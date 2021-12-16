«Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!» — подписала ролик Тимошенко в Facebook, а для Instagram придумала другое название: «Когда твоя команда умеет настроить».

«Какое позорище», «В стране, бедность, война, а им весело, ребята в окопах мерзнут, а у них танцы… Далеко пойдем…», «Ума. У. Нее. Нет! Считай. Калека!», А Петя будет?», «На большее ума не хватило?», «Готовится к корпоративам», «совсем мозгами поехала», «А мне по барабану», «Барабанщица в пионерлагере», «Осталось только стриптиз станцевать. Все средства хороши для привлечения внимания», — ответили люди.

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Несмотря на то, что Юлия Тимошенко один из самых заметных политиков своей страны и даже занимала пост премьер-министра, в последнее время СМИ чаще всего пишут о ее нарядах и выходах в свет. Причина тому в смене имиджа, на которое политик решилась накануне своего 60-летия.

Тимошенко отказалась от образа «женщины с косой» и стала укладывать волосы в пучок или в объемный хвост. Прошлой осенью СМИ сообщали, что обновление коснулось не только прически, политик прибегла к услугам косметологов, а возможно, и пластических хирургов: увеличила губы и сделала подтяжку лица.