По мнению эксперта, вероятность ареста Порошенко достаточно высока. 

«Если Порошенко вернется, то высока вероятность, что его задержат. У Зеленского есть такие возможности. Он убирает одного из своих ключевых политических конкурентов, и особенных препятствий для этого ни внутри, ни вне, нет. Никто за Порошенко заступаться не будет», — сказал Копатько. 

Порошенко из-за границы организует протесты в Киеве - Мураев
Порошенко из-за границы организует протесты в Киеве - Мураев
© Евгений Мураев

Тем не менее, Зеленский не хочет полностью избавиться от Порошенко: в украинской политике их борьба перманентна и характеризуется сменой ролей противников и союзников. Сейчас же президенту Зеленскому невыгодно усиление Порошенко, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.