьма эффективны в противодействии высокоточному оружию, поставляемому США", — допускает Business Insider.
Владимир Орлов интервью
17 апреля, 13:39
Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал"Если мы хотим прорвать фронт не ротным подразделением на глубину два километра, а провести большую наступательную операцию, нам нужны не только сухопутные подразделения, а все виды и рода войск, которые должны обеспечить продвижение в заданном темпе на широком участке, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
 
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