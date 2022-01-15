Назначение на должность российского посла в Белоруссии Бориса Грызлова - правильное и актуальное. Политик с большим опытом будет следить за выполнением обещаний, данных РФ Минском. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

«Задача Грызлова не в том, чтобы демонстрировать строгость и ястребиность, а в том, чтобы быть проводником позиции первого лица. Напомню, что Грызлова [ранее] десантировали на украинское направление. Сейчас Грызлова ставят на белорусское направление в качестве человека, который будет напрямую контролировать исполнение обязательств», — сказал эксперт.

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Впереди у Белоруссии принятие новой Конституции, и по сути изменение всего политического устройства страны, что вполне может сказаться на исполнении русско-белорусских отношений.

«Грызлову нужно проследить выполнение всех карт, которые были приняты, реализовать все в течение 2022 года и обеспечить политическую интеграцию на том уровне, которая была определена. Речь идет не о единой валюте и не о включении Белоруссии в состав РФ, но интеграционные процессы должны быть форсированы, учитывая, какие издержки несет РФ в связи с белорусским кейсом.

Полностью интервью с президентом Центра стратегических коммуникаций Дмитрием Абзаловым можно прочитать здесь.

Ранее Борис Глызлов был членом и председателем набсовета «Росатома», спикером Госдумы, министром внутренних дел РФ. Должность посла в республике Белоруссия он получил во второй половине декабря 2021 года.