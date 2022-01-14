Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. На Украину политик намерен вернуться 17 января, и уполномоченные лица заявили о том, что его могут арестовать в аэропорту. Это в интервью Украина.ру прокомментировал российско-украинский социолог Евгений Копатько

По мнению эксперта, вероятность ареста Порошенко достаточно высока.

«Если Порошенко вернется, то высока вероятность, что его задержат. У Зеленского есть такие возможности. Он убирает одного из своих ключевых политических конкурентов, и особенных препятствий для этого ни внутри, ни вне, нет. Никто за Порошенко заступаться не будет», — сказал Копатько. Порошенко из-за границы организует протесты в Киеве - Мураев © Евгений Мураев

Тем не менее, Зеленский не хочет полностью избавиться от Порошенко: в украинской политике их борьба перманентна и характеризуется сменой ролей противников и союзников. Сейчас же президенту Зеленскому невыгодно усиление Порошенко, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.