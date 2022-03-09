Сегодня вызывают опасения заявления Владимира Зеленского, противоречащие одно другому. У него явно большие проблемы с психикой и с последовательностью. Поэтому возникает серьезный вопрос о том, возможно ли вообще о чем-то договориться с этим режимом, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Украина.ру.

В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования Нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции в Донбассе в марте 2022 года.

— Владимир Владимирович, Россия начала спецоперацию на Украине в ответ на наступление на Донбасс, или спецоперация должна была быть вне зависимости от того, были ли у них такие планы?

— ВСУ уже напали на Донбасс. Я в своих статьях на РИА Новости и в телевизионных эфирах неоднократно указывал украинской стороне, что 26 октября они форсировали речку Кальмиус и укрепили плацдарм на другой стороне, а это километров 20 от российской границы. Именно это был переходный период, когда началась эскалация на фронте в Донбассе и когда Украина начала реализовывать тот самый сценарий о широкомасштабной операции в народных республиках.

Я уже тогда говорил, что мы потом будем разбираться кто первым начал. Потому что до этой даты в октябре все было относительно спокойно. Но после этой даты был перейден Рубикон в виде Кальмиуса, после чего стало ясно, что Украина действительно готовиться наступать. Именно поэтому там было сосредоточено 150 тысяч военных.

И Россия об этом знала и неоднократно предупреждала, что вынуждена будет ответить. И Путин неоднократно заявлял, что если сунетесь на Донбасс и начнете там широкомасштабную операцию, то это будет чревато потерей Украиной своей государственности. Мы это и наблюдаем.

— Если бы мы начали такую операцию в 2014-2015 годах, политически это было бы логичнее, чем сейчас. А была бы у нас возможность с военной точки и экономической зрения?

— С военной точки зрения мы были готовы. В январе-феврале 2015 года, когда Украина потерпела тяжелейшее поражение под Дебальцево, украинская армия посыпалась полностью. Там было чистое поле на Днепропетровск и Запорожье, и один-два марш-броска танковых соединений даже не ВС РФ, а ополченцев ДНР/ЛНР хватило бы, чтобы пройти значительное пространство Украины, не встречая особого сопротивления. Вся логистика Украины была разрушена.

Но вы верно задали второй вопрос про экономику. Экономически Россия не была готова к прямому участию в этом конфликте по той простой причине, что резервы хранились в США, что мы не перевели нашу экономику на самостоятельные рельсы и не были готовы к «адским санкциям», которые вводятся сейчас.

Потребовались годы, чтобы хоть как-то к этому подготовиться. В тот момент последствия для России были бы более тяжелыми.

— Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты и что США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль российских сил. Приведет ли это к серьезным последствиям в международной политике?

— Об этом все знали и все говорили. Это не было тайной в Америке. Это часть официальной пентагоновской программы по снижению рисков для США. Все эти лаборатории были известны, учтены. Строили и оборудовали их подрядчики на деньги Пентагона, и даже Украина не знала, что в них происходит. Это не было секретом, что эти лаборатории есть и что они занимаются изучением штаммов или разведением новых вирусов.

Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Еще раз, Нуланд ничего не обнародовала. Эта информация не была секретом. Мы писали об этих лабораториях. Я как раз узнал о коронавирусах, когда изучал информацию, которая находится у них в открытом доступе. Никто не скрывал, что эти референс-лаборатории неслучайно находятся на территории постсоветских республик по периметру российско-китайской границы и что они числятся за Минобороны США.

— В ООН заявили, что Украина не должна препятствовать открытию гуманитарных коридоров в обе стороны. Может ли это поспособствовать тому, что накал антироссийской истерии на Западе постепенно пойдет на спад?

— Заявить-то они заявили, но как технически это осуществить, никто не знает. Вернее, мы знаем, как это осуществить в Мариуполе, именно поэтому боевики оттуда никого не выпускают и не собираются выпускать. Они решили заморить их голодом и холодом, но ни в коем случае не отпускать, в какую сторону они бы не ехали.

Как воюет армия ДНР под Мариуполем. Рассказ ефрейтора Степана Селеверстова © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Теоретически ООН и ОБСЕ могли бы заняться организацией этих коридоров, но они оттуда слиняли к чертовой матери, а теперь пытаются что-то там вякать. Особенно менял поразил Макрон, который заявил, что он не знает много украинцев, которые хотели бы выехать в Россию. Да он вообще много украинцев не знает. А я знаю много украинцев и много россиян, которые пытаются вытащить своих родственников из Украины в Россию. Но если Макрону это неведомо, значит, этого нет.

— Официальный представитель МИД РФ заявила, что анализировать высказывания Владимира Зеленского о готовности обсуждать статус Крыма и Донбасса надо, исходя из его состояния, а оно неадекватно. Означает ли это, что Россия откажется признавать Зеленского даже номинальным президентом Украины и откажется вести с ним переговоры о будущем страны?

— Да нет. Мы ведем переговоры с его представителями. Но все его эпатажные заявления весьма странны. То он заявил о готовности к компромиссу, теперь он заявил, что будет наказывать по законам военного времени тех политиков, которые ищут «ниточку в России».

Что, Кулебу расстреляют, когда он вернется в Киев после переговоров с Лавровым в Анталье? А как тогда вести себя Арахамии? Понятно, что отстрел участников украинской делегации начался, но зачем тогда вообще вести переговоры с Россией и искать компромиссы, если Зеленский говорит, что тебя за это поставят к стенке и шлепнут?

— Изменится ли ситуация с переговорами, если у нас будут твердые доказательства, что Зеленский пьет или употребляет наркотики?

— Я не знаю, пьет ли он, или принимает наркотики. Меня сейчас это меньше всего волнует. Пусть делает что хочет. Меня сейчас больше всего беспокоят заявления, противоречащие одно другому. У него явно большие проблемы с психикой и с последовательностью. Поэтому возникает серьезный вопрос о том, возможно ли вообще о чем-то договориться с этим режимом.