Поскольку 1 и 2 декабря никакого государственного переворота не произошло, и не было ареста олигарха Рината Ахметова, это означает, что президент Владимир Зеленский потерял инициативу и потерял рейтинг. Плюс, это значит, что ему придется договариваться с Ахметовым, рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина

«С другой стороны, бывший редактор Kyiv Post, который до этого отличался тем, что публиковал инсайды, которые получал якобы из ЦРУ и СБУ, выдал перечень заговорщиков, которые работают вместе с Ахметовым. Якобы сотрудника ФСБ Василия Грицака и других людей. Судя по словам этого журналиста, получается, что Зеленский получил эту информацию из рук ЦРУ. Если это правда, то разговоры о том, что США поддерживают Зеленского и не поддерживают Ахметова в этой войне — не совсем верно», — рассуждает Царев.

Что касается позиции США, то они хотят забрать всю энергетику и контролировать всю ситуацию внутри Украины, им олигархи не нужны, и им выгодно, чтобы Зеленский, Ахметов, Коломойский и другие игроки конфликтовали между собой.

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