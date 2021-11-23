С начала осени рейтинг Зеленского значительно сократился. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Рады Дмитрия Разумкова. В эфирах Разумков выступает с критикой президента и отстаивает свои политические амбиции.
«Я голосую за Зеленского, чтобы не голосовать за Порошенко, а то, что он играет на пианино, меня не волнует». Поэтому Разумков тоже может добиться успехов на отрицании Зеленского. Да, позиции у него отнюдь не пророссийские, но он хотя бы профессиональный политик, в отличие от того же Зеленского. И люди это понимают. Это у него уже фора. Люди проголосуют за человека, который хотя бы профессионально разбираются в политике. Поэтому вполне возможно, что он получит достаточное количество голосов», — констатировал эксперт.
Дело в том, что по тем или иным причинам сейчас назревает недовольство среди тех, кто имеет возможность давать деньги на политическую деятельность (среди олигархов) и недовольство нынешней ситуацией, когда Зеленский под давлением США сдает не только интересы Украины и ее граждан, но и, интересы украинских финансово-промышленных групп, которые хотят заменить транснациональными корпорациями, контролируемыми США, уточнил Жарихин.
Такое недовольство растет и это будет началом формирования серьезной оппозиции команде Зеленского, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.