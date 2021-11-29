Единственный для Украины способ не платить огромное количество долгов состоит в том, чтобы доказать, что смена власти на Украине была незаконна, и все кредиты, которые получала Украины, были подписаны неуполномоченными лицами, а Запад понимал все риски, которые брал на себя, считает экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

Олег Царев: кто он © Нина Зотина Украина.ру

Ранее стало известно, что китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич» — компания Beijing Skyrizon через суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. Отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».

- Олег Анатольевич, каковы перспективы этого иска и что будет делать Украина, если ей все же придется выплачивать эту компенсацию Китаю?

— У китайцев есть все шансы выиграть этот суд. Зеленский ввел персональные санкции против китайского инвестора, антимонопольный комитет заблокировал управление инвестициями, не очень хорошо себя повел мой бывший коллега и бывший собственник этого предприятия Вячеслав Богуслаев. Он получил от китайцев все, что хотел, а потом занял не совсем лояльную по отношению к ним позиции.

У китайцев есть все шансы получить от 4,6 млрд долларов до 5 млрд. В случае выигрыша они будут иметь право арестовывать зарубежное имущество Украины, накладывать иски на корабли и самолеты.

- Украина устроила национализацию «Мотор Сичи» под давлением США или это все же особенности местного менеджмента?

— Очевидно, это было под давлением США. США неинтересно само предприятие. Им нужно было, чтобы эти технологии не получил Китай. Бывший основатель ЧВК Blackwater планировал инвестировать в «Мотор Сич», но, думаю, дальше разговоров дело не пойдет. Главное — заблокировать передачу технологий Китаю. И сам не «ам», и другому не дам. И сами не сделают инвестиции в Украину, и китайцам не дадут.

- Украина могла бы как-то смягчить ущерб от национализации, так, чтобы это не выглядело как откровенный обман?

— Хотелось бы, конечно, сохранить лицо. Но если украинская власть полностью компрадорская, полностью управляется из-за границы и полностью зависит от США, то надо выбирать — либо выполнять команды сюзерена, либо выполнять свои обязательства и сохранить лицо. Когда поступает прямая и жесткая команда, Зеленский, не взирая ни на что, выполнил обязательства перед Западом и поставил Украину в сложное положение. 4,5 млрд долларов — это немаленькая сумма.

- Как, на ваш взгляд, сложится судьба еще одного китайского кредита, который Украина взяла на сельскохозяйственные нужды еще при Януковиче? Возможен ли вариант, при котором она отдаст долги землей?

— Да, там тоже приличная сумма. Кредит был разворован, а претензии Китая к Украине плодятся и плодятся, и везде суммы очень немаленькие. Китай долго затягивал, но рано или поздно ему придется взыскать эти деньги. А для Украины заплатить эти деньги будет очень непросто.

- Возможен ли вариант, при котором Украина будет оплачивать этот долг поставками зерна в Китай?

— В любом случае речь идет о том, чтобы отдавать, а отдавать Украине сложно. Есть кредиты перед МВФ, долги перед Китаем, долги государственных предприятий, поручителем которых выступила Украина, долги частных структур. Это все гигантский ком, который становится все больше, и больше. Он может раздавить Украину. И той суммы, которую Украина получала за транзит российского газа, в любом случае не хватит. Возвращать долги будет очень сложно.

- Еще один вопрос по теме долгов. Ранее Верховный суд Великобритании завершил рассмотрение дела о неисполнении Украиной обязательств перед России по евробондам на сумму $3 млрд (он же «долг Януковича»). На вынесение решения может понадобиться от трех до девяти месяцев. Чем закончится эта тяжба?

— Я очень плотно общался с бывшим на тот момент министром финансов, когда Украина получала эти 3 млрд долларов. Это был первый транш кредита, который должен был поддерживать Украину в то время, как начнут работать совместные программы, а их должно было быть много. Это и совместный самолет «АН», и обогатительная фабрика урана, это николаевские кораблестроительные заводы. Общая сумма этих проектов, которые Украина должна была осуществлять вместе с Рогозиным, оценивалась в 20 млрд долларов. Если бы Украина получила второй транш, дальше началась бы работа совместных программ, которые приносили бы синергический эффект и все было хорошо.

Александр Охрименко: шанс спасти «Мотор Сич» был только вместе с Китаем, а теперь это невозможно © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Рассчитывать, что следующая инстанция будет в пользу РФ, я бы не стал. Во всяком случае, у Китая больше шансов выиграть суд, чем у России. В любом случае количество долгов, по которым судится Украина, становится запредельным. Надо добавлять все остальные долги.

- И как тогда будет решатся вопрос украинских долгов?

— По-хорошему, надо решать этот вопрос в рамках иска Януковича, который его адвокаты направили в украинский суд. Надо доказывать, что смена власти на Украине была незаконна, и все кредиты, которые получала Украины, были подписаны неуполномоченными лицами. Если Запад был готов выдавать эти кредиты, он был готов брать риски на себя. Таким образом, Запад простит эти долги, а Украина будет работать на себя.

- Как раз хотел спросить насчет Януковича. Насколько верны разговоры о том, что граждане Украины ностальгируют по его временам и может ли он восстановить свою репутацию?

— Знаете, у преступников есть определенные правила. Первое правило — не попадайся. Если попался — не признавайся. Потому что признание не облегчает наказание. Оно его обуславливает. Большинство приговоров выносится по признательным показаниям. Поэтому если признался — не подписывай, а если подписал — отказывайся.

Если все эти правила спроецировать на президентство Януковича, то это значит, что ему нужно было работать в интересах людей. Надо было бороться с коррупцией, а не создавать свои структуры. Ему надо было работать над увеличением рейтинга и поддержкой в обществе. В защиту Януковича я могу сказать, что во время Майдана у него рейтинг был 32-33 процентов. Если сложить рейтинг Яценюка, Тимошенко, Порошенко и Кличко, то у них была примерно эта же сумма. Это больше, чем сегодня у Зеленского.

Что касается «не признавайся», то это значит, что Януковичу надо было как Лукашенко бороться за страну, за народ и за милиционеров, которые его защищали. Если ты президент, ты отвечаешь за людей. А он не только не стал бороться, а еще и сбежал из Украины. И то соглашение, которое он подписал 21 февраля, ему не надо было подписывать. Все эти стадии он не выполнил.

Сейчас Янукович находится на стадии «отказа», когда подсудимый встает в зале суда и говорит, что он дал признательные показания под пытками и давлением, и он от своих слов отказывается. Янукович все сдал, но пытается что-то заявить. Обычно, это не помогает.

- А какова ситуация у этих исков с формальной точки зрения?

— Если бы этот суд был беспристрастный, у него были бы все шансы, чтобы выиграть. Иск к Верховной Раде о том, что голосование 23 числа о его отстранении было незаконным — это правда. В законодательном поле Украины не было таких процедур, чтобы главу Верховной Рады поставить и.о. президента. Нет такой должности, как «и.о. президента». И отстранить президента нельзя кроме как через процедуру импичмента, которая не была проведена.

Но с формальной точки зрения у Януковича истек исковой срок. Он по таким делам около года. Можно апеллировать к тому, что у него не было возможности заявить этот иск раньше, потому что его не пускают в страну, но это на усмотрение суда, а украинский суд может ему отказать, не нарушив закон. Но он может пойти после этого в европейский.

Энрике Менендес: сначала заявление Зеленского о госперевороте, потом — репрессии против Ахметова © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

Если все это случится, то можно посылать зарубежных кредиторов и не отдавать долги.

- Возможно ли возвращение ситуации до 2013 года, когда половина населения за евроинтеграцию, половина — за дружбу с Россией и все более-менее сбалансировано?

— Посмотрим. Будут переговоры между Путиным и Байденом. Посмотрим, о чем они договорятся. Украина сейчас объект, а не субъект политики. Идет большой торг за Китай. Идет серьезнейшая геополитическая игра, в которой Украина может стать разменной монетой.

- Прокомментируйте, пожалуйста слова Зеленского о том, что люди из окружения Ахметова совместно с «агентами Кремля» готовят государственный переворот. Как это повлияет на развитие конфликта в высших эшелонах украинской власти?

— Тут двоякая ситуация. С одной стороны, Зеленский поднял ставки. И если 1-2 декабря, как он говорил, не начнется госпереворот, то он окажется в странной ситуации. Потому что после его слов о подготовке переворота следующим шагом должен был стать арест Ахметова. Если он до этого момента не произведет арест Ахметова, это будет означать, что Зеленский потерял инициативу и потерял рейтинг. Плюс, это значит, что ему придется договариваться с Ахметовым.

Ринат Ахметов до этого всегда находил компромисс со всеми президентами без исключения. И то, что он пошел открыто воевать с Зеленским, говорит о том, что он чувствует себя достаточно уверенно, и получил некий сигнал из-за рубежа.

С другой стороны, бывший редактор Kyiv Post, который до этого отличался тем, что публиковал инсайды, которые получал якобы из ЦРУ и СБУ, выдал перечень заговорщиков, которые работают вместе с Ахметовым. Якобы сотрудника ФСБ Василия Грицака и других людей. Судя по словам этого журналиста, получается, что Зеленский получил эту информацию из рук ЦРУ. Если это правда, то разговоры о том, что США поддерживают Зеленского и не поддерживают Ахметова в этой войне — не совсем верно.

На самом деле США не поддерживают Коломойского, который в войне против Зеленского выступает на стороне Зеленского. Эта история связана с поддержкой Трампа и Джулиани. Но они не поддерживают Зеленского, потому что он с Коломойским в одной команде. Но они и не поддерживают Ахметова, потому что они хотят забрать всю энергетику и контролировать всю ситуацию внутри Украины. Им олигархи не нужны.

В этой ситуации, когда они не поддерживают никого из участников конфликта и в перспективе собираются менять Зеленского, ситуация идеальная. Они дают информацию Зеленскому, Зеленский вступает в конфликт с Ахметовым, на стороне Ахметова Коломойский, все друг с другом воюют и ослабляют друг друга.

В этой ситуации у США есть только одна проблема — что в тот момент, когда все будут друг с другом воевать, Россия каким-то образом вступит в игру. Я думаю, именно поэтому звучат все эти окрики о том, что «Россия вот-вот нападет на Украину». Эти окрики работают на то, чтобы Россия не вмешалась. «Отойдите, россияне. Мы тут разберемся с олигархами, поменяем одного руководителя на другого, а вы пока подождите за границей».

- И как в этой ситуации следовало бы поступить России?

— Эти вопросы надо адресовать Владимиру Владимировичу Путину. Выбор очень сложен и ответственность очень большая. Мне, как бывшему украинскому политику, сложно давать советы президенту РФ.