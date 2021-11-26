Эксперт не верит, что Зеленский будет выдвигаться на второй срок.
«Я считаю рабочим вариант, при котором очень влиятельные люди объяснят ему (в том числе, в американском посольстве), что пора уходить, и что ему гарантируют безопасность, если он уедет в квартиру на Бейкер-Стрит, потому что оттуда не выдают», — сказал Погребинский.
Если американцы ему пообещают гарантировать ему безопасность, его смогут убедить в том, что пора уходить, подчеркнул эксперт. Представить себе, что он будет баллотироваться на второй срок — это просто смешно, заключил Погребинский.
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