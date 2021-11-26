Президент Украины Владимир Зеленский должен быть рад, если ему удастся остаться на своём посту до окончания срока полномочий. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Михаил Погребинский

Эксперт не верит, что Зеленский будет выдвигаться на второй срок. Погребинский рассказал, что будет делать Ахметов после обвинений Зеленского © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

«Я считаю рабочим вариант, при котором очень влиятельные люди объяснят ему (в том числе, в американском посольстве), что пора уходить, и что ему гарантируют безопасность, если он уедет в квартиру на Бейкер-Стрит, потому что оттуда не выдают», — сказал Погребинский.

Если американцы ему пообещают гарантировать ему безопасность, его смогут убедить в том, что пора уходить, подчеркнул эксперт. Представить себе, что он будет баллотироваться на второй срок — это просто смешно, заключил Погребинский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.