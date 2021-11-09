Сегодня против Владимира Зеленского формируется серьезная оппозиция, поскольку он сдал США не только интересы Украины, но и интересы финансово-промышленных групп, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Украина.ру

Вступивший в конфликт с Зеленским бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг информацию о том, что он связан с партией «Разумная политика», которая получила такое название еще осенью 2020 года.

- Владимир Леонидович, Разумков говорит правду или он заранее готовил нечто подобное?

— Разумков и до встречи, и тем более до конфликта с Зеленским был потенциально самостоятельной политической фигурой. Поэтому я не исключаю, что он мог готовить под себя какое-то политическое объединение или по крайней мере у него были такие замыслы. Он мог вести переговоры с некоторыми, может быть, пока маргинальными, но готовыми политическими организациями. В этом нет ничего удивительного. Андрей Золотарёв: Зеленскому скоро будет не до закона об олигархах © Facebook, Золотарев Андрей

С моей точки зрения, это никак его не характеризует, ни хорошо, ни плохо. Любой известный социолог или политолог, а если он еще и моложе, в отличие от меня (смеется), всегда держит в своем ранце маршальский жезл и делает движения в разных направлениях. И я не понимаю, почему эти движения должны характеризовать Разумкова хорошо или плохо.

- Тут же вопрос в том, был ли этот конфликт спонтанным или его могли заранее готовить на подмену Зеленскому…

— Что значит «заранее готовили»? Разумков уже заранее был самостоятельной политической фигурой, только нераскрученной. Я, может быть, тоже самостоятельная политическая фигура, меня никто не готовил, другое дело, что я и не собираюсь. Самостоятельность политической фигуры не зависит от того, готовят его или не готовят.

- Хватит ли у него сил чтобы хотя бы набрать на следующих парламентских выборах 5 процентов для прохождения в Раду?

— Не исключаю. К сожалению, на Украине приняло повальный характер голосование не «за, а «против». «Я голосую за Зеленского, чтобы не голосовать за Порошенко, а то, что он играет на пианино, меня не волнует». Поэтому Разумков тоже может добиться успехов на отрицании Зеленского. Да, позиции у него отнюдь не пророссийские, но он хотя бы профессиональный политик, в отличие от того же Зеленского. И люди это понимают. Это у него уже фора. Люди проголосуют за человека, который хотя бы профессионально разбираются в политике. Поэтому вполне возможно, что он получит достаточное количество голосов.

- Многие наблюдатели обратили внимание на выступление Авакова на ахметовском телеканале, где он фактически призвал к союзу против Зеленского и Порошенко, и Разумкова, и многих других. Насколько будет долговечен этот союз и какие цели вообще преследует Аваков?

— Рукописи в интернете не горят. Сразу после отставки Авакова я говорил, что его готовят для того чтобы в какой-то момент выстрелить. Вот он и выстрелил. Понятно, что такая крупная фигура не уйдет на пенсию выращивать на даче помидоры. Что касается коалиции, то она тоже возможна. Константин Бондаренко: Если Зеленский не договорится с Россией, ему не поможет никакой пиар © РИА Новости, Нина Зотина

Дело в том, что по тем или иным причинам сейчас назревает недовольство среди тех, кто имеет возможность давать деньги на политическую деятельность (среди олигархов) и недовольство нынешней ситуацией, когда Зеленский под давлением США сдает не только интересы Украины и ее граждан, но и, интересы украинских финансово-промышленных групп, которые хотят заменить транснациональными корпорациями, контролируемыми США. Поэтому такой потенциал есть.

Вполне возможно формирование команды, которая совсем не за Россию, и совсем не за Донбасс, но против следования за американцами во всем (не только по внешней и оборонной политике, но по финансовой и внутренней политике). Я это предсказывал еще полгода назад. Такое недовольство растет и это будет началом формирования серьезной оппозиции команде Зеленского.

- Через полгода вступит в силу закон об олигархах. Удастся ли им за это время убрать Зеленского, воспользовавшись этим энергетическим кризисом?

— Им это и нужно, для этого и собирались. Время не ждет. Его уже фактически лишили большинства в парламенте, поэтому все возможно. Эта ситуация напоминает ситуацию в Грузии. Саакашвили был свергнут совсем не пророссийскими силами. Он был свергнут такой же проамериканской группой, но все-таки в определенной степени готовой действовать в интересах собственных финансово-промышленных групп. Здесь тоже самое. Сдавай все, но только не своих олигархов. Поэтому уже сейчас сформировалась такая мощная коалиция. В кои-то веки Порошенко объединился с Тимошенко. Значит, припекло.

- Что Зеленский сейчас может предпринять чтобы удержаться у власти?

— Например, проводить более национальную политику и в рамках этой политики вести более серьезные и предметные переговоры с Россией и республиками Донбасса, если не по выполнению Минских соглашений, то по более устойчивому перемирию и более твердой позиции в отношении экономических желаний американцев.

Да, украинские олигархи — это не белые и пушистые зайчики. Но то, что США весь украинский бизнес называют «коррупцией», означают, что они борются с украинским национальным бизнесом. Зеленский должен более жестко отстаивать эти позиции. Но вряд ли он будет это делать. У него нет для этого ресурсов.

Он с самого начала стал выполнять все распоряжения американского посольства и Госдепа, не разбирая, какие из них идут на пользу или во вред Украине. Самое главное, что он принципиально не стал отстаивать интересы олигархов перед интересами транснациональных корпораций.

- А что делать той части пророссийских граждан Украины, которые сейчас вынуждены затаиться? Надеяться на партии вроде «ОПЗЖ», просто ждать или уезжать сразу?

— Мне не близка позиция, что мы должны их уговаривать быть нашими представителями внутри Украины. Людям тяжело и плохо. Если они уже не выдерживают, мы должны создать все условия, чтобы они могли переехать сюда. Мне кажется, неправильно ставить прагматические и геополитические интересы выше судеб людей.

Более того, был наш человек в украинском руководстве, который родился в Курсе, окончил один из блестящих московских вузов, но проводил совершенно противоположную политику. Фамилия его Климкин. По-моему, этого достаточно. Мы таким образом толкаем людей на мимикрию, а не на борьбу.