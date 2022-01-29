Ключ к остановке антироссийского проекта на территории Украины находится в договорённостях между Россией и США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Михаил Погребинский

Отказ от проекта "Украина — Анти-Россия" может быть реализован не военными мерами РФ на территории Украины, а договором с США, убеждён эксперт. В США усомнились в неизбежности «российского вторжения» - CNN © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Это могут сделать только американцы. И могут сделать только в том случае, если это будет договоренность с Москвой. Не просто отвести войска, не создавать на территории Украины инфраструктуру…А если американцам русские скажут: либо вот эти наши условия, и тогда мы снимаем все контругрозы. И тогда американцы скажут, что нам дороже: избавиться от контругроз или отказаться от того, что Украина — "анти-Россия"», — сказал Погребинский.

Из Эстонии можно делать "анти-Россию", это чужие для русских люди, а из Украины — нет, заключил эксперт.

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