Если президент Белоруссии Александр Лукашенко останется у власти, уже покинувшие страну граждане не смогут вернуться, и миграция несогласных с властью продолжится. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал белорусский политик, член Оргкомитета по созданию пророссийской политической партии «Союз» Владимир Груздев

Станет ли Лукашенко белорусским Назарбаевым - Груздев © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

«Также не переломлены негативные настроения в молодежной и студенческой среде, поэтому будущий отток граждан будет происходить за счет этой категории граждан. Внутри страны будет доминировать государственная позиция, власть будет продолжать довольно агрессивно доносить свою позицию до граждан.

Белорусское общество будет продолжать разделяться на разные лагеря. Цель прошлого года, который был провозглашен годом народного единства, так и не была достигнута. Народного единства нет», — сказал политик.

Полностью интервью с Владимиром Груздевым можно прочитать здесь.