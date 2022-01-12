России в вопросе Белоруссии сначала надо понять транзит власти в Белоруссии, с кем надо договариваться и к чему он приведет, но параллельно надо ускорить экономическую интеграцию, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру

Ранее был опубликован проект обновленной белорусской Конституции, в соответствии с которой Александр Лукашенко перестанет быть президентом, но сохранит за собой всю полноту власти.

- Дмитрий, если документ в итоге будет принят, как на это отреагирует белорусское общество, Россия и западные страны?

— С большой долей вероятности Конституция будет принята. Проблема в том, что договоренности РФ с РБ касались немножко другого. Необходимо понять, какой будет функционал у Всебелорусского народного собрания (ВНС). Собрание — это не парламент. Это скорее китайская модель.

Оно будет собираться дважды в год, и формат его проведения тоже специфический. Туда входят представители исполнительной, законодательной и судебной власти (что само по себе очень забавно, потому что там много невыборных должностей), а также общественные деятели. В результате вы можете держать там большинство только за счет исполнительной власти или за счет общественников. Понятно, что это костыль, а не парламент. Идея заключалась в том, чтобы усилить парламент и усилить партию, чтобы не было определенных ограничений.

Понятно, что Лукашенко подстраховался, установив позицию о том, что нельзя привлекать к уголовной ответственности бывших президентов, и что президентом не может быть человек не просто с иностранным гражданством, а с ВНЖ или другими льготами и преференциями. В переводе на русский язык, это точно не Тихановская и значительная часть оппозиции.

Судя по всему, Лукашенко может возглавить ВНС. Он автоматически туда избирается, сохраняет важнейшие рычаги воздействия и давления на аппарат. Это попытка построить что-то среднее между китайской моделью и парламентской республикой, запорошенное прямыми выдержками из российской Конституции, начиная с пункта о семье, и заканчивая двумя сроками с момента принятия.

Но дело даже не в этом. Где гарантия, что белорусское руководство не изменит свою позицию спустя два года? Единственный способ — это гарантировать — это исполнение интеграционных карт, активизация интеграционных процессов, и теперь за этим будет следить непосредственно сидит Грызлов. А то мы там еще совместный парламент собирались строить.

- Каким образом можно это все гарантировать?

— Самый важный фактор, который мог бы стабилизировать ситуацию — это усиление парламентской составляющей. В этом случае партии не давали бы Лукашенко каждый раз менять свою позицию, когда сегодня он с Западом воюет, а послезавтра договаривается с Тихановской (такие переговоры уже шли через главу МИД Макея), что частично отпускаются заключенные и нормализуется ситуация с Евросоюзом.

«Гегемония России». Бывший советник Трампа пугает восстановлением СССР © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Трампом. Если придет Трамп 2.0 в результате промежуточных выборов в ноябре, республиканцы могут взять нижнюю палату парламента и даже верхнюю палату затронут. К тому времени все эти гарантии могут обнулиться, и окажется, что мы стоим с белорусами не «спина к спине», а «спина к пустоте».

Самое главное, чтобы Москва соблюла свои интересы. Мы оказываем серьезную поддержку Белоруссии и важно, чтобы завтра не оказалось, что «мы вам ничего не должны». Для этого надо, чтобы в парламенте присутствовали не только пропольские, но и пророссийские силы. Для Москвы изменения крайне важны, и такой запрос объективно присутствует.

Но это не должно вылиться в очередной маневр 2016 года, когда мы помогали-помогали, а, оказалось, что и Крым у Белоруссии не тот, и в Сирию они войска не отправляют (потому что Конституция не позволяет), и санкции частично вводятся. Москва поддержку осуществляет. Хотелось бы получить какой-то результат.

- Вы упомянули назначение Бориса Грызлова на пост посла. Многие эксперты действительно оценили это решение таким образом, что Путин берет ситуацию под жесткий контроль. Но если судить по работе Грызлова в ТКГ по Донбассу, то там он какой-то строгости и ястребиности не демонстировал. Чем же в итоге он будет заниматься?

— Задача Грызлова не в том, чтобы демонстрировать строгость и ястребиность, а в том, чтобы быть проводником позиции первого лица. Напомню, что Грызлова десантировали на украинское направление после перехода Суркова на это направление. Возвращение Грызлова в политическое поле состоялось в 2017 году, когда вернулся Кириенко. После этого начали усиливаться его политические позиции.

Сейчас Грызлова ставят на белорусское направление в качестве человека, который будет напрямую контролировать исполнение обязательств. У нас были разные послы на территории Белоруссии. Бабича, который был слишком жестким игроком, Лукашенко попросил убрать. Вместо него поставили Мезенцева, который был мягким игроком. После выборов, опять же по просьбе, поставили Лукьянова, кадровый дипломатический работник, который вырос в Бресте, а раньше работал в Прибалтике.

Москва изменила свою позицию, ей важно выполнение договоренностей. И позиции Грызлова явно посильнее позиции предыдущего посла, который даже мало что комментировал. Грызлову нужно проследить выполнение всех карт, которые были приняты, реализовать все в течение 2022 года и обеспечить политическую интеграцию на том уровне, которая была определена.

Речь идет не о единой валюте и не о включении Белоруссии в состав РФ, но интеграционные процессы должны быть форсированы, учитывая, какие издержки несет РФ в связи с белорусским кейсом.

- Какие конкретные задачи предстоит решить России и Белоруссии в части экономической интеграции?

— Главное — это синхронизация таможенного законодательства. Я сейчас открою страшную тайну, но у нас белорусский экспорт с этого года обнуляется. То есть если раньше РФ занималась белорусским реэкспортом, то теперь российский реэкспорт идет вместо белорусского. Мы поставляем белорусскую продукцию (тот же «Беларуськалий» через Усть-Лугу). А еще недавно белорусские коллеги занимались тем, что перепродавали на территорию РФ украинскую продукцию и запрещенную у нас продукцию Евросоюза, переклеивая этикетки. Поэтому необходимо выровнять хотя бы эту составляющую, чтобы не было серых зон, в которых существовала белорусская экономика.

Мы очень долгое время поддерживали Белоруссию поставками энергоносителей, которые Минск не потреблял в массе своей самостоятельно. Он их перерабатывал, отправлял на европейский и на украинский рынок. Белоруссия занимала более половины серого рынка Украины. Поэтому история о том, что украинские танки заправляются российской нефтью, соответствует действительности, но переработана нефть на белорусских предприятиях.

Всеволод Шимов: Глядя на Казахстан, Лукашенко сохранит для себя полноту власти © vk.com, Всеволод Шимов

Вторая часть касается того, что мы чувствуем уже сейчас. С 1 января отменен роуминг. Мои поздравления. Что мешало раньше? А то, что единой позиции по этому вопросу не было. Авиаперевозки «Белавиа» в Крым тоже активизируются. Лукашенко обещал там отпуск провести. Я это к тому, что Россия будет поддерживать Белоруссию только на основании более интенсивной экономической интеграции, на что Минск раньше не шел и всячески торпедировал. Все 28 дорожных карт Лукашенко благополучно запихнул в ведро перед президентскими выборами, когда оказалось, что ЧВК «Вагнера» там «переворот» планировали.

У РФ есть стремления, и их необходимо реализовать, чтобы мы не оказались в позиции Януковича, когда человек уехал, а наши денежные средства мы до сих пор ищем по ирландским фондовым рынкам. Поэтому мы должны воспользоваться ситуацией для того, чтобы активизировать ситуацию в Белоруссии. Это будет выгодно обеим экономикам и серьезно повысит благосостояние и белорусских, и российских граждан.

- Завершится ли в этом году переориентировка белорусского транзита с портов Прибалтики на порты российского Северо-Запада?

— То, чего долгое время не могла сделать РФ, европейцы благополучно доделали до нее. В Прибалтике большой скандал, ушло сразу несколько госслужащих за то, что они до сих пор продолжают экспортировать белорусские удобрения. Белоруссия контролирует как минимум треть доли в одном из терминалов в Прибалтике, поэтому после введения санкций Минску приходится переходить на российские хабы, потому что вариантов нет. У нее очень зауженный экспортный потенциал.

Удобрение — это не рыба, ее самолетом не отправишь. Ее надо отправлять либо дорогостоящим железнодорожным транспортом, либо морским транспортом. Учитывая, что все европейские направления для нее закрыты, а выхода к морю нет, единственный способ пробиться на российские рынки — это Усть-Луга.

Там надо строить терминал. Москва готова этому поспособствовать, но при условии, что Белоруссия будет туда вкладываться и заключать долгосрочные контракты. Белоруссия до последнего думала, что можно пересидеть санкции, но оказалось, что ей придется экспортировать свои удобрения через Северо-Запад. Да, инфраструктура в том объеме, которая нужна Белоруссии, там не налажена. Требуется либо расширять терминалы, либо строить что-то новое. Но в любом случае сейчас начинает делаться то, что еще пять лет было трудно представить. Время пришло.

Этому также будет способствовать ситуация с ужесточением санкций. Белоруссии необходима валютная выручка. Чтобы ее получить, необходимо заниматься экспортом. Белоруссии с точки зрения удобрений важен не столько европейский рынок, сколько рынок Индии, Китая и Бразилии. Но в свое время белорусские коллеги вдруг решили, что совместная компания, которая продает продукцию «Беларуськалия» и «Уралкалия», не нужна, и они собираются самостоятельно работать с Китаем и назначать ему цену. В результате они резко снизили цену на рынке удобрений, за счет того, что стали самостоятельно договариваться, в результате Китай одним из первых фактически поддержал санкции против Белоруссии. Поэтому мы увидим еще более плотную интеграцию на рынке калийных удобрений.

- Насколько Калининград может быть защищен от разного рода эксцессов в белорусско-литовских отношениях?

— Уже начинаются некоторые проблемы, поскольку Белоруссия — это важная составляющая автотранспортного транзита. Фуры, которые идут из Польши с различными товарами массового потребления, идут через Белоруссию, и на фоне ситуации с мигрантами там возникли целые затыки. То же самое касается Калининграда, который обеспечивается благодаря коридорам.

Как известно, Калининград по сухопутной границе не соединяется с Россией, сообщение осуществляется самолетами, паромной переправой, по железной дороге и автотранспортными средствами. Железнодорожное сообщение в последнее время давится Прибалтикой, а автотранспортное сообщение сейчас затруднено дополнительными ограничениями по коронавирусу. Но в долгосрочной перспективе тут рисков быть не должно.

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Но в целом я сомневаюсь, что у нас возникнут какие-то сложности для Калининградской области.

- Как сложатся белорусско-украинские отношения? Там действительно такой жесткий конфликт или это только видимость?

— Украина даже раньше Евросоюза ввела антибелорусские санкции, в частности, на авиаперелеты. Поэтому отношения не заладились. Важным фактором стало и то, что Украина ввела ограничения на границе, провела ряд враждебных действий и в конце концов объявила, что они не будут в Минске встречаться (причем это еще было до переговоров с Байденом).

Понятно, что белорусская и украинская экономика серьезно завязаны друг на друга: и экспорт энергоносителей, и АПК, и квадраллион других перетоков. Украина закупает электроэнергию в Белоруссии, но не в таких объемах, в которых хотелось бы, за что предъявили обвинения господину Зеленскому. Связь у стран есть, но ситуация серьезно обострилась.

Несмотря на все противоречия РФ и Украины, Белоруссия всегда пыталась сохранять нейтральный статус и от этого серьезно выиграла. После закрытия прямого авиасообщения, рейсы осуществлялись через Минск, перетоки основных магистралей, реэкспорт овощной продукции и молочки. Сейчас ситуация изменилась. Лукашенко поставили перед выбором. Поэтому я думаю, что экономические связи Белоруссия с Украиной не разорвет, но политическое противостояние будет активизироваться.

Возможно, что какая-то разрядка будет после переговоров в Минске (ведь Байден настоятельно рекомендовал Зеленскому определиться с качеством Донбасса). Но политический осадок останется, и Лукашенко с Зеленским не будут нормально общаться, как это было до выборов.

- Как поведет себя Минск, если конфликт в Донбассе перерастет в горячую фазу?

— Если конфликт в Донбассе перерастет в активные боевые действия, Белоруссия будет просто стоять и смотреть. Если же конфликт перерастет в войну между Россией и Украиной, Белоруссия станет плацдармом, с которого будут осуществляться боевые действия на территории Украины. Откуда будут «клещи»? Не с российской территории же, а с белорусской.

Я также напомню, что Лукашенко выпилил из Конституции пункт про ядерное оружие на территории Белоруссии. Вполне возможно, что там разместят соответствующее вооружение. К тому же, нет формального ограничения на использование воинского контингента вовне. Да, в Конституции есть пункт, что Белоруссия не будет нападать первой, но это понятие всегда относительное.

Таким образом, если это будет полномасштабный конфликт, то в нем все будут участвовать. Если же будет некоторая стабилизация, будет определенное послабление. Но в любом случае проблемы между Белоруссией и Украиной сложно будет преодолеть.

- Нужно ли России и Белоруссии объединяться в одно государство? Или нужно довести до ума Союзное государство? Или Союзное государство вообще не надо и хватит лишь нормальных двусторонних отношений?

— Попытка с наскока сделать Белоруссию 86-м субъектом РФ не имеет смысла. Даже если завтра Белоруссия войдет в состав РФ, мы получим массу сложностей. Сначала надо интегрироваться, подготовить пространство, а потом уже сделать соответствующие шаги. Возьмите хоть Евросоюз. Мы сначала экономически интегрируемся, синхронизируем законодательство, а потом уже будем делать следующий шаг. Пока что белорусская экономика к этому не готова. У нас даже разные правовые системы.

Мы можете себе представить, чтобы в России собирался народный сход или народный съезд? То есть у нас депутаты, которые и так депутаты, вместе с чиновниками и с судьями раз в полгода будут устраивать корпоратив на какое-то количество человек, принимая программы развития на полгода, год или на два года? А зачем тогда правительство и парламент? Если завтра мы синхронизируемся, это будет очень веселое правовое поле с интересными и жизнеутверждающими позициями.

Учитывая, что Лукашенко специфически относится к вакцинации, у нас будет один большой антиваксерный регион во главе с губернатором. В этом смысле никто не захочет поглотить Белоруссию, в этом нет необходимости.

Наша общая задача состоит в том, чтобы создать экономическое и правовое пространство, которое бы обеспечивало бесшовное взаимодействие граждан РФ и РБ. А уж потом, если граждане и политическое поле будут готовы сделать следующий шаг, то мы сделаем следующий шаг. Не готовы? Значит, в таком формате и надо оставаться. А то внутри нас такие экстремумы борются: либо всех присоединить, либо от всех отгородиться стеной, а среднее — от лукавого. «Только хардкор». Это так не работает.

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Необходимо форсировать процессы интеграции, не пытаясь запрыгнуть сразу же в конце фильма, чтобы не разломать все, что там есть. Сейчас такая возможность открылась из-за геополитических особенностей и давления на Белоруссию, Москва готова взять на себя политическую инициативу в этом вопросе. Теперь, главное, чтобы Лукашенко понимал, какое именно партнерство ему нужно с Москвой.

Время, когда слова и словесные интервенции меняются на финансы и ресурсы, закончилось во всем мире после пандемии. Дипломатия становится максимально рационализированной. Нужно сделать выбор. Пересидеть уже нельзя. Китай понял, что нельзя пересидеть американские санкции, Белоруссия поймет, что нельзя пересидеть изменение вектора. Но для этого надо какую-то экономическую платформу построить без особых перегибов. Тем более, что до изменения политических процессов это будет очень сложно.

- В каком плане?

— Лукашенко заявлял, что после принятия Конституции он уйдет. Скорее всего, он уйдет на пост главы того самого Собрания, которое будет проводится дважды в год. Там будет какой-то номинальный президент. Надо сначала понять этот политический транзит понять, с кем надо договариваться и к чему он приведет. Есть пример Казахстана, есть пример Азербайджана.

Поэтому следующие шаги в любом случае Москва будет осуществлять в другой политической конструкции. Исходя из того, что предложил Лукашенко, мы будем иметь квазипарламентско-президентскую систему с сильной позицией одного игрока и балансом политических институтов на этой платформе.

Поэтому ожидать быстрых политических интеграционных процессов в ближайшие несколько месяцев или полгода я бы не стал. Речь будет идти об экономических решениях. Если какие-то дополнительные инициативы будут озвучены, то это будет подходить под 2023-2024 год.