Сейчас в украинской власти возможно формирование команды, которая совсем не за Россию, и совсем не за Донбасс, но против следования за США во всем (не только по внешней и оборонной политике, но по финансовой и внутренней политике). Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Ринат Ахметов заявил, что для него есть вещи куда важнее встречи с президентом Владимиром Зеленским. Он также отметил, что не считает себя олигархом и обратится в международный суд в случае, если Совет национальной безопасности и обороны наделит его таким статусом.

Такое недовольство растет и это будет началом формирования серьезной оппозиции команде Зеленского, пояснил эксперт.

По его словам, эта ситуация напоминает ситуацию в Грузии, когда Михаила Саакашвили свергли с поста президента.

«Саакашвили был свергнут совсем не пророссийскими силами. Он был свергнут такой же проамериканской группой, но все-таки в определенной степени готовой действовать в интересах собственных финансово-промышленных групп. Здесь тоже самое. Сдавай все, но только не своих олигархов. Поэтому уже сейчас сформировалась такая мощная коалиция. В кои-то веки Порошенко объединился с Тимошенко. Значит, припекло», — указал Жарихин.

Для выхода из ситуации Зеленскому нужно отстаивать интересы национального бизнеса, но он с самого начала стал выполнять все распоряжения американского посольства и Госдепа, не разбирая, какие из них идут на пользу или во вред Украине, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.