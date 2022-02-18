Скоро дедлайн, когда СНБО должно будет назвать фамилии украинских олигархов. Это должно произойти до мая. Понятно, что фамилия Ахметова, скорее всего, туда, в список олигархов, попадет, считает украинский политолог Энрике Менендес

Об эьлм он рассказал в интервью изданию "Украина.ру"

- Энрике, украинские СМИ сначала писали, что Ахметов уехал с Украины. В среду он появляется в Мариуполе. Он приехал туда из Киева, никуда не уехав? Или наоборот вернулся из-за границы? С чем была связана его поездка в Мариуполь?

— Безусловно с тем, чтобы показать, что Ахметов в стране, что он никуда не сбежал. До этого возможно он находился за границей. Нет ничего удивительного, что Ринат Леонидович часто уезжает за границу.

Насколько мне известно, значительная часть его родных людей живет не в Украине, и он регулярно летает к ним. Плюс это человек с глобальным бизнесом. Поэтому нет никакого секрета в том, что он мог на момент публикации в украинской прессе находиться не в Украине.

Наверное, посчитали, что у него есть репутационные издержки, связанные с этим, и нужно показать, что он находится на территории Украины — в Мариуполе. Было выбрано идеальное место, потому что там находятся его крупнейшие предприятия.

Мариуполь — это город, где он большой работодатель, большой авторитетный человек. И то, что он со своим партнером Вадимом Новинским там появился — это отличный пиар-ход, они показали всем, что они на своей территории со своими людьми.

- Он чуть ли не миллиард долларов вложит в свои предприятия в Маруполе. Насколько это серьезно? Прифронтовой город, сейчас капитал наоборот уходит из Украины на фоне разговоров о войне. Насколько реальны такие инвестиции?

— Абсолютно реально. Это было известно не только вчера, а уже давно, что в Мариуполе этот проект стоимостью 1 млрд. долларов идет на модернизацию. Вопрос в том, что конечно, отток капитала из Украины есть, он значительный. Но это деньги выводят зарубежные инвесторы. Это надо понимать.

Внутренние инвесторы, такие как Ахметов и Новинский, те люди, которые десятилетиями вкладывать в украинскую экономику — продолжают вкладывать в нее. В Мариуполе будет построен практически с нуля новый цех. Там будет современное оборудование даже несмотря на прифронтовой статус города…

За последние пять лет Мариуполь изменился — люди видят, что в этот город вкладывают деньги. Всем понятно, что это деньги в первую очередь Ахметова и Новинского. Это не деньги, которые взяты в Киеве, и с чего-то барского плеча пожертвованы в прифронтовой Мариуполь.

Ахметов и Новинский практически в Мариуполе собой заменили государственную власть. Они дают больше денег, чем вкладывает государство. А государство на этом пиарится, говорит: «Посмотрите, какой прифронтовой Мариуполь красивый город. Посмотрите, как там хорошо по сравнению с ЛДНР».



Но это не их заслуга. Это не заслуга государства. Это заслуга Ахметова, Новинского и той команды, которая управляет Мариуполем. Других таких примеров масштабных инвестиций в прифронтовую зону у нас просто нет, есть только один Мариуполь.

- Ходят разговоры, что якобы Зеленский тайно уже встречался с Ахметовым. Какие у них сейчас отношения? Нет попыток примирения? Говорят, что на каналах Ахметова снизился градус критики в адрес президента. Это правда?



— Сейчас, конечно, не время для того, чтобы воевать. Потому что на фоне такой истерики, которая нагнеталась западными СМИ по поводу возможного российского вторжения — конечно, внутренние разборки отошли на второй план.

Но я вообще не думаю, что исчез повод для них, потому что закон об олигархах также продвигается. Скоро дедлайн, когда СНБО должно будет назвать фамилии украинских олигархов. Если я не ошибаюсь, это должно произойти до мая. Понятно, что фамилия Ахметова, скорее всего, туда, в список олигархов, попадет.

Между Зеленским и Ахметовым напряжение в отношениях могло снизиться. Потому что Ахметов, насколько я понимаю его и знаю — человек компромиссный. Он до последнего пытается договориться и найти мирное решение.

Как Зеленский сейчас настроен — я не знаю, но я думаю, что с него тоже спесь посбивали за последнее время — он понял, что он несмотря на то, что он президент Украины, он довольно маленький человек, которым большие западные дяди могут легко играть в своих интересах. Думаю, Зеленский начинает это понимать, и конечно, он будет искать варианты, чтобы снизить напряжение на других фронтах.

Но оно только добавляется. Потому что недавно СНБО наложило санкции на Евгения Мураева, закрыли его телеканал «Наш» вдобавок к каналам Медведчука. Внутренние гайки закручиваются, и все это видят.

Я думаю, что Ахметов и Новинский прекрасно понимают, что к ним, рано или поздно, тоже придут с таким же вопросом. Поэтому эти все конфронтационные моменты, никуда не делись. Но сейчас они действительно отошли на второй план, из-за военной угрозы.

- Украинские олигархи занимаются политикой, содержат партии и ТВ-каналы, могут решать свои бизнес-дела с помощью парламента. В РФ олигархи тоже есть, но они не владеют ТВ, не влияют на политику, но в любых экономических процессах участвуют. Если в мае будет принят закон об олигархах, и Рината Леонидовича исключат из политической жизни Украины, оставив только экономическую, может такое произойти, что он вступит в переговоры с Кремлем, чтобы перейти со всеми своими мариупольскими и запорожскими заводами под юрисдикцию РФ? Ну вы поминаете, что я хочу сказать. Ведь у него просто на Украине и собственность могут забрать, а так он с Кремлем договорится, чтоб заводы остались за ним.

— Я думаю, что это абсолютно исключено. Ахметов мыслит категориями легальности, легитимности, и он прекрасно понимает, что его бизнес находится в украинском правовом поле. Не думаю, что это ему нужно, и он мечтает о другом. Думаю, что он как человек прагматичный прекрасно понимает, что это невозможно в современной конфигурации мира.

Это просто так не решается. Это не феодальный строй, когда он может сказать: «За мной Запорожье и Мариуполь, я меняю вассала и ухожу к вам, московский князь». Это так не работает.

Если Российская Федерация начнет наступление на Украину и оккупирует территории Мариуполя и Запорожья — там уже будет другая история. Я думаю, что мы уже будем разговаривать с вами не про Ахметова, а про Третью Мировую войну.

Такой сценарий действительно звучит фантастически. Думаю, что Ахметов в украинском легитимном правовом поле будет до последнего договариваться, даже если его в мае включат в реестр олигархов, все равно будет сопротивляться и пытаться договариваться в рамках украинского законодательства. Он очень прагматичный, рациональный человек и фантастическими сценариями не мыслит.

- За серым всегда приходит черное. Начнут с включения в список олигархов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потом начнут разбираться, где и откуда он взял это имущество? А законно ли оно у него? Если возьмутся за него, то уже конкретно начнут раскулачивать. Понимаете?

— Да, конечно, понимаю.

- Раненный вепрь опаснее, чем убитый. Вдруг Ринат Леонидович поймет, что у него только один выбор: быть раскулаченным или перейти под другую юрисдикцию? Может такое быть?

— Нет, это невозможно. Во-первых, в Украине ни одна власть не держится так долго, чтобы успеть сбить всех олигархов, тем более, такого крупного как Ахметов.

Я верю больше в то, что скорее всего, Зеленский не попадет на второй срок, если он решится воевать всерьез против Ахметова, Новинского и других олигархов.

Думаю, что до последнего Ахметов будет пытаться сохранить тот статус-кво, который сейчас есть в рамках украинского законодательства, и думаю, что он вообще не рассматривает такой идеи как переход под российскую юрисдикцию в том или ином виде.

Во-первых, он не геополитический игрок. Если изменятся границы Украины или России, то вряд ли это зависит от Ахметова, и скорее всего, это будут такие обстоятельства непреодолимой силы, под которые ему придется подстраиваться.

Я на 100% уверен, что он даже не думает о том, что его конфликт с Зеленским или с любой другой украинской властью может решаться путем его бегства из украинской юрисдикции. Я думаю, что ему это совершенно не нужно. Этот вариант даже не рассматривается.