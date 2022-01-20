Повода для признания Донбасса не просматривается в ближайшей перспективе. Но если подобное случится, это будет означать войну санкций всех против всех, поэтому все попытаются избежать обострения обстановки, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру

- Богдан, давайте начнем с выступления Зеленского, где он призвал граждан Украины не бояться российского вторжения. Это отвлечение внимания или это информационная подготовка к нападению на Донбасс?

— Вообще все это выглядит очень странно, учитывая, что раньше Зеленский постоянно говорил о «российском вторжении», а теперь призывает его не бояться. То ли он призывает не бояться, потому что знает, что вторжения не будет, то ли он призывает не бояться вторжения, потому что мы окажем мощное сопротивление, всех побьем и дойдем до Камчатки. Это можно трактовать по-разному.

У Зеленского сейчас другая проблема — это Порошенко. Поэтому он, конечно, стремиться отвлечь внимание, но в рамках той медийной и дипломатической истерии, которая сейчас разворачивается вокруг России насчет «вторжения». Поэтому ничего удивительного в этом нет. Удивительно то, что он призывает его не бояться.

Тут он выступает немножко в диссонанс, потому что буквально несколько часов назад Байден делал заявления о возможных экономических санкциях против России в случае «эскалации вокруг Украины». Слово «вторжение» вроде уже не используется, но об «эскалации» все равно говорят. Что оно означает тоже непонятно. То ли он имеет в виду военный ответ России на провокации или вторжение Украины на Донбасс, то ли это манипуляции с российскими войсками вокруг Украины.

В любом случае напряженность вокруг этого вопроса держат даже самые высокопоставленные американские представители.

- А может это быть криком о помощи, в том смысле, что его толкают на авантюру, а он этого не хочет?

— Нет, не думаю. Потому что Блинкен во время своего визита в Киев выражал надежду, что все завершится дипломатическим путем. Если бы его толкали, то Блинкен бы заявил, что вторжение неизбежно, но мы это не оставим безнаказанным и мы вам поможем (правда, не лично, но поставим очередную порцию джавелиннов или хаммеров).

- Зеленский отправляется с визитом в Польшу, где опять же будет обсуждать угрозу «российского вторжения». Могут там ему предоставить принципиально новые инструкции или скрытую информацию?

— Скрытую информацию они ему вряд ли дадут. По крайней мере, нет такой информации, которую знали бы поляки, но не знали американцы. Что касается самих поляков, то они всегда пытались использовать Украину в своих интересах.

Эти интересы совпадают с американскими в плане сдерживания России и нанесение ей максимального ущерба, но для них Украина — это буферная зона, которую они пытаются сохранить. Вполне возможно, что они будут и дальше настраивать Зеленского на конфронтацию.

Поляки не могут обещать Зеленскому какую-то существенную помощь ресурсами или вооружением, но они могут пообещать лоббирование Украины в Евросоюзе, НАТО и в ряде других структур, которые Польша пыталась выстраивать на постсоветском пространстве, такие как Люблинский треугольник, предусматривающий создание новой Речи Посполитой. В этом смысле они могут обещать Зеленскому что-то сверх своих потенций, но это тоже поддержка чисто символическая.

Воевать за Зеленского поляки тоже не будут, но они будут с удовольствием воевать с Россией, если та вступит в серьезную конфронтацию с другими игроками.

- СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Зеленский якобы предлагал ввести превентивные санкции против России, не дожидаясь «вторжения», потому что после этого санкции уже не будут иметь смысла. Возможно ли такое?

— Это маловероятно, иначе эти санкции уже давно бы ввели. Никто не хочет портить отношения с Россией. Германия, например, отказывается продавать оружие. Был даже дипломатический скандал на эту тему, когда посол Мельник прямо обвинял Германию и требовал пересмотреть ее законодательство.

Никто не хочет вводить санкции против России, потому что это санкции против самих себя. Экономическое сотрудничество с РФ выгодно Германии, Евросоюзу и даже Польше. Поэтому вводить санкции до совершения каких-то шагов никто не хочет. После совершения каких-то действий их введут, потому что не будет никаких формальных причин отказаться от санкций, поскольку этого требуют союзнические отношения с США, которые ведут себя довольно жестко. Чрезмерно миролюбивый «агрессор». О разговоре слепого с глухим © коллаж Украина.Ру

- Великобритания объявила украинское направление приоритетом своей внешней политики, занимается поставками вооружения, строит военно-морские базы. Насколько конкретно ее деятельность представляет для нас угрозу?

— Великобритания представляет для нас угрозу как большое глобальное прокси США. Британия, это один из игроков, который активно осваивает Украину в военном отношении, в частности, пункты военно-морского базирования в Очакове и Бердянске. До полноценных баз им еще далеко. Аналитики говорят, что для этого потребуется еще минимум 5 лет. Но проблема в том, что не только Британия поставляет оружие на Украину.

Это так же делает Франция, которая поставляет им противотанковые комплектны APILAS и тяжелые вертолеты. Это выглядит странно, поскольку Франция состоит в Нормандском формате и вроде как призвана умиротворять ситуацию на Донбассе, а не пытаться поддерживать одну из сторон. Экс-посол Франции Изабель Дюмон вообще посещала украинские войска на линии соприкосновения, что тоже вызывает вопросы.

Очевидно, что западные страны насыщают Украину оружием, пытаясь превратить ее в инструмент антироссийского сдерживания. Но суммы, которые они на это тратят, не столь значительные, как были в Афганистане. Там на это уходили миллионы в день, а здесь миллионы в год. Это тоже плохо, это тоже несет смерть, но пока это еще можно называть «осторожным вооружения».

- Уже неоднократно говорилось, что Россия признает Донбасс в случае полномасштабного вторжения Украины или других эксцессов. Нужно ли нам его признавать превентивно, чтобы этого вторжения не было?

— Хотелось бы, но это может быть поводом для экономических санкций. Нам тоже нужен серьезный повод, чтобы его признать, как это было во время вооруженной агрессии в Грузии и убийства нескольких сот российских миротворцев. Все это было поводом для военного вмешательства и для того, чтобы Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Константин Бондаренко: Великобритания за счет Украины хочет вбить клин между США и Россией © РИА Новости, Нина Зотина

Пока Москва действует очень осторожно, предоставляя гражданство жителям ДНР/ЛНР. Президент Путин включил ряд экономических шагов, которые позволяют экономическим акторам из Донецка и Луганска работать на российском рынке без каких-либо ограничений. Пока эти меры еще не вступили в силу, но неизбежно будут реализованы.

- Может ли Россия бороться с теми силами в Донбассе, которым выгодно состояние «ни войны, ни мира», с контрабандистами или лобби нотариусов, которые затягивают процесс выдачи паспортов?

— Можно и нужно. Эта ситуация обесценивает репутацию и имидж России. С этим нужно бороться. Тем более, Донбасс находится в рублевой зоне, в сфере интересов России. Какие-либо экономические операции там тоже должны происходить под контролем России. Контрабанда в эту сферу не входит.

Помимо всего прочего, контрабанда носит откровенно криминальный характер — контрабанда наркотиков, оружия, украденных автомобилей. Одно дело — контрабанда молочной продукции, потому что в ДНР отсутствует молочное производство, а другое — контрабанда оружия. Помимо молочной продукции там еще есть проблемы с лекарствами, их тоже могут поставлять контрабандой.

На это можно было бы закрыть глаза, но нужно это все упорядочить и навести порядок в этой сфере.