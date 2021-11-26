Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о своих политических перспективах и якобы готовившемся государственном перевороте. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал Украине.ру ключевые утверждения в заявлениях главы украинского государства.

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота 1 декабря. По его словам, у него есть звуковые материалы, на которых представители России и Украины обсуждают участие олигарха Рината Ахметова, а также привлечение к этому миллиардов долларов. Зеленский счел, что эта информация подается специально для того, чтобы втянуть Ахметова в «войну против него и государства».

- Михаил Борисович, как это заявление повлияет на развитие конфликта в высших эшелонах украинской власти?

— Несмотря на то, что Зеленский вроде бы пытался сохранить какой-то шанс на компромисс, это выглядит как открытое объявление войны Ринату Ахметову и его команды. Он прямо обвинил команду Ахметова в том, что она толкает его на государственный переворот.

- Как Ахметов будет на это реагировать? Потому что уже была информация, что после этих слов акции ДТЭК упали на 11 процентов.

— Насчет акций не знаю, а что касается реакции Ахметова, то прямой угрозы пока что нет, хотя завуалированная угроза звучит. Он сказал: «Я приглашаю Ахметова в Офис президента на «поговорить»». Это вообще довольно странно, что человека фактически обвиняют в подготовке государственного переворота, и приглашают в ОП, а не в СБУ. Что ж поделать, такой у нас президент.

Судя по тому, как все это звучало, то информация о подготовке переворота с участием денег Ахметова — это липа. Но Зеленский фактически угрожает Зеленскому, сказав, что пригласит его не только к себе, а, может быть даже «куда-то еще». А куда еще? Получается, в СБУ.

Что будет делать Ахметов? Он может уехать в один из своих домов в Лондоне, но это никак не поможет Зеленскому. Я думаю, что у Ахметову есть люди в СБУ, которые предупредят, реальна ли угроза. Если ему объяснят, что ничего страшного за этим не стоит, и что это просто шантаж, то он останется и война продолжится, если со стороны Зеленского не поступит внятного предложения о компромиссе (скажем, он должен возвратить деньги за «зеленую энергетику» или что-то еще).

А если нет, то уже с сегодняшнего дня на каналах Ахметова продолжится атака на Зеленского.

- Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос о втором сроке. Он сказал, что решение должно принять общество, и что он будет обсуждать это с семьей, добавив, что от его должности во многом страдают его дети и другие члены семьи, поскольку они устали от публичности. Пойдет ли он на второй срок, если да, то с чем?

— Ах «семья страдает»? У меня нет цензурных слов, чтобы это прокомментировать. Я просто считаю, что он должен быть рад, если ему удастся дослужить в должности президента до конца своего срока.

Я даже не верю, что он будет выдвигаться на второй срок. Я считаю рабочим вариант, при котором очень влиятельные люди объяснят ему (в том числе, в американском посольстве), что пора уходить, и что ему гарантируют безопасность, если он уедет в квартиру на Бейкер-Стрит, потому что оттуда не выдают.

Если американцы ему пообещают гарантировать ему безопасность, его смогут убедить в том, что пора уходить. Представить себе, что он будет баллотироваться на второй срок — это просто смешно. Особенно после того, что он сегодня наговорил.