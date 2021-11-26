Часто говорится, что если Украина начнёт полномасштабное наступление в Донбассе, Россия ответит силой. Однако у Москвы есть средства предотвратить такой сценарий до его возникновения, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт Александр Жилин

Эксперт напомнил о случае с генералом Лебедем, когда он защищал Приднестровье. В своё время, рассказал Жилин, молдаване вели себя так же, как сейчас украинцы, и принудить их к миру удалось лишь российскому генералу.

«Мне до лампочки, кто из чего выстрелит в сторону Приднестровья. Пусть даже из рогатки. Если сегодня это произойдет, завтра я буду обедать в Кишиневе», — процитировал Жилин слова Лебедя. Ищенко рассказал, как белорусско-польская граница может превратиться в Донбасс © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

Россия не должна оглядываться на мнения других стран при операциях по защите Донбасса, считает Жилин.

«Есть прекрасное государство Израиль. Им до лампочки, что про них подумают. Есть национальная безопасность страны и каждого еврея в отдельности. Если кто-то подумает сделать зло — он уже труп. Почему мы не можем взять в качестве образца политику Израиля?», — заявил эксперт.

У российской армии достаточно сил и средств, чтобы со своей территории в качестве гуманитарной помощи во спасение российских граждан Донбасса остановить украинскую агрессию, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.