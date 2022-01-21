Превентивное признание республик Донбасса Россией невозможно. Для этого нужен серьезный повод, например, военное вторжение на эти территории Киева. В противном случае в адрес Москвы посыплются экономические санкции. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

«Для Донбасса, к сожалению, иного повода не просматривается в ближайшей перспективе. Но если подобное (превентивное признание Донбасса Россией — ред.) случится, это будет означать войну санкций всех против всех, поэтому никто на Западе не стремится к полномасштабному военному эскалированию и неизбежным санкциям, а Россия не стремится к тому, чтобы политически признавать государственность республик Донбасса», — сказал Безпалько.

Полностью интервью с Богданом Безпалько можно прочитать здесь.

К слову, немецкий политолог Александр Рар придерживается другой версии. По его мнению, Киеву выгодно признать автономию Донбасса, в противном случае львиная доля местных жителей получит российское гражданство, и в конечном итоге территории будут включены в состав РФ.