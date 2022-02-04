Правительство тори так громко рассуждает о перспективах «российского вторжения» на Украину, что возникает подозрение, что оно хочет, чтобы это действительно произошло. Такое подозрение высказывается в статье, опубликованной на днях на сайте британской коалиции Stop the War

Автор публикации Эндрю Мюррей рассказал о «десяти мифах, окружающих нынешнюю напряжённость вокруг Украины».

Один из них, по мнению Мюррея — миф о том, что британское правительство противостоит России во имя мира и принципов международных отношений. Хитрый план. Зачем США придумали «российское вторжение» на Украину © РИА Новости, Оксана Джадан / Перейти в фотобанк

Тема «российской агрессии» поднимается правительством консерваторов для отвлечения внимания населения от внутренних политических проблем премьер-министра Бориса Джонсона, считает автор.

На самом же деле тори абсолютно не интересна Украина, указал автор.

«Они просто хотят, чтобы Великобритания была главным партнером США в планах по расширению своей гегемонии, как это было в Ираке», — отметил Мюррей.

Он добавил, что США и Великобритания игнорируют ООН, когда им это удобно.

По мнению оппозиционного политика, британским войскам следует покинуть Восточную Европу, где они лишь усиливают напряжённость. The Independent: Освещение западными СМИ операций в Ираке и Сирии пропитано пропагандой © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

С 2018 по 2020 год Мюррей занимал пост специального политического советника лидера лейбористской партии, считающейся официальной оппозицией Великобритании.

В 2018 году решением СБУ ему был на 3 года был запрещён въезд на Украину.