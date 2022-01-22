По его словам большинство тех, кто не был согласен с Лукашенко уже покинули страну, и их влияние на политические процессы в Минске медленно, но верно сводится к минимуму.
«Также не переломлены негативные настроения в молодежной и студенческой среде, поэтому будущий отток граждан будет происходить за счет этой категории граждан. Внутри страны будет доминировать государственная позиция, власть будет продолжать довольно агрессивно доносить свою позицию до граждан.
Белорусское общество будет продолжать разделяться на разные лагеря. Цель прошлого года, который был провозглашен годом народного единства, так и не была достигнута. Народного единства нет», — сказал политик.
Полностью интервью с Владимиром Груздевым можно прочитать здесь.