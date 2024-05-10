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"Гадюка": женская конкуренция на экране и в жизни

"Гадюка": женская конкуренция на экране и в жизни - 10.05.2024 Украина.ру

"Гадюка": женская конкуренция на экране и в жизни

10 мая 1966 года в Москве состоялась всесоюзная премьера фильма "Гадюка" Киевской киностудии им. Довженко. Это был одновременно и очень захватывающий, и очень неоднозначный фильм, который пользовался у советского кинозрителя невероятной популярностью

2024-05-10T16:00

2024-05-10T16:00

2024-05-10T16:00

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В 1928 году известный советский писатель Алексей Толстой, автор фантастических романов "Аэлита" и "Гиперболоид инженера Гарина", успевший к тому времени написать и две первые книги своего романа-эпопеи "Хождение по мукам", решил затронуть тему Гражданской войны с довольно необычной стороны. После её окончания прошло чуть более пяти лет, почти в каждой семье были унесённые ею жертвы – по разным оценкам страна потеряла до 17 млн. человек, а потому тема была животрепещущей. Писатель хотел описать не просто ужасы войны, а судьбу одного человек, одной женщины, которую война пропустила через самое свое пекло и искалечила её душу. Так появилась повесть "Гадюка", которая произвела настоящий фурор и повлекла за собой многочисленные дискуссии, конференции и даже показательные суды с участием настоящих юристов, на которых решалось, надо ли было бы осудить героиню повести в реальной жизни или нет. Считается, что ее прототипом послужила дальняя родственница Алексея Толстого, поэтесса и переводчица Татьяна Сикорская.В центре сюжета "Гадюки" – история жизни купеческой дочери Ольги Изотовой. Девушка учится в гимназии, мечтает выйти замуж, но все планы перечёркивает Гражданская война – в дом девушки врываются три бандита из бывших офицеров, убивают её родителей, а саму пытаются изнасиловать. Девушку спасает патруль, одного из нападающих он даже убивает, но остальные лиходеи успевают ретироваться, тяжело ранив Ольгу. Гирькой по голове её бьет знакомый, бывший гимназист – Валентин Брыкин, таким образом убийца пытается убрать узнавшего его свидетеля. Он же поджигает дом, чтобы скрыть следы преступления.Ольга приходит в себя в госпитале, где и знакомится с большевиком Емельяновым. На этом ее испытания не заканчиваются – в город врываются белогвардейцы. Ольга попадает на допрос, где снова сталкивается с Брыкиным. Чтобы всё же уничтожить свидетельницу своего преступления, он её теперь оговаривает, обвинив в связи с большевицким подпольем, и совершенно аполитичная девушка попадает в тюрьму. Но вот в город вступают красные.Перед бегством из города белогвардейцы, среди которых оказывается и "злой гений" Ольги – Брыкин, расстреливают заключенных. Брыкин намеренно стреляет в свою недобитую жертву. Однако её, тяжелораненую, находит знакомый по госпиталю Емельянов, командующий теперь кавалерийским эскадроном. Ему удается отыскать опытного профессора медицины, который и спасает девушку.Ольга влюбляется в красивого, неглупого, одухотворенного Революцией Емельянова и вместе с ним идет на фронт, записавшись в его эскадрон вестовой. Доставляя пакет, Ольга вновь сталкивается с белогвардейцем Брыкиным. В этот раз она убивает и его самого, и его напарника, отомстив и за родителей, и за себя.В одном из боёв кавалеристы попадают под плотный пулеметный огонь. Ольга получает тяжелое ранение, а ее возлюбленный, комэск Емельянов, погибает. Ольга после госпиталя вновь возвращается в строй, доходит до Владивостока, то есть сражается до самого конца Гражданской войны, до 1922 года.После войны Ольга возвращается с фронта, селится в обычной коммуналке, работает машинисткой, но мирная жизнь не для неё – её душа исковеркана войной. Мещанство соседей её раздражает. Ей и другим, таким, как она, кто пришёл из окопов и сабельных атак Гражданской войны, непонятно, как после всего произошедшего, после рек крови, могут существовать НЭП, потребкооперация, могут работать все эти тресты, конторы, рестораны. Тоже самое сейчас происходит с теми, кто воюет в зоне СВО, а потом возвращается в тыл и видит, что жизнь в этом самом тылу течет, как будто на передовой ничего не происходит. Для большинства российских (да и украинских) граждан войны как бы нет. Тоже самое переживали 100 лет назад и ветераны Гражданской, только кровопролитие было помасштабней, а потому и диссонанс был порезче.В свою очередь соседям Изотовой непонятны и неприятны её замкнутость и отчужденность, отчего отношения с нею перерастают в настоящую вражду. И тут у Ольги появляется отдушина, у неё возникает чувство к директору махорочного треста. Однако вмешивается и "уводит" мужчину, используя самые подлые мещанские приемы, соперница Ольги – смазливая и пустая Сонечка (в фильме – Лялечка) Варенцова. В результате вся накопившаяся ненависть к этому не оправдавшему её ожидания послевоенному миру, ради которого погиб Емельянов и миллионы других замечательных людей, изливается на Варенцову. В порыве гнева Изотова хватается за оружие и убивает её. "Гадюка" – прозвище, которое мелочные соседи дают главной героине, но на самом деле "гадюкой" является Варенцова и прочие мещане, в аморфной и прожорливой массе которых может утонуть любая возвышенная идея.Повесть Толстого заинтересовала советского сценариста Григория Колтунова, в копилке которого к тому времени было уже более двух десятков художественных, документальных и мультипликационных фильмов среди которых такие знаковые, как "Максимка" (1952), "Сорок первый" (1956), "Зелёный фургон" (1959) и др. Колтунову понравился персонаж сильной женщины, страдающей военным посттравматическим синдромом. Переписав несколько черновых вариантов, кинодраматург показал готовый сценарий режиссёру Киевской киностудии Виктору Ивченко. Тот ранее снимал разноплановые картины: и о Великой Отечественной войне ("Иванна"), и экранизации произведений украинских писателей ("Лесная песня", "Назар Стодоля"), и мелодрамы ("Есть такой парень"). Опыт работы с образом сильной женщины у него уже был, он реализовал его в главной героине фильма "Иванна" (1959).Роль главной героини досталась актрисе Нинель Мышковой, которую зритель помнит даже сейчас по таким ролям в культовых советских фильмах сказках, как Ильмень-царевна из "Садко" (1952), Василиса из "Ильи Муромца" (1956), Марья из "Марьи-искусницы". Мышкова была дочерью генерала артиллерии Константина Мышкова, который погиб в 1942 году под Сталинградом.Любопытно, что в реальной жизни о время съемок "Гадюки" она поступила так, как поступил протагонист её героини – Лялечка Варенцова. Мышкова увела из семьи режиссёра "Гадюки" Виктора Ивченко. Он влюбился, как мальчишка, и загорелся работать и снимать свою Нинель… и снял в главных ролях в своих фильмах "Десятый шаг" (1967), "Падающий иней" (1969), "Путь к сердцу" (1970), "Софья Грушко" (1972). Но затем он скончался от четвёртого инфаркта, что стало для актрисы, хоть это и был её четвёртый муж, страшным ударом.Роль командира кавэскадрона Емельянова досталась Борису Зайденбергу. Это был его дебют в кино, поскольку до этого актёр играл только в театрах, за что в 1961 году его удостоили звания заслуженного артиста РСФСР.Роль Лялечки Варенцовой (в повести – Соня) досталась Раисе Недашковской, которая до этого у Ивченко в картине "Лесная песня" (1961) исполнила главную роль Мавки.Злодея Брыкина сыграл известный украинский киноактёр Иван Миколайчук. После своей первой роли в фильме "Тени забытых предков" (1964) он получил не только всесоюзную, но и мировую славу – после этого предложения от режиссеров на съемки поступали не переставая. Роль в "Гадюке" стала третьей в его кинематографической карьере, но, к сожалению, не настолько известной, как, в других фильмах с его участием.Одного из соседей Изотовой в ее послевоенной жизни, гражданина Понизовского, талантливо сыграл украинский актёр Кость Степанков, который через 10 лет после "Гадюки" перевоплотится в свой самый известный образ партизанского командира Сидора Ковпака.В киноленте Ивченко присутствуют прекрасные пейзажи украинского Поднепровья и Приднестровья. Сцены расстрела главной героини и других заключённых белогвардейских застенок снимались внутри знаменитой Хотинской крепости, известной по таким фильмам, как "Захар Беркут" (1971), "Стрелы Робин Гуда" (1975), "Русалочка" (1976), "Д’Артаньян и три мушкетёра" (1978), "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" (1982), "Чёрная стрела" (1985), "Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии" (1988), "Тарас Бульба" (2009) и многим-многим другим. Интерьеры в основном снимались в павильонах киностудии им. Довженко.Очень реалистично в фильме показан быт кавалеристов и боевое применение кавалерии. Это неудивительно, так как в съёмках принимал участие 11-й отдельный кавалерийский полк, сформированный в 1962 году специально для съемок легендарной киноэпопеи Сергея Бондарчука "Война и мир" (1967). Инициатива создания полка принадлежала Бондарчуку, но у него бы ничего не получилось, если бы не помощь уроженца современной Хмельницкой области отставного генерал-лейтенанта Героя Советского Союза Николая Осликовского. В молодости он был участником Гражданской войны, в годы Великой Отечественной – командовал кавдивизией, кавкорпусом, конно-механизированной группой, после войны – консультировал киношников "Мосфильма". Благодаря его содействию кавполк, сформированный из частей Туркестанского военного округа, начал сниматься в "Войне и мире", после чего его планировали расформировать. Но тут как раз начали снимать "Гадюку", и полку снова нашли применение, после чего распускать передумали. В результате этот фильм стал первым, где снимался "мосфильмовский" полк, так как "Война и Мир" вышла на экраны год спустя."Гадюка" оказалась кинолентой невероятно успешной – только за время кинопроката она собрала 34 млн. зрителей. В 1966 году на Всесоюзном кинофестивале почетным дипломом за нее отметили Нинель Мышкову, а Виктор Ивченко год спустя стал лауреатом Госпремии УССР им. Т.Г. Шевченко.Конечно, сегодня о фильме "Гадюке" помнят только старшие поколения, но это совсем не значит, что он не остаётся актуальным. Особенно если учесть тот факт, что на тех же землях, где его снимали, сегодня снова, как и почти век назад, громыхает новая гражданская война.

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Алексей Стаценко

история, история ссср, кино, фильм, киев, гражданская война, кинематограф, русская литература