По мнению мексиканского журналиста, ни один из участников телеконференции не собирался уступать своих позиций, поэтому они отложили обсуждение разногласий на начало следующего года.
Издание предположило: тот факт, что информация о встрече, обнародованная сторонами, была чрезвычайно ограниченной, позволяет сделать вывод о том, что Кремль и Белый дом договорились о «чём-то похожем на перемирие».
Во время новогодней паузы стороны не будут пытаться улучшить свои двусторонние отношения, но также воздержатся от рискованных шагов, чреватых вооружённым конфликтом, считает «Хорнада».
«Всё указывает на то, что Россия пообещала не начинать военную операцию против своего славянского соседа,… что может быть представлено из Вашингтона как успешный результат посредничества Байдена. А на взгляд из Москвы (и это будет представлено там как большая победа Путина), США предложили не применять никаких экономических санкций против России, не поставлять более современное вооружение Киеву, и тем более не размещать американские войска на территории Украины», — утверждает мексиканский журналист.
С обзором мировых СМИ по итогам телеконференции президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшейся 7 декабря, можно ознакомиться здесь.