В Донецке в результате обстрела ВСУ погибли две женщины - 10.05.2024 Украина.ру
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В Донецке в результате обстрела ВСУ погибли две женщины
В Донецке в результате обстрела ВСУ погибли две женщины - 10.05.2024 Украина.ру
В Донецке в результате обстрела ВСУ погибли две женщины
Две мирные жительницы погибли 10 мая в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале
2024-05-10T12:49
2024-05-10T12:49
новости
донецк
кировский район
вооруженные силы украины
алексей кулемзин
мирные жители
погибшие
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"В Кировском районе в результате обстрела поселка шахты Абакумова по улице Кубанской возле дома погибли женщины 1958 года рождения и 2004 года рождения", - сообщил он.По информации Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Вооруженные силы Украины в 10:25 выпустили три снаряда "натовског" калибра 155 мм по этому району.Также Кулемзин сообщил, что при обстреле Донецка с дрона ВСУ пострадал водитель мусоровоза. Инцидент произошел в Петровском районе Донецка.Петровский район на западной окраине Донецка с 2014 года регулярно подвергается обстрелами ВСУ.
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новости, донецк, кировский район, вооруженные силы украины, алексей кулемзин, мирные жители, погибшие
Новости, Донецк, Кировский район, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин, мирные жители, погибшие

В Донецке в результате обстрела ВСУ погибли две женщины

12:49 10.05.2024
 
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Две мирные жительницы погибли 10 мая в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале
"В Кировском районе в результате обстрела поселка шахты Абакумова по улице Кубанской возле дома погибли женщины 1958 года рождения и 2004 года рождения", - сообщил он.
По информации Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Вооруженные силы Украины в 10:25 выпустили три снаряда "натовског" калибра 155 мм по этому району.
Также Кулемзин сообщил, что при обстреле Донецка с дрона ВСУ пострадал водитель мусоровоза. Инцидент произошел в Петровском районе Донецка.
Петровский район на западной окраине Донецка с 2014 года регулярно подвергается обстрелами ВСУ.
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НовостиДонецкКировский районВооруженные силы УкраиныАлексей Кулемзинмирные жителипогибшие
 
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