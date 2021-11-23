Митингующие в Киеве выдвинули ультиматум президенту Зеленскому. Большинство действующих в Украине партий начинают требовать досрочных парламентских выборов. Переживет ли Зеленский «торпедную атаку» Украина.ру рассказал историк и политолог Сергей Станкевич

- Сергей, насколько опасно для президента Зеленского новое обострение внутренней борьбы на Украине?

— В последние дни происходит прямая атака на президента Зеленского и его команду. Против них выпущена губительная торпеда в виде Вагнергейта — так называют очередное расследование группы Bellingcat, которой злые языки приписывают сотрудничество с британской МИ-6. Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

На этот раз расследователи изучали, почему сорвалась проводившаяся в 2018-2020 году спецоперация украинской военной разведки. Смысл операции состоял в том, чтобы выманить из России, заманить в Киев и арестовать группу «бойцов ЧВК Вагнер», которые предположительно принимали участие в войне на Донбассе. С последующим громогласным процессом над захваченными «военными преступниками».

Считается, что первый этап операции прошел сверхуспешно: боевики, обманутые киевским агентом под прикрытием, выстроились к нему в очередь, сами послушно описали ему свою преступную деятельность, уточнили по его просьбе все подробности, необходимые для самого сурового уголовного наказания. Облегчая работу суду в Гааге, боевики любезно подкрепили свои признания копиями приватных документов. Самые лучшие злодеи, придирчиво отобранные для показательной казни из многих претендентов, собрались группой, переехали автобусом на территорию Белоруссии, 25 июля 2020 года заселились в гостиницу и ждали самолета «Турецких авиалиний». Порошенко потребовал восстановить разведчиков, уволенных после срыва операции по «вагнеровцам» © eurosolidarity.org

Никто из этих прожженных авантюристов, этих матерых головорезов даже не догадывался, что все они болтаются на крючке у хитроумного генерала Василя Бурбы, начальника ГУР МО Украины. Действительно ли далекая Венесуэла нуждается в их охранных услугах, никому из опытных вояк не пришло в голову проверить. Генералу Бурбе оставалось только вытянуть на днепровский берег крупную рыбину, послушно дремавшую у него на крючке. Самолет должен был забрать «вагнеровцев» из Минска и на маршруте в сторону Стамбула неожиданно сесть в Киеве, где виновников торжества ожидал «почетный» караул.

Что-то пошло не так. 29 июля 2020 года КГБ Белоруссии задержал ЗЗ-х «вагнеровцев» (ошибочно полагая, что те приехали помогать белорусскому майдану). Позже несостоявшиеся клиенты Бурбы были выданы, но не в Киев, а в Москву. Так выглядит фабула этой гротескной истории, почему-то выдаваемой в Киеве за уникальную разведывательную операцию, которую в последний момент преступно сорвали люди президента. ГБР ищет украинских военных, сливших в СМИ информацию о «вагнеровцах» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

- Что значит «сорвали»? Каким образом?



— Глава Офиса президента Андрей Ермак якобы передал генералу Бурбе указание своего шефа: операцию по задержанию «вагнеровцев» в Киеве немного «отложить». Проволочка привела к тому, что добыча ушла буквально из-под носа. А сам Бурба, требовавший у виновников сатисфакции, был уволен и выселен из элитного загородного поселка. Дошло до того, что машину и охрану ему вынуждено было предоставить посольство США.

- И от конфликта с одним уволенным генералом теперь зависит судьба президента?

— Противники обвинили команду Зеленского в «преступной халатности», «злоупотреблении властью» и даже в пресловутой «зраде». И теперь жаждут рубить головы.

Зеленский и Ермак выдвинули свою версию: если спецоперация и была, то это были действия некой «третьей иностранной державы», которая хотела втянуть Украину в пагубную для нее историю. Чего «слава богу, не случилось». Что это за третья держава, не раскрывается. Но факт встречи Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова с главой британской внешней разведки МИ-6 Ричардом Муром 12 октября 2020 года вроде как наводит на некоторые предположения.

- Все это известная многим история годичной давности. Почему она снова в топе? Разве вскрылось что-то принципиально новое? Партия Порошенко требует создать в Раде новую ВСК для расследования дела о «вагнеровцах» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

— Притихший было скандал буквально взорвался в нынешнем ноябре 2021 года. После публикации долгожданного доклада группы Bellingcat ключевые телеканалы Украины как с цепи сорвались — они начали фронтальную медийную войну с президентом и его людьми.

На телевизионных ток-шоу народу Украины предъявили оскорбленного, отставленного и бездомного генерала Бурбу. Из него делают былинного героя, его достоинства и подвиги невероятно превозносятся, а последняя провалившаяся операция описывается как «беспрецедентная», «историческая» и т.п. Она будто бы могла принести Украине «великую победу» и признание всего мира. Если бы не козни внутренних врагов.

В свою очередь, Василь Бурба требует расследования обстоятельств своего провала и наказания виновных. При этом он прямо утверждает, что в ближайшем окружении президента Украины есть «крот», то есть иностранный шпион. И взывает к соотечественникам: «Мы воюем сами против себя. Мы сами себя уничтожаем». Похоже, отставному генералу готовят политическую карьеру.

- На Украине давно никто не стесняется в выражениях и обвинениях. В чем тут все-таки прямая угроза именно Зеленскому?

— В историю США в 1974 году вошло слово-символ «Уотергейт», так назвали дело, приведшее к отставке президента Никсона. А в жизнь Украины теперь надолго вошел «Вагнергейт», который, по-видимому, определит и судьбу президентства Зеленского, и облик нового политического цикла в Украине.

Шутки в сторону, тут уже пошла драка без правил. Бывший премьер Гройсман говорит, что страна находится «в руках мародеров и политических садистов». Звучат прямые призывы к силовикам «немедленно арестовать» чуть ли не все окружение президента и не исполнять его «преступные приказы». Это можно трактовать как призыв к мятежу. 21 ноября в годовщину второго майдана более чем тысячная колонна «активистов» пыталась прорваться в офис президента, неся большой баннер с лозунгом «Импичмент». Новый майдан или война? Порошенко и Тимошенко уже «едят» Зеленского на деньги Ахметова © коллаж Украина.ру

Манифестанты в Киеве выдвинули Зеленскому ультиматум: если он в течение 10 дней не уволит Андрея Ермака, у стен его офиса начнется бессрочный митинг за отстранение президента. Большинство действующих в Украине партий начинают требовать досрочных парламентских выборов.

Торпеда в сторону президента выпущена и набирает ход. Публицист Савик Шустер в своей телепрограмме провозгласил «начало конца» Зеленского, после чего шестого президента буквально бичевали и четвертовали в студии.

- Президента Зеленского совсем скоро политически похоронят, так?

— Нет, хоронить Зеленского пока рано. У него сохраняются ресурсы для борьбы, которые не стоит недооценивать. Главный ресурс Зеленского сейчас — его монобольшинство в Верховной Раде. Именно оно должно будет, в частности, задушить инициативу с импичментом. А контролировать депутатов, лишенных неприкосновенности, помогут послушные президенту прокуратура и СБУ.

Рада уже подарила президенту закон о «деолигархизации», который позволяет Зеленскому использовать СНБО не только для обуздания непокорных олигархов, но и для торга с лояльными толстосумами. Первоочередной для президента, по-видимому, станет задача отделения олигархов от СМИ. Магнаты уже пытаются выйти из-под удара, перебрасывая права собственности на медиаресурсы с себя на различные контактные лица. Но инструменты революционной законности в условиях паралича судов помогут президенту вскрыть самые хитроумные убежища.

Используя СНБО как смертоносный бронепоезд, а Верховную Раду как правовое прикрытие, Зеленский может попытаться основательно раскулачить олигархов, отстраняя их от бюджетной кормушки, давя налогами и используя механизмы чрезвычайной национализации критических для государства активов.

- Никакие ресурсы не спасут того, кто не видит своих ошибок и не пытается их исправить. Не слишком ли много ошибок у Зеленского? Не утянут ли они его на дно?



— Главная (среди многих) ошибка Зеленского в том, что он зачем-то пытался играть на чужом поле — бороться не за мирную передышку, а за победу в «межгосударственной войне». Те, кто запускал операцию с «вагнеровцами», явно хотели утопить президента именно в «межгосударственной войне». Какими бы порочными ни представлялись «вагнеровцы», акция по демонстративному похищению большой группы граждан РФ с отправкой их в мясорубку была бы воспринята как нападение на территорию России. Это открывало бы опасный простор для бесконечной битвы похищений, устранений и прочих спецопераций. Наивно надеяться тут выиграть.

Путь к мирному урегулированию конфликта на Донбассе все еще не закрыт. Сейчас будет неизбежная пауза с работой нормандского переговорного формата, пока произойдет перезагрузка власти в Германии и Франции. Хорошо бы использовать эту паузу, чтобы все-таки провести личную встречу президентов Украины и России. Для этого Зеленскому надо просто подойти к организации такой встречи серьезно и профессионально. Можно даже взять пару уроков у Байдена, он научит.

Проблема только в том, что Зеленский продолжает впустую растрачивать драгоценное время, которого остается буквально в обрез. Теперь ему придется действовать с майданным ультиматумом на шее, под торпедной атакой «вагнергейта», в условиях кризисной зимы, под ежедневные проклятия «олигархических» СМИ. И каждый день проверять, не расплылась ли под ним хрупкая льдина парламентского монобольшинства.