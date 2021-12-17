Ситуация в мире сейчас складывается крайне тревожная. Россия вынуждена охранять свои «красные линии» ради обеспечения собственной безопасности, а Запад, в том числе американцы, не желают потерять лицо и не хотят отказываться от своего влияния на Украину, считает немецкий политолог Александр Рар

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Александр Глебович, немецкие СМИ, в частности, таблоид «Bild», со ссылкой на свои источники, пишут, что Ангела Меркель блокировала поставки НАТО оружия на Украину. О том, почему появились эти публикации, мы поговорим чуть позже, а начать хотелось бы с такого вопроса: изменится ли сейчас курс Германии, пойдут ли поставки оружия от НАТО на Украину? Или не стоит этого опасаться?

— Интересный вопрос. Я вижу здесь, чувствую, что на новое правительство Шольца идёт сильное давление со стороны некоторых сил на Западе. Назовём их конкретно — это американский Конгресс, но не Джо Байден, это какие-то структуры, видимо, разведывательные структуры Великобритании, это правительство Польши, может быть, еще какие-то другие силы в других странах, которые хотят перетянуть Германию на такие жесткие, критичные в отношении России позиции, которые сегодня занимают та же Великобритания или Польша. Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Но я так же вижу, что правительство Шольца, несмотря на то, что в этом правительстве находится Партия зелёных во главе с госпожой Бербок, которая с удовольствием перешла бы на позиции Польши и Великобритании и вела бы жесткую политику в отношении России, в том числе, выступала бы за поставку натовских вооружений в Украину, несмотря на это, правительство Шольца по-прежнему стоит на тех позициях, на которых стояло прежнее правительство госпожи Меркель — никаких вооружений Украине не давать.

Почему? Потому что если эта военная техника, современное оружие попадает на территорию Украины, то вырастит опасность войны. А это означает, что те страны, которые будут поставлять это летальное оружие Украине, становятся прямыми участниками этой войны. Потому что им нужно посылать туда своих техников, своих инструкторов, которые обучат украинцев, как этой техникой пользоваться. Это приведёт к новому напряжению в отношениях с Россией. А Германия, Франция и многие другие старые западные страны и, кстати, мне кажется, и господин Байден в Америке — этого не хотят.

- В таком случае возникает вопрос, будут ли использовать эту тему как инструмент давления на Россию? Или же это будет сугубо внутригерманская повестка, чтобы давить на Меркель и её партию? Ведь, насколько я понимаю, партия Меркель теперь в оппозиции.

— Партия Меркель действительно не у власти, но я же сказал, что есть социал-демократическое правительство, и «зелёное» правительство, которое пока придерживается старого курса. Нельзя забывать, что господин Шольц, всё-таки, работал в старом правительстве вторым человеком, заместителем Меркель, вице-канцлером. Он отвечал и, в принципе, разрабатывал всю эту правительственную линию, проводимую в последние годы. Так что он от неё отказываться не будет. Я думаю, что по-прежнему в Германии складывается такое мнение, что нужно вопрос кризиса в Украине, конфликта вокруг Украины решать дипломатическим, а не военным путём.

Поэтому Меркель в свое время — и, кстати, Шольц её в этом поддерживал — старалась продвинуть Минские соглашения. Потому что она не видела никаких альтернатив выполнению Минских соглашений. Альтернатива — война. А Минские соглашения — это возможность где-то найти какие-то компромиссы, пойти по какому-то пути примирения, и, во всяком случае, убрать из европейской перспективы угрозу горячей войны.

- Как в Германии относятся к заявлению Байдена об усилении восточной группировки в Европе, к обещанию отправить американские войска? Ведь они и так значительно представлены, в частности, в Германии.

— Это, я думаю, не связано только с конфликтом в Украине. Американцы хотят оставить при себе трофей — Европу, которая становится всё больше и больше экономическим конкурентом США. И Америка, я думаю, теряет интерес к НАТО, она создаёт второе «НАТО» (AUKUS — Ред.) сейчас в Тихоокеанском регионе — для противостояния экспансии Китая. Китай рассматривается как более опасный соперник и конкурент, чем Россия.

Но, в то же время, американская политика по-прежнему ещё глобальная. И вот так уходить, отказываться от того влияния, которое Америка выстроила после Второй мировой войны и после окончания холодной войны в Европе, тоже американцы не хотят. Поэтому действительно, для них конфликт в Украине пришел в выгодное время, когда они могут аргументировать: мы хотим наши войска оставить в Европе. Но, мне кажется, вопрос для Америки не стоит в том, чтобы расширить это влияние в Европе. Они дислоцируют своё военное присутствие в Азиатский континент. Украина намерена чаще проводить совместные с НАТО учения в Черном море © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Единственно, что здесь возникает другой вопрос: есть такие страны, как Польша, три прибалтийские республики и Румыния, которые просто требуют, умоляют американцев поставить им военную технику, расширить натовские структуры на их территории до российских границ. Я не думаю, что они хотят воевать с Россией. Они хотят быть важными, они хотят быть услышанными, они хотят получать деньги за то, что они будут являться — как им это хочется — фронтовыми государствами на востоке Европы против, как они говорят, агрессивной России. Это для этих стран выгодно.

Для немцев состояние «фронтового государства» во время холодной войны было невыгодным. Они (немцы — Ред.) не хотели этого. Поэтому и шли постоянные разговоры о том, чтобы убирать американское оружие с территории Западной Германии. Тогда Австрия была очень счастливой страной при нейтральном статусе. Швеция, Финляндия были нейтральными и были довольны этим статусом.

А вот чего я не понимаю в этом историческом отрезке, в котором мы живём, это то, что есть вот эти страны бывшего Варшавского договора, плюс эти три прибалтийские республики, которые, наоборот, хотят быть фронтовыми государствами, этим самым подвергая себя же и своё население опасности стать объектом первого удара в случае войны с Россией, которая является ядерной державой. Я эту логику не совсем понимаю. И надеюсь, что здесь со временем будет ситуация, всё-таки, меняться.

- Действительно, непонятно, что они хотят от этого выгадать, что хотят выиграть. Но возникает вопрос, насколько размещение этих натовских баз, дополнительных вооружений, в частности, американских, обострит ситуацию вообще на международной арене? Ведь реакция со стороны России тоже будет.

— Куда больше обострение, чем мы сейчас чувствуем? Вы ведь тоже следите за ситуацией, вы же понимаете, что происходит на границе между Украиной и Россией. Это же не шутка. С одной стороны, российская крупнейшая армейская группировка, которая, конечно, там не случайно, а стоит для того, чтобы давить, конечно, на НАТО — чтобы НАТО убирал свои военные группировки с границ России.

Россия хочет таким образом всё-таки пробить свои дипломатические цели, понятные, с точки зрения России — чтобы Запад отказался бы от членства в НАТО для Украины. Это же не секрет, то, к чему Путин призвал западные государства в своей речи на Мюнхенской конференции в 2007 году. «Красная линия», которую Россия нарисовала, её сейчас нужно защищать. У нас есть, говорят россияне, эта «красная линия», это — вхождение НАТО на территорию Украины. Этого не может быть, потому что тогда с территории Украины, если там будет поставлена натовская современная техника, можно легко организовывать военные удары по российским городам, мы это терпеть не будем. Путин обсудил с Джонсоном Украину и проблему расширения НАТО © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

А Запад не хочет терять лицо, те же американцы не хотят соглашаться с этой российской постановкой (вопроса — Ред.) и отказываться от Украины, которая нужна, конечно, американцам в геополитическом понимании для сдерживания России, для сдерживания российского влияния на Европу. Вот в этом конфликте мы сейчас находимся.

- Вы упомянули Анналену Бербок, это представитель Партии зеленых, сейчас она возглавляет МИД Германии. У неё были довольно неоднозначные заявления по «Северному потоку-2». Многие аналитики говорили, что тема уже закрыта, что газопровод будет непременно запущен… Но сейчас мы слышим заявления главы МИД Германии о том, что сертификация еще не завершена, о том, что даже и после сертификации, запускать сразу «Северный поток-2» не обязательно. Какая судьба ждёт этот проект? Потому что это действительно неоднозначные заявления, которые мы слышим от Германии…

— Нет, не от Германии, а от госпожи Бербок, от зелёных. Которые — да, сегодня часть правительства. Нужно сказать, что зеленые пришли во власть с несколькими пунктами правительственной программы, которые они пытались вписать, но не полностью у них это получилось, но которые для них архиважны, от которых они отказываться не хотят. Вот такие зелёные у нас.

Я не буду все эти пункты перечислять, помимо экологических аспектов в программе, конечно, один пункт — это вести более жесткую политику в отношении России. Они требуют пересмотра немецкой российской политики в сторону большей критичности, большего нажима на Россию. По вопросам прав человека, по вопросам Навального, «Мемориала», и так далее, и так далее. Они готовы, они выстраивают фактически фронт вместе с поляками и другими восточными европейцами против России.

Но они только часть правительства. И пока есть Олаф Шольц, социал-демократы — они, в принципе, настоящая власть в Германии, канцлер у нас от этой партии… Хотя ещё несколько месяцев тому назад был риск, что зелёные победят, что канцлер будет от зелёных. Тогда бы ситуация была бы совсем другая, не такая, как сейчас. Сейчас они (зеленые — Ред.) в меньшинстве. Поэтому мне кажется, что социал-демократы будут, всё-таки, продолжать конструктивную и прагматичную линию в отношении России, и не позволят, чтобы кто-то Германию с этого пути сбил. Вся надежда на это.

Но, конечно, многое будет зависеть от того, как будет ситуация складываться внутри Европы. Там есть страны, такие, как Польша, например, прибалтийские республики, Румыния, англичане, которые вышли из Европейского союза, но как-то ещё всюду вмешиваются в дела Европы — которые именно требуют, чтобы Германия встала на антироссийские резкие позиции. Но есть такие страны, как Австрия, как Франция, которые, наоборот, хотят конструктивного подхода к России.

Посмотрите, на последнем совещании в Европейском союзе, где та же госпожа Бербок говорила о том, что «Северный поток-2» в принципе не в интересах Германии, Европы по геополитическим соображениям, по вопросам безопасности… Но она же не договорилась до самого главного — что его надо закрыть. Она говорит: пока мы его не хотим разрешать, это дело специалистов, юристов, которые должны проверить, соответствует ли этот «Северный поток-2» юридическим правилам, которые существуют в Европе. Да, он будет соответствовать — очень скоро. Поэтому тут никаких преград я не вижу. «От шести до восьми месяцев». Зачем в Германии тормозят «Северный поток-2» и поднимают цены на газ в Европе © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo

Я вижу политические преграды, в том плане, что могут опять начаться политические игры против этого «потока». И хорошо, что, скажем, австрийский министр иностранных дел Шалленберг сейчас выступил в поддержку «Северного потока-2». И так будут делать итальянцы, так будут делать другие представители Европейского союза. Поэтому я думаю, что судьба «Северного потока-2», скорее, решится положительно, чем, скажем, отрицательно.

- Но ведь «Северный поток-2», особенно в условиях текущей цены на газ, которая всё более растёт, непосредственно нужен Германии? Насколько, кстати, ощущается это повышение цены на газ? Или потребители ещё не почувствовали этого?

— Могу только сказать, что после заявлений госпожи Бербок о том, что нам «Северный поток» не нужен, что его могут остановить или приостановить его сертификацию, цены на газ резко подскочили. И бизнес-сообщество, компании, которые торгуют этим газом, которые должны его закупать, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы, в ужасе. И поэтому растёт оппозиция к госпоже Бербок, к её странным заявлениям. Ей начинают напоминать, что — вы, мадам, сегодня не представляете никакие «зелёные» организации, или только правозащитные организации, вы — министр иностранных дел великой, большой, сильной Германии, которая является лидером Европы. Вы отвечаете за все интересы Германии. И — не мешайте нам. Думаю, вот такой конфликт сейчас назревает у нас в правительстве.