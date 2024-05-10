https://ukraina.ru/20240510/1055003021.html

Обстановка под Харьковом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 мая

Обстановка под Харьковом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 мая - 10.05.2024 Украина.ру

Обстановка под Харьковом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 мая

СМИ сообщили об интенсификации боевых действий в Харьковской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-05-10T13:03

2024-05-10T13:03

2024-05-10T13:03

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Утром 10 мая стало известно об ожесточении боевых действий в Харьковской области."Хайпожеры в сети начинают писать о том, что наши войска чуть ли не штурмуют Волчанск. Не надо слушать болтунов, которые как всегда заранее штурманули и взяли очередной населённый пункт, тем более эти самые болтуны, зачастую находятся за сотни и тысячи километров от объекта их аналитики. "Северяне" со вчерашнего вечера действительно наносят мощнейшие артиллерийские и авиационные удары по противнику, работают ТОСы, выжигая опорники хохла, но Волчанск пока никто не штурмует. Наши войска двигаются, освобождая русские земли Харьковщины", - сообщил в 11:14 российский военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды".Позднее другой российский военкор Александр Коц также рассказал об активизации действий в регионе."Приграничье с ночи пришло в движение. Подписчики из Белгорода сообщают, что в сторону Харьковщины всю ночь летели подарунки всех возможных калибров: "Саша, доброе утро! А, ночью как летело, сколько подарунков! Приехал домой с работы, а наши всю ночь, самолёты, ракеты. Хоть и устал, но наблюдал". Инфоцыгане уже голосят о взятии населённых пунктов и походе на Харьков. Тут, конечно, стоило бы вспомнить 2022 год, когда шапкозакидательство нам дорого обошлось. У нас тогда, напомню, были и Волчанск, и Купянск, и Изюм, и Балаклея… Но ни один из этих городов так и не стал "Воротами Харькова", как сегодня говорят некоторые эксперты. Поэтому не стоит ждать быстрых побед. Впереди тяжёлая боевая работа. Держим кулаки за наших", - отметил он.Телеграм-канал "Обыкновенный царизм" также сообщил о боевых действиях в Харьковской области."Источники "Обыкновенного царизма" подтверждают активность русских войск на Харьковском направлении. Ранее по позициям ВСУ в Волчанске, Золочеве и других населённых пунктах были нанесены массированные удары. И удары точные. Однако сообщения о начале полномасштабного наступления русской армии на Харьков могут быть преждевременны (мягко говоря)", - указывалось в публикации канала.Также авторы канала сообщили о готовящихся укреплениях под Харьковом."В Харькове срочно возводится новая линия обороны. В 15 километрах севернее окружной дороги возводят новую линию укреплений. Вдоль нее выставляют как муляжи, так и вполне работающую технику. "Возводятся подземные казармы и укрепления. Во многом это связано с уничтожением части приграничных укреплений с помощью авиации и артиллерии", - отмечает местный источник. По его словам, ВСУ планируют встречать русские войска в буферной зоне между окружной дорогой и границей", - отмечалось в публикации.Также укрепления строят и под Сумами."Подобные сообщения поступают и из Сум, где украинские оккупационные власти уже много месяцев готовят аналогичные укрепления, а население - к эвакуации. Источники с украинской стороны заявляют про 50-тысячную русскую группировку в Белгородской области, но за время СВО подобных сообщений поступало немало. В любом случае если русской армии удастся в ближайшем будущем взять под контроль приграничье (в частности Волчанск), это сильно облегчит ситуацию с обстрелами Белгорода", - указывалось в публикации.Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий у себя в телеграм-канале опубликовал видео, на котором украинский военный рассказывал об обострившейся обстановке в Волчанске."Местным жителям рекомендация эвакуироваться из Волчанска", - говорил военный.При этом военнослужащий ВСУ заявил, что "ситуация более-менее стабильная".ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 25 ударов.На донецком направлении ВСУ осуществили 11 обстрелов, на горловском — 14 обстрелов, выпустив 64 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели гражданского лица, также ранения получили два гражданских лица. Огнём ВСУ были повреждены 24 жилых домостроения и 10 автомобилей.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 16 снарядов калибром 155 мм и один ВОП с БпЛА, по Червоногвардейскому району Макеевки — 2 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 4 снаряда калибром 155 мм."Кировском районе в результате обстрела посёлка шахты Абакумова по ул. Кубанской возле дома погибли женщины 1958 года рождения и 2004 года рождения", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 18 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 4; Новая Каховка — 5; Днепряны — 3; Алёшки — 4; Царское — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Днепряны. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с ночи в своём телеграм-канале несколько раз сообщал о ракетной опасности. Так, он писал о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде и в Белгородском районе в 00:23, 09:19, 11:34 и 11:57. Также Гладков сообщил о работе ПВО."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито две воздушные цели на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Данные уточняются", - писал он в своём телеграм-канале в 09:48.Позднее Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России, а после сообщил о новых атаках ВСУ на Белгородскую область.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240510/1054999544.html

https://ukraina.ru/20240509/1054996685.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, вооруженные силы украины, харьков