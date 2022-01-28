Госдума постоянно совершенствует миграционное законодательство, закон о гражданстве. Однако, как считает депутат российского парламента Константин Затулин, эти законы должны быть более совершенными

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк - Константин Федорович, Как известно, 29 декабря Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о российском гражданстве. Он содержит довольно много изменений. Когда ждать его рассмотрение в Думе, будет ли легче жить соотечественникам после принятия этого закона, или же после либерализации получить гражданство все равно будет достаточно сложно?

— Во-первых, в отношении этого законопроекта и дальнейших путях его рассмотрения. Как и положено в этом случае, законопроект поступил для обсуждения вопросов о гражданстве в наш профильный комитет по делам СНГ и евразийской интеграции, связям с соотечественниками.

В понедельник 17 января комитет представил в Совет Госдумы, то есть, в первый день сессии после новогоднего перерыва, этот законопроект для его рассылки в разного рода инстанции — Общественную палату и другие структуры Совета Федерации для того, чтобы ему можно было перед первым чтением высказать свои замечания и соображения.

По решению Совета Госдумы они будут собираться до 8 февраля текущего года, к этому дню эти соображения должны быть представлены в наш Комитет, или в Госдуму, которая нам их передаст. И дальше Комитет по делам СНГ должен будет готовить это закон к первому чтению, или не готовить.

Законопроект внесен президентом, я уверен, что в целом депутаты исходят из того, что президентские законопроекты обладают определенным приоритетом при рассмотрении.

К вопросу объединения русского народа нужно подойти серьезно - Затулин © Арина Тихомирова/Украина.ру

Затем Комитет формирует таблицу отклоняемых по его предложению поправок, принимаемых по его предложению поправок, и выносится это все на второе чтение. И, наконец, третье чтение, как правило, техническое, но оно сопровождается выступлениями представителей фракций, которые дают оценку принимаемому законопроекту в окончательной редакции.

Вот обычная схема рассмотрения законопроектов. Что касается этого законопроекта — улучшит он, облегчит соотечественникам путь в Россию, путь к российскому гражданству, или нет, хотел бы заметить, что законопроект вносит определенные новшества. Какие-то вопросы корректирует.

На мой взгляд этот законопроект не является революционным по своему содержанию, по сравнению с действующим законодательством о гражданстве. Я не могу сказать, что в результате принятия этого законопроекта в качестве закона, мы получим совершенно иную схему, облегчающую, существенно улучшающую вопросы, связанные с приобретением российского гражданства или с выходом из российского гражданства. Я не вижу для этого больших оснований.

Да, есть предложения, которые давно напрашивались в закон о гражданстве. Они связаны с уточнением различного рода аспектов приобретения гражданств, выхода из гражданства, или лишения российского гражданства.

Напомню, что за последнее время у нас произошло то изменение, что раньше мы вообще не предполагали, что можно лишить российского гражданства. Но в связи с ростом числа террористических угроз, актов такого рода, мы в прошлом составе пришли к выводу вместе с правительством и с президентом, что люди, которые вступают в российское гражданство, не по рождению, а которых принимают в граждане Российской Федерации, то есть, люди уже в зрелом, дееспособном, совершеннолетнем возраста — они обязаны давать присягу.

Если они присягу в дальнейшем нарушают злостным образом, если они совершают определенные преступления — террористические, против мира и человечества, то это может быть основанием для лишения российского гражданства.

До последнего времени не было никаких оснований для лишения гражданства. Выйти из гражданства можно, а вот лишить его было нельзя. Теперь есть основания, есть процедуры, они прописываются в этом законе.

Что касается волнующих нас вопросов, связанных с соотечественниками, то тут, к сожалению, я не могу при всем желании сказать, что этот законопроект делает прорыв на этом направлении.

В законопроекте слово «соотечественник» употребляется всего один раз, когда речь идет о том, что существуют определенные льготы и условия для упрощенной процедуры получения российского гражданства, для участников официально действующая у нас государственная программа добровольного переселения соотечественников в России.

«Сокращает число коррупционных кормушек»: Затулин объяснил, почему соотечественникам мешают возвращаться в Россию © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Но в законе есть понятийный аппарат — кто такие граждане Российской Федерации, кто такие граждане Российской Федерации, проживающие в России, и т.д. Слово «соотечественник» к категориям закона не относится. И это большой изъян и недостаток законодательства, потому что дело не только в том, что в действующем с 1999 года законе о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом, в котором есть отсыл к закону о гражданстве, в котором сказано, что соотечественники имеют право на упрощенную процедуру получения российского гражданства.

Эта норма закона 1999 года, другого закона о государственной политике, в законе о гражданстве, ни в сегодняшнем, ныне действующем, ни в том, который внесен в конце декабря, никак не отражена.

Более того мы все прекрасно знаем, что в 2020 году были приняты поправки к Конституции РФ. Я лично внес одну из таких поправок, она в конце концов нашла себе место в главе №3 Конституции, после голосования, где сказано, что работа с соотечественниками является конституционной обязанностью Российской Федерации, поддержка, и т.д.

И в том законе, к сожалению, есть подробное расписание, какие льготы следуют для разных категорий, но они никак не объединены словом «соотечественник», и никак это закон не отреагировал на внесение в прошлом году законопроекта о репатриации в Российскую Федерацию. То есть, этот термин — «репатриация соотечественников» в законе отсутствует.

— А какие перед новым годом возникли сложности с принятием этого законопроекта? Я знаю, что вы подавали его в государственную Думу, но он не был принят по какой-то причине.

— Он на самом деле не рассмотрен в Государственной Думе. То есть, он находится в процедуре рассмотрения. Точно так же, как законопроект, внесенный президентом, в ноябре пошел в рассылку, и на него получен отрицательный отзыв правительства.

До финального обсуждения и вынесения на финальное чтение пока дело не дошло. Он завис между небом и землей, и для того, чтобы рассчитывать на его принятие, нам нужно преодолеть, или учесть какие-то аргументы, или исправить что-либо, или заново его внести. Но на самом деле, в том отрицательном отзыве, который мы получили от правительства, существует концептуальное расхождение. Не считают нужным применять норму применять, вводить норму репатриации в наше законодательство.

Они обеспокоены существованием этой государственной программы, считают, что внесение нормы репатриации, самого термина, нас запутает, сломает стройную систему.

Мы никак не согласны с этой точкой зрения и в настоящее время ведем консультации по этому поводу. Но по факту законопроект о репатриации, хотя он внесен много раньше, в июне 2021 года, на сегодняшний день не продвинулся в Госдуме дальше рассылки этого документа. То есть, оба этих законопроекта сегодня, один раньше, другой позже, находятся на одной и той же стадии — получения отзывов.

Что касается этой темы — это главы №15, №16 нового законопроекта. Мы провели сравнительное изучение в статье действующего законодательства и предлагаемого законопроекта, и видим, что изменяется.

Например, в новом законе пропадает понятие и категория «носитель русского языка». По предложению президента в 2012 году, сделанном в послании федеральному собранию, в 2014 году в закон о гражданстве вошла такая категория как «носитель русского языка», принятие у них экзаменов и упрощенная форма получения российского гражданства, более сокращенная по времени. Теперь этой категории «носитель» нет.

Да, были сомнения в том, как это осуществлять, но мне кажется, что министерство внутренних дел, которому это поручено, не уделило должного внимания этой категории и не отработало эту процедуру как следует, и пошло по пути наименьшего сопротивления. Убрала эту норму из законопроекта.

У нас по-прежнему люди, родившиеся в Советском Союзе, Российской Федерации, люди с советскими паспортами, обладают определенными льготами. Разные категории указываются. Да, люди, которые имели отношение к гражданству СССР, Российской Империи, или имели своих предков по прямой восходящей линии — если их отец, мать, дед, бабушка были гражданами или поддаными Российской Империи — они получают также, как в действующем законодательстве, определенные льготы. От них не требуется пять лет проживания в России.

Но это только в том случае, если они в состоянии доказать, что они сами или их предки жили в границах современной Российской Федерации. Эта черта оседлости, если так можно выразиться, сохраняется и в новом законодательстве, то есть, отсекает от возможности получения гражданства в упрощенном порядке огромную массу наших соотечественников, которые живут за пределами нынешней границы Российской Федерации.

Уже были проведены исследования, речь идет о людях, живущих в третьем поколении за рубежом — они уже не могут найти реального подтверждения того, что их предки жили в границах Российской Федерации. Не в каменном же веке искать свидетельства. Потому что за это время были большие перемещения людских масс, была война, архивы за это время утрачены, новые государства возникли и путаница в том числе. И это обстоятельство абсолютно не учтено в данном случае, или недостаточно учтено.

Таким образом часть соотечественников, которая желала бы получить гражданство РФ — им затруднен по-прежнему доступ к гражданству. Опять же речь идет о людях, которые живут здесь, в России. Людях, которые сюда уже приехали, перебрались.

Вторая претензия, что к действующему, что к новому законопроекту, заключается в том, что есть фактически минимальные варианты, при которых люди за рубежом могут получить российское гражданство. Цель нашего Комитета на протяжении многих лет — добиться того, чтобы наши соотечественники за пределами России могли получать гражданство Российской Федерации.

Поскольку распад Советского Союза был таким скоропостижным, что не люди уезжали из этого государство, а государство от них уехало, то мы считаем принципиально важным, чтобы было подтверждено, что люди могут получать российское гражданство, если они являются нашими соотечественниками. Это единственное условие.

При этом мы настаиваем на том, что они не должны при этом обязательно переезжать в Россию. Это не обязательное требование. Если они хотят переехать в Россию — такое право им должно быть предоставлено, это и есть право на репатриацию. Но если они этого не хотят, если они живут на Украине, в Казахстане, на исторических землях, на которых они и прежде жили, то мы не вправе, если они того сами не хотят, вынуждать их оттуда уехать. Они при этом должны сохранить связь с Россией, но тогда мы должны понимать, что выйти из гражданства Украины, Казахстана, они не могут.

Значит, мы должны им дать право без выхода из гражданства этих государств, если они соотечественники, получать, претендовать на гражданство России. Этого пока в ни в действующем, ни в новом законодательстве, к сожалению, нет. За исключением ЛНР-ДНР, где указами президента было принято решение о том, что люди, живущие на территории Донецкой и Луганской областей нет.

Эта норма указами президента введена, и здесь в этом законе, как и в законе действующем повторено то, что президент в силу гуманитарных причин вправе применять решения по отдельным категориям. Есть отсылочная норма. Есть сложные случаи, в этом случае мы доверяем президенту принимать решения.

Я не против этой нормы, она позволяет нам в каких-то случаях выходить из положения, но для того, чтобы это приобрело характер политики целенаправленной — привлечение нашей диаспоры к жизни России, репатриации наших соотечественников, когда это оказывается необходимым, об этом должно быть сказано прямо, без всяких отсылов к воле даже самого главного должностного лица, президента, который может принять такое решение, а может не принять. У них должна быть норма, которую бы они знали и на которую они могли бы рассчитывать.