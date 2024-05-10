В Донецке в результате обстрела ВСУ погибли две женщины
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Две мирные жительницы погибли 10 мая в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале
"В Кировском районе в результате обстрела поселка шахты Абакумова по улице Кубанской возле дома погибли женщины 1958 года рождения и 2004 года рождения", - сообщил он.
По информации Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Вооруженные силы Украины в 10:25 выпустили три снаряда "натовског" калибра 155 мм по этому району.
Также Кулемзин сообщил, что при обстреле Донецка с дрона ВСУ пострадал водитель мусоровоза. Инцидент произошел в Петровском районе Донецка.
Петровский район на западной окраине Донецка с 2014 года регулярно подвергается обстрелами ВСУ.