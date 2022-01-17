Россия должна гарантировать пророссийский вектор Белоруссии после ухода Александра Лукашенко с поста президента. О том, какие для этого требуются шаги, в интервью Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Важнейшим фактором, на который могла бы полагаться Россия, является усиление белорусского парламента, уверен эксперт. Абзалов раскрыл, как себя поведёт Белоруссия в случае войны между Россией и Украиной © sb.by

«В этом случае партии не давали бы Лукашенко каждый раз менять свою позицию, когда сегодня он с Западом воюет, а послезавтра договаривается с Тихановской, что частично отпускаются заключенные и нормализуется ситуация с Евросоюзом», — сказал Абзалов.

Самое главное, чтобы Москва следила за исполнением своих интересов, и важно, чтобы Россия не оказалась "спиной к пустоте" в результате транзита власти в Белоруссии, заключил собеседник издания.

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