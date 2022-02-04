Автор публикации Эндрю Мюррей рассказал о «десяти мифах, окружающих нынешнюю напряжённость вокруг Украины».
Один из них, по мнению Мюррея — миф о том, что британское правительство противостоит России во имя мира и принципов международных отношений.
Тема «российской агрессии» поднимается правительством консерваторов для отвлечения внимания населения от внутренних политических проблем премьер-министра Бориса Джонсона, считает автор.
На самом же деле тори абсолютно не интересна Украина, указал автор.
«Они просто хотят, чтобы Великобритания была главным партнером США в планах по расширению своей гегемонии, как это было в Ираке», — отметил Мюррей.
Он добавил, что США и Великобритания игнорируют ООН, когда им это удобно.
По мнению оппозиционного политика, британским войскам следует покинуть Восточную Европу, где они лишь усиливают напряжённость.
С 2018 по 2020 год Мюррей занимал пост специального политического советника лидера лейбористской партии, считающейся официальной оппозицией Великобритании.
В 2018 году решением СБУ ему был на 3 года был запрещён въезд на Украину.