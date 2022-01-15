«Задача Грызлова не в том, чтобы демонстрировать строгость и ястребиность, а в том, чтобы быть проводником позиции первого лица. Напомню, что Грызлова [ранее] десантировали на украинское направление. Сейчас Грызлова ставят на белорусское направление в качестве человека, который будет напрямую контролировать исполнение обязательств», — сказал эксперт.
Абзалов напомнил, что в истории российско-белорусских отношений были и более жесткие послы и, наоборот, мягкие. Однако сейчас время, когда последнее совсем неуместно: не то время.
Впереди у Белоруссии принятие новой Конституции, и по сути изменение всего политического устройства страны, что вполне может сказаться на исполнении русско-белорусских отношений.
«Грызлову нужно проследить выполнение всех карт, которые были приняты, реализовать все в течение 2022 года и обеспечить политическую интеграцию на том уровне, которая была определена. Речь идет не о единой валюте и не о включении Белоруссии в состав РФ, но интеграционные процессы должны быть форсированы, учитывая, какие издержки несет РФ в связи с белорусским кейсом.
Полностью интервью с президентом Центра стратегических коммуникаций Дмитрием Абзаловым можно прочитать здесь.
Ранее Борис Глызлов был членом и председателем набсовета «Росатома», спикером Госдумы, министром внутренних дел РФ. Должность посла в республике Белоруссия он получил во второй половине декабря 2021 года.