По его словам, десятки тысяч жителей Киева или Харькова поехали бы в сторону России или Белоруссии, но отряды теробороны стреляют по машинам, движущимся в этом направлении. При этом организации, призывавшие к открытию гумкоридоров, фактически самоустранились от решения этой проблемы.
«Теоретически ООН и ОБСЕ могли бы заняться организацией этих коридоров, но они оттуда слиняли к чертовой матери, а теперь пытаются что-то там вякать. Особенно меня поразил [президент Франции Эммануэль] Макрон, который заявил, что он не знает много украинцев, которые хотели бы выехать в Россию. Да он вообще много украинцев не знает. А я знаю много украинцев и много россиян, которые пытаются вытащить своих родственников из Украины в Россию», — заявил обозреватель.
Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.