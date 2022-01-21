«Для Донбасса, к сожалению, иного повода не просматривается в ближайшей перспективе. Но если подобное (превентивное признание Донбасса Россией — ред.) случится, это будет означать войну санкций всех против всех, поэтому никто на Западе не стремится к полномасштабному военному эскалированию и неизбежным санкциям, а Россия не стремится к тому, чтобы политически признавать государственность республик Донбасса», — сказал Безпалько.
Он подчеркнул, что пока Москва действует в отношении ЛНР и ДНР крайне осторожно: например, разработан ряд шагов, дающих право уроженцам республик работать на российском рынке без каких-либо ограничений.
Полностью интервью с Богданом Безпалько можно прочитать здесь.
К слову, немецкий политолог Александр Рар придерживается другой версии. По его мнению, Киеву выгодно признать автономию Донбасса, в противном случае львиная доля местных жителей получит российское гражданство, и в конечном итоге территории будут включены в состав РФ.