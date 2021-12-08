Политолог напомнил, что помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2015-2016 годах пыталась подвигнуть Киев к одностороннему выполнению Минских соглашений.
«Это закончилось летом 2015 года взрывами гранат перед Верховной Радой. [Петр] Порошенко сделал из этого выводы и дальше, декларируя приверженность соглашениям, фактически выталкивал Донбасс из Украины», — сказал Золотарев.
США могут сколько угодно говорить и подчеркивать безальтернативность Минских соглашений, но при этом вряд ли что-то изменится — нынешние власти Украины их выполнять не собираются, заключил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В августе 2015 года возле здания Верховной рады прошли протесты из-за намерения Порошенко принять изменение в Конституцию, которым устанавливалось, что «особенности местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей регулируются отдельным законом».
На протест вышло около 3 тысяч человек, участники протеста бросили в правоохранителей боевую гранату, в результате взрыва которой погибло 4 человека и пострадали десятки.