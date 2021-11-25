Главная, среди многих, ошибка президента Украины Владимира Зеленского, которая может стоить ему власти - это попытка играть в «межгосударственную войну» с Россией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал историк и политолог Сергей Станкевич

«Те, кто запускал операцию с «вагнеровцами», явно хотели утопить президента именно в «межгосударственной войне». Какими бы порочными ни представлялись «вагнеровцы», акция по демонстративному похищению большой группы граждан РФ с отправкой их в мясорубку была бы воспринята как нападение на территорию России. Это открывало бы опасный простор для бесконечной битвы похищений, устранений и прочих спецопераций. Наивно надеяться тут выиграть», — сказал Станкевич. Не Зеленский и не США. Золотарев о том, кто на самом деле управляет Украиной © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что путь к мирному урегулированию в Донбассе до сих пор открыт. Единственным правильным шагом Зеленского была бы готовность к личной встрече с Владимиром Путиным, заключил эксперт.

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