Внутренние разборки между олигархом Ринатом Ахметовым и президентом Украины Владимиром Зеленским пока отошли на второй план на фоне истерии вокруг "российского вторжения". Об этом в интервью Украина.ру рассказал украинский политолог Энрике Менендес

Сейчас на Украине не время для внутренних разборок, но риск для Ахметова сохраняется: закон об олигархах, который ограничит их права, продолжает существовать. Деолигархизация отменяется? Для чего Ахметов "случайно" встретится с Зеленским в Мариуполе © коллаж Украина.Ру

«Я вообще не думаю, что исчез повод для них (олигархов — ред.), потому что закон об олигархах также продвигается. Скоро дедлайн, когда СНБО должно будет назвать фамилии украинских олигархов. Если я не ошибаюсь, это должно произойти до мая. Понятно, что фамилия Ахметова, скорее всего, туда, в список олигархов, попадет», — сказал Менендес.

Несмотря на это, между Зеленским и Ахметовым напряжение могло снизиться, потому что Ахметов — человек компромиссный и готовый найти мирное решение. В то же время, Зеленский начал понимать, что он — довольно маленький человек, которым "большие западные дяди" могут легко играть в своих интересах, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.