«Радостных праздников! Путь все будет хорошо и сбываются мечты», — написала Тимошенко.
Глава «Батькивщины» поразила аудиторию нежным женственным образом. Она сделала легкий макияж, собрала волосы в хвост и не надела никаких украшений. Пышное белое платье с вышитыми красными цветами напоминает узорами украинскую вышиванку.
«Королева!», «Юля-красотуля», «На Ольгу Сумскую похожа», «Вау! Супер», «Как студентка», «Всем бы так выглядеть в 18+», «Потрясающее платье», «Наш будущий президент», — помечтали подписчики.
А украинский певец с огромными усами Павел Зибров совсем растаял и назвал Тимошенко любимой женщиной.
Ранее Тимошенко разместила в своих соцсетях видео, где она примеряет на себя роль барабанщика.