Для того, чтобы содержать в кондиционном состоянии флот, Украине нужны большие деньги, средства, разработки, наука, инженеры, вузы и профтехучилища. Ничего этого нет, и никакие кредиты от Великобритании ей не помогут, считает военный эксперт Александр Жилин

Предупредить и подорвать дамбу: Жилин рассказал, как остановить водную блокаду Крыма © кадр из видео Украина.ру Украина.ру.

Ранее в МИД Великобритании сообщили, что Лондон предоставит Украине кредит в 1,7 миллиарда фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительству инфраструктуры военно-морского флота. Условия кредита предусматривают финансирование контрактов, подписанных британскими поставщиками. Минимум 50% товаров и услуг должны поставляться из Соединенного Королевства. В рамках помощи Лондон профинансирует поставки Киеву противоминных кораблей. Также планируется начать совместное производство восьми ракетных кораблей и фрегата. Кроме того, Великобритания обещает консультировать украинских инженеров при строительстве военно-морской инфраструктуры.

— Александр Иванович, у них действительно получится построить военно-морские базы в Черном море, которые будут нести серьезную угрозу России, или же это элемент пиара даже не Украины, а самой Великобритании?

— Этот кредит на 1,7 млрд — это поддержка ВПК Великобритании. Денег Украине никто не даст, потому что там их сразу разворуют. Да, какой-то металлолом для них изготовят, но не более того.

Я также не думаю, что будет создана какая-то эффективная инфраструктура, которая будет конкурировать с натовской. Все-таки Украина — это уже страна третьего мира. Это просто ресурс для войны с Россией. Поэтому на месте Украины я бы не стал надеяться, что что-то изменится. А то, что украинский народ будет потом отдавать этот кредит, да еще и с процентами — это точно. Это безответственное поведение властей катастрофично для экономики и социалки этой несчастной страны.

Я бы не расценивал это как реальную помощь Украине. Во-первых, это не бог весть какие деньги. Во-вторых, создавать заново то, что было, очень дорого. Если Украина не смогла сохранить потрясающие кораблестроительные заводы (два в Николаеве и один в Херсоне), то грош ей цена вместе с этими кредитами. Потому что в Николаеве мы выпускали подводные лодки, авианосцы и много чего еще. Там были обалденные технологии. Там было хорошо и в бытовом смысле. По сути, на этих заводах была внедрена система, как в Макдональдсе и других быстрых закусочных, когда уже все было накрыто, люди ели, уходили, а они все это успевали заново накрыть. А на заводах работало по 7 тысяч человек.

Что, англичане им будут воссоздавать это? Во имя чего? Чтобы они с ними конкурировали? Нет. Все, в чем Украина могла конкурировать (от промышленности до сельского хозяйства), уничтожено. Это все пустое.

— На днях из США на Украину прибыли два патрульных катера типа Island в рамках программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества, которые ранее неоднократно подвергались критике. Чем конкретно Черноморский флот РФ ответит на провокации, которые они могут осуществить? Не будет же он применять против них ракетный крейсер?

— Наши быстроходные суда, которые поступили на вооружение в последнее время, соответствуют всем необходимым требованиям. Причем часть их тактико-технических данных засекречена до поры до времени, чтобы потенциальный противник не мог их изучить и точно осуществлять планирование.

Что касается противостояния на море, то Украине очень далеко до тех кондиций, которые могли бы составлять конкуренцию российскому флоту. Для того, чтобы содержать в кондиционном состоянии флот, нужны большие деньги, средства, разработки, наука, инженеры, вузы и профтехучилища. Ничего этого у Украины нет.

И вот сидят в Киеве власти, в носу ковыряют и говорят: «А вот мы сделаем вот это». Чем и кем вы это сделаете? У вас же ничего нет. Некому на станках работать, потому что уничтожено образование, которое было при Советском Союзе. Я уже не говорю о деньгах, которые нужно вкладывать.

То же самое касается авиации. Для того, чтобы летчик считался боеготовым, он должен налетать в год 120 часов днем и ночью в разных погодных условиях. Это колоссальные расходы. Я выходец из ВВС. Наш полк летал с понедельника по четверг. Представьте, какая была интенсивность. А сегодня что? Есть несколько экипажей, которые поддерживаются на каком-то уровне. Но даже если у них есть 10 таких экипажей, то это ни о чем. Сколько они продержаться в условиях воздушной войны? Недолго.

Идет постоянная имитация, ложь, попытка выдать желаемое за действительное. Да, они поднатаскали в Донбассе пехоту, провели учение. Но на долгосрочную войну с кем-либо у Украины нет ресурсов.

— Существует много версий относительно того, зачем сейчас в СМИ разворачивается информационная кампания «Россия нападет на Украину». А вы как думаете?

— Зная тактику и стратегию англосаксов, я совершенно не сомневаюсь, что это идет информационная подготовка наступления или провокации против Донбасса со стороны ВСУ. Запускаются средства массовой дезинформации, по всему миру истерия в духе «Путин в январе введет войска на всю территорию Украины». Мы это все видели накануне вторжения Саакашвили в Южную Осетию. Все один в один. Более того, когда Саакашвили уже убивал беременных женщин, западные СМИ уже кричали, что это русские танки штурмуют Тбилиси. Это их тактика.

— Но в отличие от ситуации 2008 года, сейчас-то мы готовы к тому, что Украина может напасть в любой момент…

— Дело в том, что для наших стратегических противников интересы Украины ровным счетом ничего не значат. Они могут организовать эту кровавую баню, для того чтобы у наших границ возникла еще одна горячая точка напряжения, и чтобы радикально усилить русофобию на территории Украины, поскольку потери неизбежны, и гробы пойдут, все это будет преподноситься как акт агрессии России.

Они же не будут говорить, что «мы пошли в наступление на Донбасс и в результате наших безмозглых действий пацаны погибли». Они будут говорить: «Мы же вас предупреждали, что Путин нападет? Вот он и напал». Перевернут все с ног на голову.

Александр Артамонов: на тактику «клещей» от США в Черном море Россия ответит «встречным маневрами» © vk.com, Александр Артамонов

— Украина не раз говорила, что и Джавелины, и Байрактары должны стать важным элементом в психологической войне, и, насколько я помню, часть ополченцев действительно испугались видео с беспилотниками. Насколько им в итоге это удастся?

— Какая-то работа была проведена, но паниковать рано. Скорее всего, они применили беспилотник не на территории Донбасса, а где-то на полигоне. Мы не знаем, какие средства ПВО сегодня установлены на направлениях возможного наступления Украины. Но я не сомневаюсь в том, что они установлены. Таким образом, потери среди беспилотных средств будут высокими. А поскольку этих беспилотников не так много для ведения интенсивных боевых действий, этот кураж быстро закончится.

Они оперируют опытом войны Азербайджана против Армении. Да, Азербайджан применил эти беспилотники, и применил успешно. Но у армян вообще ничего не было. Там было прямое предательство Пашиняна. Фактически турки под прикрытием азербайджанцев как на полигоне расстреливали личный состав и технику армян. Ничего не было сделано Пашиняном для защиты своих соотечественников и прикрытия их с воздуха или средствами ПВО.

Эти идиоты, которые дорвались до власти на Украине — обезьяны с гранатой. Для того, чтобы осуществлять стратегическое планирование и планирование военных операций, нужны профессионалы. Там таких нет.

— Мы часто говорим о том, что в случае полномасштабного наступления в Донбассе Россия применит силу против Украины. А какие именно действия ВСУ мы можем расценить как «полномасштабное наступление»?

— Классическое наступление, когда работает артподготовка, применяется авиация и используется бронетехника. В условиях, когда концентрация мирного населения очень высока, и когда придется наносить удары по населенным пунктам — это преступление против человечности. Все это надо остановить до того, когда начнутся массированные удары.

Мне в свое время посчастливилось консультировать генерала Лебедя. Когда был конфликт Молдавии с Приднестровьем, молдаване вели себя точно так же, как украинцы сегодня, и позволили себе непотребные вещи, Лебедь вышел и в своем стиле сказал: «Мне до лампочки, кто из чего выстрелит в сторону Приднестровья. Пусть даже из рогатки. Если сегодня это произойдет, завтра я буду обедать в Кишиневе». И все на этом закончилось.

Та сторона должна знать, что как только они двинутся этой армадой, эта вся эта армада сгорит. И они пусть поговорят с теми, кто побывал в «котлах». Они потом в интервью говорили, что побывали в аду. Это я так, для горячих голов.

Российской армии даже не надо границу пересекать. У нее сил и средств достаточно, чтобы со своей территории в качестве гуманитарной помощи во спасение российских граждан Донбасса остановить эту агрессию. Это называется «принуждение к миру», и это принуждение к миру нужно продемонстрировать раз и навсегда, не оглядываясь, что на это скажут.

Даже если мы откажемся от использования военной силы и тем самым поднимем руки и предадим Донбасс, все равно на нас все повесят. Их будут резать бандеровцы, а при этом скажут, что это мы сделали или что это мы допустили. Поэтому не надо ни на кого оглядываться. Есть прекрасное государство Израиль. Им до лампочки, что про них подумают. Есть национальная безопасность страны и каждого еврея в отдельности. Если кто-то подумает сделать зло — он уже труп. Почему мы не можем взять в качестве образца политику Израиля? Это нужно сделать.