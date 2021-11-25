«Те, кто запускал операцию с «вагнеровцами», явно хотели утопить президента именно в «межгосударственной войне». Какими бы порочными ни представлялись «вагнеровцы», акция по демонстративному похищению большой группы граждан РФ с отправкой их в мясорубку была бы воспринята как нападение на территорию России. Это открывало бы опасный простор для бесконечной битвы похищений, устранений и прочих спецопераций. Наивно надеяться тут выиграть», — сказал Станкевич.
Эксперт отметил, что путь к мирному урегулированию в Донбассе до сих пор открыт. Единственным правильным шагом Зеленского была бы готовность к личной встрече с Владимиром Путиным, заключил эксперт.
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