Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

На фоне предстоящих переговоров российского и американского лидеров, которые запланированы на 7 декабря, президент США Джо Байден заявил, что не признает какие-либо «красные линии в ситуации с Украиной. «Красными линиями» российские власти считают размещение вооружений на территории страны-соседки, а также угрозы вступления Украины в НАТО

- Андрей, одной из тем обсуждения на встрече Путина и Байдена станет Украина, о чем президенты могут договориться в этом направлении?

— Очевидно, что для России неприемлемо «военное освоение» Украины со стороны блока НАТО. Компромиссом мог бы быть нейтральный статус Украины при сохранении стремления в Евросоюз, но без членства в НАТО. Соединенные Штаты, судя по всему, по заявлениям о том, что «красные линии» Кремля Вашингтоном не принимаются, к такой постановке вопроса не готов.

Андрей Золотарев: кто он
Андрей Золотарев: кто он
© скриншот с видео "UKRLIFE.TV"
Я думаю, вряд ли стороны о чем-то договорятся. Может быть договорятся о правилах конфронтации по украинскому вопросу. И дай Бог, чтобы это помогло избежать каких-то непредвиденностей на Донбассе — был бы уже результат от коммуникации лидеров США и России.

Возможно, какие-то подвижки будут, если встреча Байдена и Путина состоится уже очно, тогда действительно не исключаю каких-то договоренностей по Украине. Можно сколько угодно говорить «ничего про Украину без Украины», но реальность такова, что Украину будут обсуждать. Придут ли они к какому-то согласию сейчас — вряд ли.

- Вы упоминаете «красные линии» — как считаете, как далеко за них могут зайти Соединенные Штаты?

— Я думаю, что членство в НАТО в обозримом будущем Украине не грозит, а вот военное освоение, создание военных баз на украинской территории — это уже идет полным ходом. И мне кажется, именно это тревожит Россию, вот это военное освоение территории Украины со стороны НАТО.

Здесь, возможно, будет поставлен процесс на паузу. Возможно, договорятся, чтобы не было эскалации и провокаций на Донбассе. Но не более того. Никаких прорывных договоренностей не будет.

- Где в противостоянии Путина и Байдена находится Владимир Зеленский? Судя по последним заявлениям, он не настроен идти на прямой конфликт с Россией, удастся ли ему не быть в него втянутым?

— Он не настроен, но это зависит не от него. В данной ситуации есть и более весомые силы. Конечно, он не горит желанием, Владимир Александрович кто угодно, но не самоубийца.

«Обучают офицеров, отрабатывают навыки захвата судов». Кто вооружает Украину
«Обучают офицеров, отрабатывают навыки захвата судов». Кто вооружает Украину
© Facebook, ВМС ЗС України
Во всяком случае, он будет сопротивляться втягиванию в эту ситуацию, но сможет ли — вот это вопрос.

- В США часто упоминают Минские соглашения, называют их единственным вариантом решения конфликта. Как считаете, удастся ли им заставить Украину выполнять их?

— В 2015-2016 годах так же Виктория Нуланд ходила с идеей одностороннего выполнения Украиной Минских соглашений. Это закончилось летом 2015 года взрывами гранат перед Верховной Радой. [Петр]Порошенко сделал из этого выводы и дальше, декларируя приверженность соглашениям, фактически выталкивал Донбасс из Украины.

Нынешняя власть не хочет и не может выполнить Минские соглашения. В этом заключается проблема. А США могут сколько угодно говорить и подчеркивать безальтернативность Минских соглашений, но при этом вряд ли что-то изменится.

Россия и США подошли к «красным линиям»: чего ожидать от переговоров Путина и Байдена
Россия и США подошли к «красным линиям»: чего ожидать от переговоров Путина и Байдена
© РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк
- Сейчас в Европе происходят изменения — вот-вот к власти придет новый канцлер Германии. Как это может повлиять на ситуацию с Украиной?

— Ни коим образом. Увы, влияние тех же Британии и США куда сильнее, чем влияние Германии. Это мы видели и в том, как обстояли дела в бытность канцлером Ангелы Меркель. Да, Германия — участник «нормандского формата», но для Олафа Шольца это не приоритетный вопрос.

В 2014-2015 годах Германия не хотела повторения Югославии и была более активна, но в последнее время ее активность и степень влияния в урегулировании проблемы Донбасса не высока.