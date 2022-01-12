Экс-президент Украины Пётр Порошенко пытается устроить новый Майдан, возвращаясь на Украину якобы для того, чтобы предстать перед судом, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв

При этом, как известно, на арест пятого президента Украины Генпрокуратура выписала ордер на арест и он должен быть арестован при пересечении границы. Но будет ли он арестован и для чего возвращается?

Об этом изданию Украина.ру рассказал известный украинский политолог Андрей Золотарев.



— Андрей Владимирович, сообщается, что Пётр Порошенко собирается вернуться на Украину 17 января. Какие цели он преследует? Какие шаги украинского руководства можно в связи с этим ожидать?

– У него две цели — превратить уголовное дело против него в политическое: «власть преследует патриота, лидера оппозиции» и так далее. Вторая — использовать это дело как трамплин для политического реванша, возможно для попытки «отмайданить» Зеленского. Для Порошенко идея реванша — это идея-фикс.

Поскольку в 2019 году он получил глубочайшую психологическую травму, это у него на лбу написано, ради этой цели он готов поставить всё на кон, даже будучи человеком не самым смелым. Но, тем не менее, он готов. Он прекрасно понимает, что выиграть выборы и войти на Банковую с парадного хода — это нереальная задача, но он рассчитывает что ему снова подгонят бульдозер. Что взять с олигарха? Какие активы Петра Порошенко на самом деле арестованы © РИА Новости, Стрингер / Facebook/Ирина Венедиктова

— Смогут ли власти, всё-таки, посадить Порошенко в тюрьму?

– Это маловероятно. То, что Пётр Алексеевич окажется в «санатории у деда Лукьяна» — в Лукьяновском СИЗО, это выглядит маловероятным, учитывая все обстоятельства. Если ставки будут повышаться, и если всё пойдет по нарастающей, Зеленский может решиться. Но у этого варианта минимальная вероятность.