Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что обещанное генеральной прокуратурой страны задержание экс-президента Петра Порошенко по его возвращении в Киев маловероятно. Такое заключение эксперт сделал в ходе беседы с журналистами издания Украина.ру

«Это маловероятно, что Петр Алексеевич окажется в «санатории у деда Лукьяна» — в Лукьяновском СИЗО, это выглядит маловероятным, учитывая все обстоятельства. Если ставки будут повышаться, и если все пойдет по нарастающей, Зеленский может решиться. Но у этого варианта минимальная вероятность», — заявил политолог.

Полностью интервью с Андреем Золотаревым можно прочитать здесь.

Порошенко собирается вернуться на Украину из своего зарубежного турне 17 января. В то же время в генеральной прокуратуре страны объявили, что выписали ордер на арест экс-президента, и возьмут под стражу как только он пересечет границу.

Обвиняют Порошенко в госизмене, а ранее Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества бывшего президента.