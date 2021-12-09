Мировые СМИ анализируют итоги телеконференции президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшейся 7 декабря. Главное и самое интересное — в обзоре издания Украина.ру

Американские телеканалы — «Си-эн-эн», «Эй-би-си», «Эн-би-си» — демонстрируют кадры с российской военной техникой на фоне разговоров о том, решится ли Россия на вторжение на Украину или её остановят обещанные на этот случай американские экономические санкции. В свою очередь телеканал «Фокс-ньюс» продолжает критиковать американского президента за «мягкость» по отношению к России.

Зрада по-американски. В США возмущены позицией Байдена по «Северному потоку - 2» © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Байден выглядит беспомощным. А это значит, что независимо от того, нападёт он на Украину или нет, Путин уже победил», — пишет Джеймс Карафано, обозреватель телеканала.

По его мнению, Байден должен был требовать от американского конгресса введения санкций против «Северного потока — 2», удвоить поддержку Украины, а также поддерживать Молдавию и Грузию, «у которых тоже есть территория, оккупируемая Путиным».

Американская газета «Нью-Йорк таймс» публикует статью, в которой отмечает, что санкции, введённые против России после включения в её состав Крыма, не смогли достичь своей главной цели: «вызвать у России столько боли, чтобы она вернула эту территорию».

Британская газета «Гардиан» — одно из немногих западных изданий, упоминающих Минские соглашения и требование России об их выполнении киевским режимом.

«Соглашение предусматривает, что Украина должна реформировать свою конституцию и начать прямые переговоры с сепаратистами, поддерживаемыми Россией; оба [этих условия] чрезвычайно непопулярны в Киеве», — указывает газета. Захарова: Киевский режим разрушает минский процесс © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Британская газета «Файнэншнл таймс» посвящает большую часть своей статьи о переговорах российского и американского президентов газопроводу «Северный поток — 2» и его роли в «сдерживании России».

«Администрация Байдена пытается завоевать поддержку европейцев для формирования комплекса мер, призванных заставить Путина опасаться издержек вторжения на Украину», — пишет газета.

Британская газета «Таймс» продолжает рассуждать о российском «вторжении».

Байден разговаривал в Путиным бескомпромиссным тоном, предупреждая о жёстких экономических и других мерах в случае обострения ситуации на Украине, и это правильно, пишет газета.

«На кону в этом серьёзнейшем испытании во внешней политике президентства Байдена, после беспорядочного ухода из Афганистана, находится не только судьба Украины, которая может столкнуться с неминуемым вторжением российских войск на своих границах. На карту поставлена и более широкая европейская безопасность, которая будет серьёзно дестабилизирована войной, которая приведёт к неизбежному перемещению миллионов украинцев. В более широком смысле нападение России на Украину означало бы конец послевоенной системы, основанной на правилах, и возвращение к анархии в мировом порядке», — утверждает газета.

Мировой порядок превращается в управляемый хаос — Лукашенко © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24 Тагесшпигель» также видит в действиях России угрозу мировому порядку.

«Если США допустят, чтобы относительно слабая Россия поставила под свой контроль суверенную Украину, Китай, который намного сильнее, скорее всего, воспримет это как сигнал о том, что он может оккупировать Тайвань, не опасаясь серьёзных последствий. Таким образом, на видеоконференции решался… будущий мировой порядок…. Путин хочет вернуться в мир Ялты: политический контроль распространяется настолько далеко, насколько могут дойти армии Кремля», — утверждает издание.

Испанская газета «Паис» утверждает, что для Байдена видеоконференция стала самым напряжённым моментом за 11 месяцев его нахождения у власти. Отношения между Россией и США столь же напряжены, как во времена холодной войны, указывает газета.

«Москва утверждает, что «открытый» и «профессиональный» разговор касался, в основном, срыва выполнения Минских договорённостей, в провале которых Путин обвиняет «деструктивную линию» Киева», — сообщает «Паис».

И напоминает: «Минские соглашения — 2 были подписаны в 2015 году в белорусской столице Москвой, Киевом и ОБСЕ при посредничестве Германии и Франции… Украинское правительство, которое тогда возглавлял Петр Порошенко, согласилось на конституционную реформу, чтобы предоставить Донбассу больше автономии в обмен на восстановление контроля над границей с Россией. Но за шесть лет ничего не было сделано».

Артамонов рассказал, чем Россия ответит на массовое нарушение Минских соглашений © РИА Новости, Андрей Катаев / Перейти в фотобанк Хорнада» сообщает:

«Учитывая, что ни Владимир Путин, ни Джо Байден не собирались уступать своих хорошо известных и антагонистических позиций… они оставили дверь открытой, чтобы в разумные сроки, ориентировочно в начале следующего года… обсудить свои разногласия лицом к лицу на встрече президентов, где не может быть прогресса без взаимных уступок».

По мнению издания, тот факт, что информация о встрече, обнародованная сторонами, была чрезвычайно ограниченной, позволяет сделать вывод о том, что Кремль и Белый дом договорились о «чём-то похожем на перемирие». Во время новогодней паузы стороны не будут пытаться улучшить свои двусторонние отношения, но также воздержатся от рискованных шагов, чреватых вооружённым конфликтом, считает издание.

«Всё указывает на то, что Россия пообещала не начинать военную операцию против своего славянского соседа, сохранив за собой право вмешаться, если украинская армия атакует мятежные регионы на юго-востоке этой страны, что может быть представлено из Вашингтона как успешный результат посредничества Байдена. А на взгляд из Москвы (и это будет представлено там как большая победа Путина), США предложили не применять никаких экономических санкций против России, не поставлять более современное вооружение Киеву, и тем более не размещать американские войска на территории Украины», — считают авторы мексиканской газеты.

Немецкая газета опубликовала «план вторжения Путина на Украину» © Facebook, Операція об'єднаних сил Коломбиано» повторяет американскую версию об угрозе «вторжения» и высказывает беспокойство:

«Скоро исполнится восемь лет кризису на границе с Россией, с новой угрозой вооружённого вторжения на Украину. Всё это время Соединённые Штаты пытались защитить свои геополитические интересы, но в результате международное сообщество сталкивается с неопределённостью. Произойдёт ли переход от угроз к действиям?».

По мнению китайской газеты «Глобал Таймс», США следует быть осторожными в вопросах такого перехода. Россия вряд ли пойдёт на уступки в ключевых вопросах, угрожающих её национальной безопасности, и любой провокационный шаг Вашингтона и его союзников по НАТО в конечном итоге приведёт к обратным результатам, предупреждает газета.

«По словам экспертов, в результате давления со стороны США связи между Китаем и Россией стали крепче, чем когда-либо, поскольку две страны безусловно поддерживают друг друга по многим направлениям», — указывает «Глобал таймс».

Она также обращает внимание на одновременную атаку госсекретаря США Энтони Блинкена против России и Китая. В минувший вторник он предупредил, что «вторжения» этих стран, соответственно, на Тайвань и Украину, будут серьёзной ошибкой с тяжёлыми последствиями, напоминает газета.

Большая часть комментариев мировых СМИ связана с кризисом вокруг Украины. Однако многие издания указывают, что стороны также обсуждали и другие темы, представляющие взаимный интерес.