https://ukraina.ru/20240510/1055007003.html

Мишустин премьер, бои в Харьковской области. Итоги 10 мая на Украине

Мишустин премьер, бои в Харьковской области. Итоги 10 мая на Украине - 10.05.2024 Украина.ру

Мишустин премьер, бои в Харьковской области. Итоги 10 мая на Украине

Государственная Дума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром России. В Харьковской области продолжаются бои

2024-05-10T18:30

2024-05-10T18:30

2024-05-10T18:30

эксклюзив

харьковская область

хроники

госдума

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михаил мишустин

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Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром России. За утверждение Мишустина премьером проголосовало 375 депутатов, 57 - воздержалось, проголосовавших против не было – результаты голосованияРанее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин внёс в нижнюю палату российского парламента представление по кандидатуре Мишустина на должность председателя правительства РФ.Сам Мишустин позднее в Думе выступил с докладом об основных задачах, стоящих перед новым составом правительства."Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному собранию. Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития, с общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан", — заявил Мишустин.Мишустин перечислил шесть направлений, по которым будет вестись работа: укрепление экономики; обеспечение технологического суверенитета; цифровая трансформация; народосбережение и поддержка семей с детьми; повышение благосостояния граждан; сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.Мишустин указал, что необходимо развернуть новую модель экономического роста. Для этого нужно действовать путём дальнейшего формирования экономики предложения и создания условий для открытия новых предприятий.Кроме того, он рассказал, что предстоит также нарастить объем промышленного производства на десятки процентов, увеличить не менее чем на две трети объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, а поставки продукции агропромышленного комплекса — в полтора раза.При этом правительство ни в коей мере не намерено ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках. Основной акцент планируется сделать на создании благоприятных условий взаимодействия с дружественными странами. Не будет никаких ограничений для тех зарубежных предпринимателей, которые хотят и дальше работать в России.Также Мишустин заявил, что сейчас правительство закачивает формировать проекты технологического суверенитета. Предварительно их будет девять в таких сферах, как: радиоэлектроника; станкостроение; медицинская техника и технологии; малотоннажная химия; беспилотные авиасистемы; космос; атом; новых энергетические технологии; продовольственная безопасность.Благодаря таким проектам доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработок, вырастет в полтора раза за шесть лет.Кроме того, Мишустин заявил, что обязательными условиями достижения прорывных результатов и обеспечения безопасности страны является наличие собственных электронных платформ в ключевых секторах и госуправлении и современная отечественная телекоммуникационная инфраструктура.По словам Мишустина, правительство сконцентрирует усилия на новом национальном проекте по формированию экономики данных. Также продолжится увеличение инвестиций в российские ИТ-решения — на уровне как минимум вдвое выше роста экономики.Кроме того, будет разработан комплексный подход к стимулированию производства и внедрения передовых разработок, который будет охватывать все этапы: от подготовки кадров и проведения исследований до выпуска и тестирования пилотных образцов.Мишустин также озвучил намерения по народосбережению. Так, отметил он, российское правительство запустит новый нацпроект "Семья", в котором сохранятся самые востребованные обществом механизмы. Программу маткапитала продлят до конца десятилетия. Кроме того, внедрят принципы социального казначейства, которые подразумевают, что помощь государства должна оказываться автоматически или на основе только одного заявления. Ещё на шесть лет продлят программу выдачи семейной ипотеки. Также усилят модернизацию дошкольных и общеобразовательных учреждений. В населённых пунктах, где сохраняется нехватка мест, продолжится строительство.Предстоит полностью модернизировать первичное звено здравоохранения.Также планируются меры по повышению благосостояния граждан, по сбалансированному развитию регионов и инфраструктуры, и по поддержке участников СВО и их семей. Во время выступления в Госдуме Мишустин подробно рассказал о вышеуказанных мерах.После того, как сегодня его утвердили на должность премьер-министра Мишустин должен не позднее недельного срока представить Путину предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр он также должен представить Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок.Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства. Утверждённые ею лица назначаются на должность президентом РФ.Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент. Ранее сообщалось, что Совет Федерации может провести внеочередное заседание 15 мая для обсуждения кандидатур силового блока правительства.Бои в Харьковской областиСМИ и военкоры продолжают сообщать об активизации боёв в Харьковской области."Появились первые пленные на границе, полтора десятка солдат ВСУ сдались Северянам, не выдержав удара. Несколько десятков погибших солдат ВСУ, убитых в стрелковом бою, сколько украинских военных уничтожено артиллерией и авиацией пока неизвестно. Например ОДАБ 1500, который около часа ночи прилетел точно по украинским военным в Волчанске, наверняка испарил практически всех, кто находился на данном объекте", - сообщил российский военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды".Он также опроверг информацию украинских источников об эвакуации из ряда населённых пунктов Харьковской области."Никакой эвакуации из Волчанска или Гатищ нет, украинцы врут. В Волчанск заводят украинские резервы, обратно никто не выезжает", - отметил военкор.Позднее он опубликовал фотографии украинских военнопленных.Военкор Евгений Поддубный рассказал, что на это направление Украина подтянула и печально известное формирование "Айдар"* (запрещённая в РФ террористическая организация - Ред.)."Для усиления обороны в Харьковской области на волчанском направлении ВСУ стягивают резервные подразделения. Об этом, в частности, сообщают боевики нацбата "Айдар"* (запрещённая в РФ террористическая организация - Ред.). По Харьковскому направлению не будем сейчас делать скоропалительных выводов и прогнозов. Работа идёт. Утром по объектам боевиков в Харьковской области была нанесена серия ударов. Целями российской боевой авиации стали ПВД противника и пункты размещения военной техники. Отсекаются возможности противника подвоза ГСМ и переброски сил и средств – огневое поражение наносится по логистическим узлам украинских формирований", - указал он.То, что в Харьковской области идут бои признал и президент Украины Владимир Зеленский."Украина встретила их (ВС РФ — Ред.) там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы в этом направлении, но наши военные, наше командование знали об этом и рассчитывали свои силы для того, чтобы встретить огнём врага. Сейчас идет жестокий бой в этом направлении, мы их встретили огнём", - заявил он.Минобороны Украины также сообщило, что направило в места ведения боевых действий резервы.Украина также усилила ракетные атаки на Белгород.

https://ukraina.ru/20240510/1055003021.html

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https://ukraina.ru/20240509/1054996685.html

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Егор Леев

эксклюзив, харьковская область, хроники, госдума, вячеслав володин, владимир путин, украина, россия, михаил мишустин, вооруженные силы украины