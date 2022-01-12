Если Владимир Зеленский выбьет Петра Порошенко с националистического поля, и у Порошенко не будет поддержки на уровне элит, тогда можно будет сказать о серьезном усилении Зеленского, считает известный российско-украинский социолог Евгений Копатько

Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Украина.ру

Пятому президенту Украины Порошенко объявили подозрение в государственной измене. В деле говорится о поставках угля на украинские ТЭЦ из Донбасса. Тогда Порошенко находился в Варшаве. На Украину политик намерен вернуться 17 января, Порошенко сообщил, что должен провести встречу с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Печерский районный суд Киева принял решение об аресте имущества Порошенко, но в Госбюро расследований уточнили, что арест имущества не запрещает владельцу пользоваться им, единственной целью процесса является предотвратить отчуждение этого имущества.

Телеканалы, связанные с Порошенко, также избежали блокировки после ареста его активов. Как Зеленский из Порошенко сделал автомат Калашникова. Накануне главных событий © коллаж Украина.Ру

Комментарий Евгения Копатько:

- Если Порошенко вернется, то высока вероятность, что его задержат. У Зеленского есть такие возможности. Он убирает одного из своих ключевых политических конкурентов, и особенных препятствий для этого ни внутри, ни вне, нет. Никто за Порошенко заступаться не будет.

Я бы не сказал, что Зеленский хочет совсем уж избавиться от Порошенко. В украинской политике такая борьба перманентна — то они противники, то они союзники. Сейчас Зеленскому невыгодно, чтобы Порошенко усилился, так как Зеленский забрал часть националистической повестки Порошенко. На этом поле они серьезные конкуренты.

Если Зеленский выбьет Порошенко с этого поля, и у Порошенко не будет поддержки на уровне элит или на уровне политических сторонников, тогда можно будет сказать об усилении Зеленского. Если же сопротивление будет, то мы поймем, кто представляет для Зеленского угрозу и, кто будет консолидироваться против него.

Многие российские и украинские эксперты говорили, что возможен альянс против Зеленского в лице Авакова, Кличко, Порошенко и Тимошенко, но у этих людей слишком разные интересы, вряд ли они смогут объединится. Разве что будет совсем сложная ситуация, которая вынудит их делать решительные шаги.

Но возвращение Порошенко станет лакмусовой бумажкой на все те процессы, которые сегодня происходят на Украине.

Порошенко и Зеленский никто не были идейными националистами. Они используют националистическую повестку для решения своих электоральных задач. Не думаю, что Зеленский станет таким же, как Порошенко. Да, они оба эксплуатируют националистическую повестку, но у Зеленского на Юго-Востоке больше поддержка, и не меньше, чем у Порошенко, поддержка в Центре и на Западе.

Зеленский на какой-то момент стал единственным президентом, у которого есть преимущество во всех регионах Украины. Поэтому он будет пытаться сохранить такого рода повестку. Националистом он не станет, но пока ему будет выгодно использовать такую повестку, он будет ее использовать.