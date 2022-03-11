В ООН заявили, что Украина не должна препятствовать открытию гуманитарных коридоров. Однако за словами вряд ли последуют действия, поскольку украинские националисты делают все возможное, чтобы не выпускать мирных жителей из зоны боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

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«Теоретически ООН и ОБСЕ могли бы заняться организацией этих коридоров, но они оттуда слиняли к чертовой матери, а теперь пытаются что-то там вякать. Особенно меня поразил [президент Франции Эммануэль] Макрон, который заявил, что он не знает много украинцев, которые хотели бы выехать в Россию. Да он вообще много украинцев не знает. А я знаю много украинцев и много россиян, которые пытаются вытащить своих родственников из Украины в Россию», — заявил обозреватель.

Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.