https://ukraina.ru/20240510/1055002636.html

В Донецке в результате обстрела ВСУ погибли две женщины

В Донецке в результате обстрела ВСУ погибли две женщины - 10.05.2024 Украина.ру

В Донецке в результате обстрела ВСУ погибли две женщины

Две мирные жительницы погибли 10 мая в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале

2024-05-10T12:49

2024-05-10T12:49

2024-05-10T12:49

новости

донецк

кировский район

вооруженные силы украины

алексей кулемзин

мирные жители

погибшие

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"В Кировском районе в результате обстрела поселка шахты Абакумова по улице Кубанской возле дома погибли женщины 1958 года рождения и 2004 года рождения", - сообщил он.По информации Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Вооруженные силы Украины в 10:25 выпустили три снаряда "натовског" калибра 155 мм по этому району.Также Кулемзин сообщил, что при обстреле Донецка с дрона ВСУ пострадал водитель мусоровоза. Инцидент произошел в Петровском районе Донецка.Петровский район на западной окраине Донецка с 2014 года регулярно подвергается обстрелами ВСУ.

https://ukraina.ru/20240506/1054909821.html

донецк

кировский район

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новости, донецк, кировский район, вооруженные силы украины, алексей кулемзин, мирные жители, погибшие