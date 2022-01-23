То и дело полыхающие на постсоветском пространстве костры русофобии - дело рук Запада, и Казахстан - не исключение. Такое заявление в беседе с журналистами издания Украина.ру сделал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров

«Все эти ростки, все эти движения, они поддерживаются, организуются и направляются западными кураторами. Вот это надо понимать. Кто-то начинает рассказывать: да нет, там кумовство, там племенные дела…

Но как одновременно в 9-ти областных центрах вывести людей синхронизировано на улицы и делать везде одно и то же? Это никакие не стихийные дела, это хорошая организация и люди подготовленные. Спящие ячейки или не спящие, но кто-то же их готовил, кто-то финансировал, обучал», — уверен политик.

«Первична организационная работа спецслужб — не исключаю, что и Турции, потому что там идеология пантюркизма, но, в первую очередь, американцы вездесущие, которые имеют в мире 800 баз. Назовите мне какое-нибудь государство, которое имеет 800 военных баз вне своей территории. И кричит везде, что Россия — агрессор. Уникально. Вообще, у нас все по Оруэллу…», — сказал политик.

Полностью интервью с Николаем Азаровым можно прочитать здесь.