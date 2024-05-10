Кэмерон призвал западных лидеров "пересидеть" Владимира Путина на Украине - 10.05.2024 Украина.ру
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Кэмерон призвал западных лидеров "пересидеть" Владимира Путина на Украине
Кэмерон призвал западных лидеров "пересидеть" Владимира Путина на Украине - 10.05.2024 Украина.ру
Кэмерон призвал западных лидеров "пересидеть" Владимира Путина на Украине
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных лидеров "пересидеть" президента России Владимира Путина на Украине. Об этом Кэмерон заявил 10 мая, выступая с первой большой речью в качестве министра иностранных дел, передает Dailly Mail
2024-05-10T13:23
2024-05-10T13:23
новости
россия
запад
кэмерон
владимир путин
украина
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Глава британской дипломатии призвал Запад продемонстрировать по отношению к России "более жесткую позицию для более крепкого мира".По словам Кэмерона, противники Запада считают, что именно они более решительно настроены на успех и что "могут вынести больше боли, принести больше жертв"."Мы все должны доказать, что наши противники ошибаются – Британия, наши союзники и партнеры по всему миру. Мы должны превзойти конкурентов", - заявил британский политик.Напомнив об окончании холодной войны, Кэмерон предупредил, что "холод снова опустился на европейский континент"."Те страны, которые ближе всего к России, видят, что происходит на Украине, и задаются вопросом, будут ли они следующими", — рассказал он.Как сообщало издание Украина.ру, ранее МИД России выразил протест послу Великобритании в Москве из-за высказываний министра иностранных дел Дэвида Кэмерона об ударах по территории России.
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новости, россия, запад, кэмерон, владимир путин, украина, великобритания
Новости, Россия, Запад, Кэмерон, Владимир Путин, Украина, Великобритания

Кэмерон призвал западных лидеров "пересидеть" Владимира Путина на Украине

13:23 10.05.2024
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных лидеров "пересидеть" президента России Владимира Путина на Украине. Об этом Кэмерон заявил 10 мая, выступая с первой большой речью в качестве министра иностранных дел, передает Dailly Mail
Глава британской дипломатии призвал Запад продемонстрировать по отношению к России "более жесткую позицию для более крепкого мира".
По словам Кэмерона, противники Запада считают, что именно они более решительно настроены на успех и что "могут вынести больше боли, принести больше жертв".
"Мы все должны доказать, что наши противники ошибаются – Британия, наши союзники и партнеры по всему миру. Мы должны превзойти конкурентов", - заявил британский политик.
Напомнив об окончании холодной войны, Кэмерон предупредил, что "холод снова опустился на европейский континент".
"Те страны, которые ближе всего к России, видят, что происходит на Украине, и задаются вопросом, будут ли они следующими", — рассказал он.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее МИД России выразил протест послу Великобритании в Москве из-за высказываний министра иностранных дел Дэвида Кэмерона об ударах по территории России.
Британия Великобритания флаг
27 апреля, 12:42
Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и МонголииМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон 26 апреля находится с визитом в Монголии. До этого он посетил страны Средней Азии – Таджикистан, Узбекистан и Туркмению, а также Киргизию
 
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13:41Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины Сергея Рудя
13:23Кэмерон призвал западных лидеров "пересидеть" Владимира Путина на Украине
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