Власти Украины помнят протесты националистов в 2015 году против попытки Петра Порошенко выполнить один из пунктов Минских соглашений, сказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью Украина.ру

Политолог напомнил, что помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2015-2016 годах пыталась подвигнуть Киев к одностороннему выполнению Минских соглашений. Нашел виноватого: Блинкен объяснил, почему Украина не выполняет Минские соглашения © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

2015-2016 годах

«Это закончилось летом 2015 года взрывами гранат перед Верховной Радой. [Петр] Порошенко сделал из этого выводы и дальше, декларируя приверженность соглашениям, фактически выталкивал Донбасс из Украины», — сказал Золотарев.

США могут сколько угодно говорить и подчеркивать безальтернативность Минских соглашений, но при этом вряд ли что-то изменится — нынешние власти Украины их выполнять не собираются, заключил политолог.

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В августе 2015 года возле здания Верховной рады прошли протесты из-за намерения Порошенко принять изменение в Конституцию, которым устанавливалось, что «особенности местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей регулируются отдельным законом».

На протест вышло около 3 тысяч человек, участники протеста бросили в правоохранителей боевую гранату, в результате взрыва которой погибло 4 человека и пострадали десятки.