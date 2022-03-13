Сейчас на Украине такой же страшный «патриотизм», какой был в 30-ые годы в Германии. Однако здравомыслящие люди в стране еще остались, а значит, есть и шанс вернуть государственность и нормальную жизнь, считает известный украинский композитор Владимир Быстряков

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Владимир Юрьевич, вы — киевлянин, всю жизнь прожили в Киеве. Как у вас сейчас дела, что происходит в столице Украины?

Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua

- Что конкретно громыхало?

— Громыхало не к нам, а от нас. В основном это наша артиллерия работала, примерно где-то в районе Троещины, Бровар. На нас не сыпалось, но по окраинам прилетало, например, упал кусок ракеты на Пушкинской и в районе вокзала.

Естественно поскольку у нас 2-е детей, 12 и 16 лет, теща не совсем здорова, поэтому мы решили двигаться, друзья помогли нам, посадили на поезд.

С точки зрения человеческой философии и мировоззрения в такие моменты открываешь для себя новые вещи, зачастую замечательные. Живя столько лет в циничном государстве, разочаровываешься в людях, когда видишь все это вокруг, начиная от двойных стандартов и заканчивая коррупцией, ложью, насилием и так далее.

Российские военные смогли вывести из Мариуполя более сотни иностранцев © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Я считаю, что если в людях воскреснет эта потребность делать добро, то общество оживет. Тогда заработает принцип одной большой семьи, одного большого муравейника, а не так, как жили раньше: на Донбассе убивали людей, а «у нас все в порядке, все хорошо, все в шоколаде и нас это не трогает». Бог нам показал, что трогает.

И вот мы четверо суток ехали, с четырьмя клетками с котами, с двумя детьми, с больной тещей… Четверо суток ехали в поездах: ехали Киев-Львов, Львов-Краков, Краков-Берлин. И эти клетки, все было на нас (с женой — ред.), но мы не могли бросить животных, потому что кошки — это наши члены семьи.

Мы встречали очень много людей, которые помогали друг другу. Во-первых, в Европе здорово организована волонтерская помощь, очень здорово. Да, есть политика, это одно, а это другая сторона — как тебе помогают. Есть горячая вода, есть все начиная от детских памперсов, заканчивая едой для животных. Это все было сделано на высочайшем уровне.

Это очень здорово поддержало нас морально, потому что бросать все и уезжать куда-то на чужбину, понимаете, когда прожил всю жизнь в Киеве и не уезжал никуда, хотя у меня была возможность в Москву переехать, родственники там были, но я не уехал, была возможность перебраться за границу, но я и туда не уехал, потому что Киев — это мой город, это часть меня самого. Бросить Киев — это как отрезать себе руку. У меня очень большая надежда, что все обойдется, что будет мир, что мы вернемся на свою землю, для меня это очень важно.

- То есть вы планируете жить в Киеве?

— Конечно, только в Киеве. И вот мое отношение ко всему этому делу (происходящему сейчас на Украине — ред.) — это все не напрасно, это апгрейд всего мира. И спецоперация — это не основное

- А что основное?

— Апгрейд всех отношений человеческих, потому что мы слишком здорово погрязли в дерьме, которое называется коррупция, ложь, власть сильного жлоба. Так не может быть.

Вот сейчас мы в Германии, я смотрю, как здесь организована страна, она правильно организована. Все правильно организовано: институты власти правильно организованы, закон, система налогов, это же то, что держит людей в нормальном состоянии, у нас же (на Украине — ред.) все это разрушено, у нас нет ни главенства права, ни главенства справедливости. У нас все это было перечеркнуто, не дай бог тебе попасть под какого-то мажора, который тебя переедет и все, тебе хана, потому что тебя никто не защитит.

И если бы мы вернулись к нормальной государственности — это было бы для нас счастье, а в противном случае это просто будет «гуляй поле» с атаманами местного разлива, на каждой улице будет свой атаман.

- Почему все-таки Германию выбрали, а скажем, не Россию или Польшу?

— Во-первых, Польша прекратила принимать беженцев, она уже переполнена, а с другой стороны, мы поехали к друзьям, то есть мы ехали прицельно, а не так, что просто чтобы где-то приткнуться. Я понимаю прекрасно, что здесь очень трудно себя реализовать как музыканту, допустим, но с другой стороны, для моих детей, которые бы хотели учиться глее-то в Европе — это шанс для того, чтобы начать осмысленную жизнь, об этом тоже нужно думать.

- Как ваше решение уехать восприняли на Украине?

— Меня очень кольнуло то, что одна, ну так скажем, из моих почитательниц, сказала, что вот мы в вас верили, а вы нас предали и убежали. Как будто если бы я сейчас сидел где-то в СИЗО, им было бы легче, и они бы из меня делали героя с пламенным взглядом. Но это их право на точку зрения по моему поводу, я сделал все, чтобы детей обезопасить, а сейчас я даже не знаю, что бы они делали, если бы со мной что случилось, они бы остались без ничего в голоде и холоде.

- А какие настроения в целом были в Киеве последние дни? Что люди говорят?

Украинские неонацисты обстреляли из минометов гуманитарную колонну для эвакуации из Мариуполя © voi.com.ua

- Как думаете, изменится отношение к русским, пройдет ли болезнь под названием национализм?

— Все будет зависеть от исхода операции, а потом никто не отменял такую черту характера как переобувание, приспособление к ситуации.

Сейчас вся оппозиция глубоко в подполье, на YouTube для нас отключили российские каналы, чтобы люди не могли получать информацию с другой стороны, то есть нас пичкают только тем, что есть.

И потом очень здорово зачищают информационное поле, людей хватают. Например, непонятно куда делся [директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил] Погребинский.

Стараются везде показать, что мы настолько монолитны и едины: хлеб выпекают с профилем [президента Украины Владимира] Зеленского, нобелевку ему дать предлагают, что-то еще… ну что делать и вся Европа, и весь мир, за исключением Азии тоже на этой стороне.

Лично для меня видны две тенденции, две ловушки. Во-первых, это Крым, когда запретили какое-либо сопротивление делать, и второе — это когда 20 раз в уши жужжали, что войска НАТО сюда не зайдут, в принципе эта фраза означала: «давайте, ребята, заходите с войнушкой, мы в этом плане не будем вам мешать».

То есть цель — максимально ослабить Россию экономически, разбить ее военный потенциал и так далее. Это было видно невооруженным глазом.

И конечно, никто не ожидал, что будет такой «патриотизм», но это страшный патриотизм. Патриотизм 30-ых годов Германии, когда все были за, а в 1945 году все оказались против.

- Да, мы этот митинг помним…

— Да, то есть эффект сжатой пружины никуда не делся, потому что есть люди, которые видят, что на самом деле происходит и почему все это так.

Я в последние годы говорил, что терапия (национализму — ред.) не поможет. Тут никакая терапия не поможет, а когда больного оперируют, он хватается за скальпель и кричит «не делайте мне больно».

И слухи ширятся, что якобы бьют по жилым кварталам, уже до того, что называют Харьков вторым Сталинградом, и Мариуполь — второй «Сталинград», вобщем «Сталинградов» масса оказалась.