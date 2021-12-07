Никаких прорывов от переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена ожидать не стоит - стороны могут договориться разве что о правилах конфронтации, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

На фоне предстоящих переговоров российского и американского лидеров, которые запланированы на 7 декабря, президент США Джо Байден заявил, что не признает какие-либо «красные линии в ситуации с Украиной. «Красными линиями» российские власти считают размещение вооружений на территории страны-соседки, а также угрозы вступления Украины в НАТО

- Андрей, одной из тем обсуждения на встрече Путина и Байдена станет Украина, о чем президенты могут договориться в этом направлении?

— Очевидно, что для России неприемлемо «военное освоение» Украины со стороны блока НАТО. Компромиссом мог бы быть нейтральный статус Украины при сохранении стремления в Евросоюз, но без членства в НАТО. Соединенные Штаты, судя по всему, по заявлениям о том, что «красные линии» Кремля Вашингтоном не принимаются, к такой постановке вопроса не готов.

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Возможно, какие-то подвижки будут, если встреча Байдена и Путина состоится уже очно, тогда действительно не исключаю каких-то договоренностей по Украине. Можно сколько угодно говорить «ничего про Украину без Украины», но реальность такова, что Украину будут обсуждать. Придут ли они к какому-то согласию сейчас — вряд ли.

- Вы упоминаете «красные линии» — как считаете, как далеко за них могут зайти Соединенные Штаты?

— Я думаю, что членство в НАТО в обозримом будущем Украине не грозит, а вот военное освоение, создание военных баз на украинской территории — это уже идет полным ходом. И мне кажется, именно это тревожит Россию, вот это военное освоение территории Украины со стороны НАТО.

Здесь, возможно, будет поставлен процесс на паузу. Возможно, договорятся, чтобы не было эскалации и провокаций на Донбассе. Но не более того. Никаких прорывных договоренностей не будет.

- Где в противостоянии Путина и Байдена находится Владимир Зеленский? Судя по последним заявлениям, он не настроен идти на прямой конфликт с Россией, удастся ли ему не быть в него втянутым?

— Он не настроен, но это зависит не от него. В данной ситуации есть и более весомые силы. Конечно, он не горит желанием, Владимир Александрович кто угодно, но не самоубийца.

«Обучают офицеров, отрабатывают навыки захвата судов». Кто вооружает Украину © Facebook, ВМС ЗС України

- В США часто упоминают Минские соглашения, называют их единственным вариантом решения конфликта. Как считаете, удастся ли им заставить Украину выполнять их?

— В 2015-2016 годах так же Виктория Нуланд ходила с идеей одностороннего выполнения Украиной Минских соглашений. Это закончилось летом 2015 года взрывами гранат перед Верховной Радой. [Петр]Порошенко сделал из этого выводы и дальше, декларируя приверженность соглашениям, фактически выталкивал Донбасс из Украины.

Нынешняя власть не хочет и не может выполнить Минские соглашения. В этом заключается проблема. А США могут сколько угодно говорить и подчеркивать безальтернативность Минских соглашений, но при этом вряд ли что-то изменится.

Россия и США подошли к «красным линиям»: чего ожидать от переговоров Путина и Байдена © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк - Сейчас в Европе происходят изменения — вот-вот к власти придет новый канцлер Германии. Как это может повлиять на ситуацию с Украиной?

— Ни коим образом. Увы, влияние тех же Британии и США куда сильнее, чем влияние Германии. Это мы видели и в том, как обстояли дела в бытность канцлером Ангелы Меркель. Да, Германия — участник «нормандского формата», но для Олафа Шольца это не приоритетный вопрос.

В 2014-2015 годах Германия не хотела повторения Югославии и была более активна, но в последнее время ее активность и степень влияния в урегулировании проблемы Донбасса не высока.