В случае, если в Белоруссии что-то произойдёт с президентом Александром Лукашенко, то в настоящий момент его предварительный преемник - это Наталья Кочанова. Такое мнение высказал в интервью для Украина.ру белорусский политик Владимир Груздев

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко" Александр Лукашенко 18 января объявил, что в республике скоро к власти «придут новые люди». Что стоит за высказыванием главы государства? Ждут ли страну большие перемены и готовит ли Александр Лукашенко себе преемника? Об этом Украина.ру поинтересовалась у белорусского политика, члена Оргкомитета по созданию пророссийской политической партии «Союз» Владимира Груздева.

— Владимир, на днях Александр Лукашенко сказал, что в белорусское руководство скоро придут новые люди, политики нового поколения. Как Вы думаете, стоит ли это расценивать как анонс скорых перемен в Белоруссии в рамках конституционной реформы?

— Да, конечно, власть считает, что изменения в Конституции выведут страну из политического тупика, в котором мы оказались после августа 2020 года. Предложить что-то ещё они не в силах. Но политиками нового поколения, на мой взгляд, будут те же чиновники, только помоложе. Например, Игорь Карпенко [новый глава Центризбиркома Белоруссии — ред.] вместо Лидии Ермошиной [предыдущий председатель Центризбиркома республики — ред.], в понимании властей и есть приход политиков нового поколения. Поэтому кардинальных изменений не произойдёт, на повышение пойдут молодые кадры, такие как Дмитрий Крутой [заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь с 4 июня 2020 года — ред.], а на освободившиеся не ключевые должности будут брать руководителей исполкомов из регионов.

На политических партиях, которые как раз таки могли бы дать политиков нового поколения, власть если не поставила крест, то поставила на паузу. Через партии сложнее контролировать появление новых политиков, чем через чиновничий аппарат.

Всеволод Шимов: В ближайшее время транзита власти в Белоруссии не будет © vk.com, Всеволод Шимов - Пойдет ли Лукашенко на казахстанский сценарий транзита власти, возглавив Всебелорусское собрание и оставив при этом пост президента для преемника?

— После событий, произошедших в Казахстане, не факт. Такой вариант, конечно, рассматривается, но окончательное решение будет принято после референдума. Лукашенко не хочет расставаться с должностью президента, но обстоятельства вынуждают рассматривать разные варианты. Думаю, что финальное решение он будет принимать единолично, на основании своего политического опыта.

— Если президент Белоруссии решится оставить свой пост, кто может стать его преемником?

— Думаю, что окончательный преемник ещё не выбран. Но если следовать логике, заложенной в предлагаемом проекте Конституции, а именно статье 88-1, которая предполагает, что исполнение обязанностей переходит к Председателю Совета Республики, в случае если что-то произойдёт с президентом, то в настоящий момент предварительный преемник — это Наталья Кочанова (бывшая глава администрации президента Белоруссии, ныне Председатель Совета Республики Национального Собрания Белоруссии — Ред.)

Другие возможные преемники ограничены статьей 80, а именно требованием быть гражданином Республики Беларусь по рождению. Часть потенциальных преемников были рождены не на территории Белоруссии.

— Как будет развиваться ситуация в республике, если никакого транзита власти в республике не произойдет, и Александр Лукашенко останется на своем посту еще на долгие годы?

— Покинувшие страну граждане весь этот период не смогут вернуться обратно, будут обустраивать свою жизнь заграницей и их влияние на политические процессы внутри страны будет сокращаться. Продолжится миграция несогласных с властью граждан за пределы республики. Большинство активных противников власти уже покинули страну, здесь остались только те недовольные граждане, которые не готовы к открытому противостоянию. Эта категория граждан будет по возможности вредить государству и власти.

Также не переломлены негативные настроения в молодёжной и студенческой среде, поэтому будущий отток граждан будет происходить за счёт этой категории граждан. Внутри страны будет доминировать государственная позиция, власть будет продолжать довольно агрессивно в стиле Азарёнка, Пустового и Тура [ведущие аналитических шоу на белорусском государственном ТВ — ред.] доносить свою позицию до граждан.

Если властями будет продолжен курс на интеграцию с Россией, то это повысит лояльность у многих граждан сознательного возраста.

Белорусское общество будет продолжать разделяться на разные лагеря. Цель прошлого года, который был провозглашён годом народного единства, так и не была достигнута. Народного единства нет.

— Как, на Ваш взгляд, будет развиваться белорусская политика в случае полной смены поколений в элитах и ухода Лукашенко из власти?

Груздев: У Лукашенко есть шансы удержаться во власти © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Вторая группа — это государственники, в которой главную роль играют силовики. Эта группа хотела бы дальнейшую интеграцию в рамках союзного государства, военное сотрудничество с ОДКБ, а также отказ от белорусской латинизации. В экономике они выступают за сохранение за государством стратегических активов.

Поэтому после ухода Лукашенко из власти, если он сам не выберет преемника произойдет столкновение двух этих групп в борьбе за власть.