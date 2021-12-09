Тот факт, что информация, обнародованная сторонами по окончании встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена, была чрезвычайно ограниченной, означает, что Кремль и Белый дом договорились о перемирии. Такой вывод сделала мексиканская газета «Хорнада»

По мнению мексиканского журналиста, ни один из участников телеконференции не собирался уступать своих позиций, поэтому они отложили обсуждение разногласий на начало следующего года.

В Мексике одобрили российскую вакцину от коронавируса © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Во время новогодней паузы стороны не будут пытаться улучшить свои двусторонние отношения, но также воздержатся от рискованных шагов, чреватых вооружённым конфликтом, считает «Хорнада».

«Всё указывает на то, что Россия пообещала не начинать военную операцию против своего славянского соседа,… что может быть представлено из Вашингтона как успешный результат посредничества Байдена. А на взгляд из Москвы (и это будет представлено там как большая победа Путина), США предложили не применять никаких экономических санкций против России, не поставлять более современное вооружение Киеву, и тем более не размещать американские войска на территории Украины», — утверждает мексиканский журналист.

С обзором мировых СМИ по итогам телеконференции президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшейся 7 декабря, можно ознакомиться здесь.