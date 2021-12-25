Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко примерила в Рождество новый яркий образ в народном стиле, снимком из фотосесии она поделилась в Instagram 25 декабря

«Радостных праздников! Путь все будет хорошо и сбываются мечты», — написала Тимошенко.

Неменский предсказал политическое будущее Тимошенко © скриншот видео/Facebook

«Королева!», «Юля-красотуля», «На Ольгу Сумскую похожа», «Вау! Супер», «Как студентка», «Всем бы так выглядеть в 18+», «Потрясающее платье», «Наш будущий президент», — помечтали подписчики.

А украинский певец с огромными усами Павел Зибров совсем растаял и назвал Тимошенко любимой женщиной.

Ранее Тимошенко разместила в своих соцсетях видео, где она примеряет на себя роль барабанщика.