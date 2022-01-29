29 декабря в Госдуму от аппарата президента РФ был внесён законопроект о российском гражданстве. О том, как его можно усовершенствовать, чтобы облегчить судьбу соотечественников за рубежом, рассказал в интервью Украина.ру депутат Госдумы РФ Константин Затулин

Затулин подчеркнул, что к законопроекту есть претензия в части затруднённого для соотечественников за рубежом получения гражданства России. Затулин рассказал, какая страна выступила против ОДКБ в Казахстане © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

«Есть фактически минимальные варианты, при которых люди за рубежом могут получить российское гражданство. Цель нашего Комитета на протяжении многих лет — добиться того, чтобы наши соотечественники за пределами России могли получать гражданство Российской Федерации…При этом мы настаиваем на том, что они не должны при этом обязательно переезжать в Россию», — сказал Затулин.

Если же соотечественники не хотят уезжать с исторических земель на Украине, в Казахстане, то власти России не вправе вынуждать их оттуда уехать. Они должны иметь возможность сохранить связь с Россией, но принуждать к выходу из гражданства Украины или Казахстана их нельзя, заключил депутат.

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