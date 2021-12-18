Немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему Германия блокировала поставки оружия на Украину

Ранее Киев обвинил ФРГ в блокировании поставок оружия через агентство НАТО по обеспечению и закупкам. Прежнее немецкое правительство также не хотело поставлять Украине системы ПВО, части противокорабельных ракет, а также корветы.

«Я вижу здесь, чувствую, что на новое правительство Шольца идёт сильное давление со стороны некоторых сил на Западе. Назовём их конкретно — это американский Конгресс, но не Джо Байден, это какие-то структуры, видимо, разведывательные структуры Великобритании, это правительство Польши, может быть, еще какие-то другие силы в других странах, которые хотят перетянуть Германию на такие жесткие, критичные в отношении России позиции, которые сегодня занимают та же Великобритания или Польша», — сказал Рар.

Александр Рар о том, почему США выгоден конфликт в Украине, "красных линиях" и политике "зеленых" © РИА Новости, Михаил Климентьев Олафа Шольца стоит на тех же позициях, на которых стояло прежнее правительство Ангелы Меркель — никаких вооружений Украине не давать.

«Почему? Потому что если эта военная техника, современное оружие попадает на территорию Украины, то вырастит опасность войны. А это означает, что те страны, которые будут поставлять это летальное оружие Украине, становятся прямыми участниками этой войны. Потому что им нужно посылать туда своих техников, своих инструкторов, которые обучат украинцев, как этой техникой пользоваться. Это приведёт к новому напряжению в отношениях с Россией. А Германия, Франция и многие другие старые западные страны и, кстати, мне кажется, и господин Байден в Америке — этого не хотят», — заключил политолог.

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