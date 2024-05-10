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Украина перебрасывает резервные подразделения на Волчанск в Харьковской области

Украина перебрасывает резервные подразделения на Волчанск в Харьковской области - 10.05.2024 Украина.ру

Украина перебрасывает резервные подразделения на Волчанск в Харьковской области

Вооруженные силы Украины перебросили резервные подразделения на волчанское направление в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны Украины на своей странице в соцсетях 10 мая

2024-05-10T15:22

2024-05-10T15:22

2024-05-10T15:22

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харьковская область

украина

вооруженные силы украины

олег синегубов

вс рф

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“Для усиления обороны в Харьковской области на волчанском направлении направлены резервные подразделения", - говорится в сообщении.При этом украинское ведомство не раскрыло количество и состав резервных подразделений.Ранее военные корреспонденты сообщили в телеграм-каналах, что 10 мая около 11:00 по московскому времени началась массированная атака по территории Харьковской области. По их данным, российские войска наносят удары по населенным пунктам Гоптовка, Красное, Пыльная, Стрелечья, Волчанск и Борисовка."На Харьковском направлении громко. Есть движение. Всю ночь шли тяжелые удары по объектам ВСУ и позициям укровермахта на приграничных территориях. Били ощутимо сильнее, чем обычно", — написалЮрий Котенок в своем телеграм-канале.Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об усиленных обстрелах со стороны российских военных на севере региона. Он призвал жителей обеспечить безопасность себе и своим близким.

https://ukraina.ru/20240508/1054980532.html

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новости, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, олег синегубов, вс рф