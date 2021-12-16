Лидер партии «Батькивщина» и депутат Верховной Рады Украины разместила в своих соцсетях видео, где она примеряет на себя роль барабанщика. Соответствующие посты появились в ее Instagram и Facebook 15 декабря

«Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!» — подписала ролик Тимошенко в Facebook, а для Instagram придумала другое название: «Когда твоя команда умеет настроить».

«Какое позорище», «В стране, бедность, война, а им весело, ребята в окопах мерзнут, а у них танцы… Далеко пойдем…», «Ума. У. Нее. Нет! Считай. Калека!», А Петя будет?», «На большее ума не хватило?», «Готовится к корпоративам», «совсем мозгами поехала», «А мне по барабану», «Барабанщица в пионерлагере», «Осталось только стриптиз станцевать. Все средства хороши для привлечения внимания», — ответили люди.

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Тимошенко отказалась от образа «женщины с косой» и стала укладывать волосы в пучок или в объемный хвост. Прошлой осенью СМИ сообщали, что обновление коснулось не только прически, политик прибегла к услугам косметологов, а возможно, и пластических хирургов: увеличила губы и сделала подтяжку лица.