Важнейшим фактором, на который могла бы полагаться Россия, является усиление белорусского парламента, уверен эксперт.
«В этом случае партии не давали бы Лукашенко каждый раз менять свою позицию, когда сегодня он с Западом воюет, а послезавтра договаривается с Тихановской, что частично отпускаются заключенные и нормализуется ситуация с Евросоюзом», — сказал Абзалов.
Самое главное, чтобы Москва следила за исполнением своих интересов, и важно, чтобы Россия не оказалась "спиной к пустоте" в результате транзита власти в Белоруссии, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.