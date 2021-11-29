Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее стало известно, что китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич» — компания Beijing Skyrizon через суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. Отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».
- Олег Анатольевич, каковы перспективы этого иска и что будет делать Украина, если ей все же придется выплачивать эту компенсацию Китаю?
— У китайцев есть все шансы выиграть этот суд. Зеленский ввел персональные санкции против китайского инвестора, антимонопольный комитет заблокировал управление инвестициями, не очень хорошо себя повел мой бывший коллега и бывший собственник этого предприятия Вячеслав Богуслаев. Он получил от китайцев все, что хотел, а потом занял не совсем лояльную по отношению к ним позиции.
У китайцев есть все шансы получить от 4,6 млрд долларов до 5 млрд. В случае выигрыша они будут иметь право арестовывать зарубежное имущество Украины, накладывать иски на корабли и самолеты.
- Украина устроила национализацию «Мотор Сичи» под давлением США или это все же особенности местного менеджмента?
— Очевидно, это было под давлением США. США неинтересно само предприятие. Им нужно было, чтобы эти технологии не получил Китай. Бывший основатель ЧВК Blackwater планировал инвестировать в «Мотор Сич», но, думаю, дальше разговоров дело не пойдет. Главное — заблокировать передачу технологий Китаю. И сам не «ам», и другому не дам. И сами не сделают инвестиции в Украину, и китайцам не дадут.
- Украина могла бы как-то смягчить ущерб от национализации, так, чтобы это не выглядело как откровенный обман?
— Хотелось бы, конечно, сохранить лицо. Но если украинская власть полностью компрадорская, полностью управляется из-за границы и полностью зависит от США, то надо выбирать — либо выполнять команды сюзерена, либо выполнять свои обязательства и сохранить лицо. Когда поступает прямая и жесткая команда, Зеленский, не взирая ни на что, выполнил обязательства перед Западом и поставил Украину в сложное положение. 4,5 млрд долларов — это немаленькая сумма.
- Как, на ваш взгляд, сложится судьба еще одного китайского кредита, который Украина взяла на сельскохозяйственные нужды еще при Януковиче? Возможен ли вариант, при котором она отдаст долги землей?
— Да, там тоже приличная сумма. Кредит был разворован, а претензии Китая к Украине плодятся и плодятся, и везде суммы очень немаленькие. Китай долго затягивал, но рано или поздно ему придется взыскать эти деньги. А для Украины заплатить эти деньги будет очень непросто.
- Возможен ли вариант, при котором Украина будет оплачивать этот долг поставками зерна в Китай?
— В любом случае речь идет о том, чтобы отдавать, а отдавать Украине сложно. Есть кредиты перед МВФ, долги перед Китаем, долги государственных предприятий, поручителем которых выступила Украина, долги частных структур. Это все гигантский ком, который становится все больше, и больше. Он может раздавить Украину. И той суммы, которую Украина получала за транзит российского газа, в любом случае не хватит. Возвращать долги будет очень сложно.
- Еще один вопрос по теме долгов. Ранее Верховный суд Великобритании завершил рассмотрение дела о неисполнении Украиной обязательств перед России по евробондам на сумму $3 млрд (он же «долг Януковича»). На вынесение решения может понадобиться от трех до девяти месяцев. Чем закончится эта тяжба?
— Я очень плотно общался с бывшим на тот момент министром финансов, когда Украина получала эти 3 млрд долларов. Это был первый транш кредита, который должен был поддерживать Украину в то время, как начнут работать совместные программы, а их должно было быть много. Это и совместный самолет «АН», и обогатительная фабрика урана, это николаевские кораблестроительные заводы. Общая сумма этих проектов, которые Украина должна была осуществлять вместе с Рогозиным, оценивалась в 20 млрд долларов. Если бы Украина получила второй транш, дальше началась бы работа совместных программ, которые приносили бы синергический эффект и все было хорошо.
Так вот в то время я был членом комитета налоговой политики и очень плотно общался с министром финансов, который мне жаловался на то, что «россияне выкрутили руки для того чтобы обезопасить себя во всем во время подписания этого кредита». Они это оформили как стандартную европейскую операцию по покупке украинских бондов, чтобы ничем не отличаться от других иностранных кредиторов Украины. И то, что суд в Великобритании принял решение не в пользу России — это просто правовой нонсенс. Насколько я понимаю, это как назвать белое «черным».
Рассчитывать, что следующая инстанция будет в пользу РФ, я бы не стал. Во всяком случае, у Китая больше шансов выиграть суд, чем у России. В любом случае количество долгов, по которым судится Украина, становится запредельным. Надо добавлять все остальные долги.
- И как тогда будет решатся вопрос украинских долгов?
— По-хорошему, надо решать этот вопрос в рамках иска Януковича, который его адвокаты направили в украинский суд. Надо доказывать, что смена власти на Украине была незаконна, и все кредиты, которые получала Украины, были подписаны неуполномоченными лицами. Если Запад был готов выдавать эти кредиты, он был готов брать риски на себя. Таким образом, Запад простит эти долги, а Украина будет работать на себя.
- Как раз хотел спросить насчет Януковича. Насколько верны разговоры о том, что граждане Украины ностальгируют по его временам и может ли он восстановить свою репутацию?
— Знаете, у преступников есть определенные правила. Первое правило — не попадайся. Если попался — не признавайся. Потому что признание не облегчает наказание. Оно его обуславливает. Большинство приговоров выносится по признательным показаниям. Поэтому если признался — не подписывай, а если подписал — отказывайся.
Если все эти правила спроецировать на президентство Януковича, то это значит, что ему нужно было работать в интересах людей. Надо было бороться с коррупцией, а не создавать свои структуры. Ему надо было работать над увеличением рейтинга и поддержкой в обществе. В защиту Януковича я могу сказать, что во время Майдана у него рейтинг был 32-33 процентов. Если сложить рейтинг Яценюка, Тимошенко, Порошенко и Кличко, то у них была примерно эта же сумма. Это больше, чем сегодня у Зеленского.
Что касается «не признавайся», то это значит, что Януковичу надо было как Лукашенко бороться за страну, за народ и за милиционеров, которые его защищали. Если ты президент, ты отвечаешь за людей. А он не только не стал бороться, а еще и сбежал из Украины. И то соглашение, которое он подписал 21 февраля, ему не надо было подписывать. Все эти стадии он не выполнил.
Сейчас Янукович находится на стадии «отказа», когда подсудимый встает в зале суда и говорит, что он дал признательные показания под пытками и давлением, и он от своих слов отказывается. Янукович все сдал, но пытается что-то заявить. Обычно, это не помогает.
- А какова ситуация у этих исков с формальной точки зрения?
— Если бы этот суд был беспристрастный, у него были бы все шансы, чтобы выиграть. Иск к Верховной Раде о том, что голосование 23 числа о его отстранении было незаконным — это правда. В законодательном поле Украины не было таких процедур, чтобы главу Верховной Рады поставить и.о. президента. Нет такой должности, как «и.о. президента». И отстранить президента нельзя кроме как через процедуру импичмента, которая не была проведена.
Но с формальной точки зрения у Януковича истек исковой срок. Он по таким делам около года. Можно апеллировать к тому, что у него не было возможности заявить этот иск раньше, потому что его не пускают в страну, но это на усмотрение суда, а украинский суд может ему отказать, не нарушив закон. Но он может пойти после этого в европейский.
А вообще, чтобы такие решения принимать, нужно обеспечить суду возможность принимать законные решения, а для этого должна поменяться политическая ситуация на Украине. Тогда можно возвращать Януковича и возвращать к работе тех депутатов, которые были в его времена, и сажать тех депутатов, которые голосовали за его отстранение от власти (причем за это проголосовала значительная часть депутатов от ОПЗЖ).
Если все это случится, то можно посылать зарубежных кредиторов и не отдавать долги.
- Возможно ли возвращение ситуации до 2013 года, когда половина населения за евроинтеграцию, половина — за дружбу с Россией и все более-менее сбалансировано?
— Посмотрим. Будут переговоры между Путиным и Байденом. Посмотрим, о чем они договорятся. Украина сейчас объект, а не субъект политики. Идет большой торг за Китай. Идет серьезнейшая геополитическая игра, в которой Украина может стать разменной монетой.
- Прокомментируйте, пожалуйста слова Зеленского о том, что люди из окружения Ахметова совместно с «агентами Кремля» готовят государственный переворот. Как это повлияет на развитие конфликта в высших эшелонах украинской власти?
— Тут двоякая ситуация. С одной стороны, Зеленский поднял ставки. И если 1-2 декабря, как он говорил, не начнется госпереворот, то он окажется в странной ситуации. Потому что после его слов о подготовке переворота следующим шагом должен был стать арест Ахметова. Если он до этого момента не произведет арест Ахметова, это будет означать, что Зеленский потерял инициативу и потерял рейтинг. Плюс, это значит, что ему придется договариваться с Ахметовым.
Ринат Ахметов до этого всегда находил компромисс со всеми президентами без исключения. И то, что он пошел открыто воевать с Зеленским, говорит о том, что он чувствует себя достаточно уверенно, и получил некий сигнал из-за рубежа.
С другой стороны, бывший редактор Kyiv Post, который до этого отличался тем, что публиковал инсайды, которые получал якобы из ЦРУ и СБУ, выдал перечень заговорщиков, которые работают вместе с Ахметовым. Якобы сотрудника ФСБ Василия Грицака и других людей. Судя по словам этого журналиста, получается, что Зеленский получил эту информацию из рук ЦРУ. Если это правда, то разговоры о том, что США поддерживают Зеленского и не поддерживают Ахметова в этой войне — не совсем верно.
На самом деле США не поддерживают Коломойского, который в войне против Зеленского выступает на стороне Зеленского. Эта история связана с поддержкой Трампа и Джулиани. Но они не поддерживают Зеленского, потому что он с Коломойским в одной команде. Но они и не поддерживают Ахметова, потому что они хотят забрать всю энергетику и контролировать всю ситуацию внутри Украины. Им олигархи не нужны.
В этой ситуации, когда они не поддерживают никого из участников конфликта и в перспективе собираются менять Зеленского, ситуация идеальная. Они дают информацию Зеленскому, Зеленский вступает в конфликт с Ахметовым, на стороне Ахметова Коломойский, все друг с другом воюют и ослабляют друг друга.
В этой ситуации у США есть только одна проблема — что в тот момент, когда все будут друг с другом воевать, Россия каким-то образом вступит в игру. Я думаю, именно поэтому звучат все эти окрики о том, что «Россия вот-вот нападет на Украину». Эти окрики работают на то, чтобы Россия не вмешалась. «Отойдите, россияне. Мы тут разберемся с олигархами, поменяем одного руководителя на другого, а вы пока подождите за границей».
- И как в этой ситуации следовало бы поступить России?
— Эти вопросы надо адресовать Владимиру Владимировичу Путину. Выбор очень сложен и ответственность очень большая. Мне, как бывшему украинскому политику, сложно давать советы президенту РФ.