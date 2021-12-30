Ринат Ахметов до этого всегда находил компромисс со всеми президентами без исключения. И то, что он пошел открыто воевать с Зеленским, говорит о том, что он чувствует себя достаточно уверенно, и получил некий сигнал из-за рубежа, указал эксперт.
«С другой стороны, бывший редактор Kyiv Post, который до этого отличался тем, что публиковал инсайды, которые получал якобы из ЦРУ и СБУ, выдал перечень заговорщиков, которые работают вместе с Ахметовым. Якобы сотрудника ФСБ Василия Грицака и других людей. Судя по словам этого журналиста, получается, что Зеленский получил эту информацию из рук ЦРУ. Если это правда, то разговоры о том, что США поддерживают Зеленского и не поддерживают Ахметова в этой войне — не совсем верно», — рассуждает Царев.
Что касается позиции США, то они хотят забрать всю энергетику и контролировать всю ситуацию внутри Украины, им олигархи не нужны, и им выгодно, чтобы Зеленский, Ахметов, Коломойский и другие игроки конфликтовали между собой.
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