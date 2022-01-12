Часть своих задач «российско-украинская война» уже выполнила: Запад «одалживает» Киеву, возвращая финансы с процентами в виде оплаты военных заказов. К такому заключению пришел польский политический аналитик Конрад Рэнкас в ходе ответов на вопросы журналистов издания Украина.ру

«Украина стала лидером Европы»: Делягин предсказал экономическое будущее Киева © РИА Новости, Антон Денисов / Перейти в фотобанк

«Я много раз повторял, причем на протяжении 8-и лет, когда каждый день после «евромайдана» пророчили ввод российской армии в Украину: если Россия пожелает, то после утренней переклички в Ростове ее солдаты съедят ланч в Харькове, пообедают в Киеве и еще успеют попить чаю во львовских кафе. А на ужин в таком случае я пригласил бы вас на нынешнюю польско-украинскую границу», — сказал Рэнкас российским журналистам.

Однако, констатировал он, «к сожалению, Россия в Украину не вошла, но русские и не должны решать проблемы за других». При этом сдерживающая роль Москвы, уточнил эксперт, все же налицо: об этом говорят события первых лет существования народных республик в Донбассе, где РФ всячески сдерживала эскалацию.

«Так или иначе, все чаще «трубы» западных СМИ играют сигнал «отступление». После нескольких месяцев постоянного сложения и умножения тысяч российских танков, которые вот-вот ворвутся в мирную Украину, — вдруг слышим и читаем, что это, наверное, был… «блеф Путина», а Россия никуда не хочет входить», — сказал эксперт.

А глядя на внушительный украинский военный бюджет в 323 миллиарда гривен, который нужен для того чтобы сдерживать якобы нападающую Россию, отметил Рэнкас, можно с уверенностью сказать, что часть своих задач «российско-украинская война» уже выполнила: Запад «одалживает» деньги Киеву, которые потом возвращает с процентами в виде оплаты военных заказов.

Полностью интервью с Кондаром Рэнкасом можно прочитать здесь.