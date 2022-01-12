«Это маловероятно, что Петр Алексеевич окажется в «санатории у деда Лукьяна» — в Лукьяновском СИЗО, это выглядит маловероятным, учитывая все обстоятельства. Если ставки будут повышаться, и если все пойдет по нарастающей, Зеленский может решиться. Но у этого варианта минимальная вероятность», — заявил политолог.
Полностью интервью с Андреем Золотаревым можно прочитать здесь.
Порошенко собирается вернуться на Украину из своего зарубежного турне 17 января. В то же время в генеральной прокуратуре страны объявили, что выписали ордер на арест экс-президента, и возьмут под стражу как только он пересечет границу.
Обвиняют Порошенко в госизмене, а ранее Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества бывшего президента.