Дмитрий Разумков со своей партией на следующих выборах в Верховную Раду может преодолеть пятипроцентный проходной барьер, поскольку на Украине приняло повальный характер голосование не «за, а «против». Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов

«Я голосую за Зеленского, чтобы не голосовать за Порошенко, а то, что он играет на пианино, меня не волнует». Поэтому Разумков тоже может добиться успехов на отрицании Зеленского. Да, позиции у него отнюдь не пророссийские, но он хотя бы профессиональный политик, в отличие от того же Зеленского. И люди это понимают. Это у него уже фора. Люди проголосуют за человека, который хотя бы профессионально разбираются в политике. Поэтому вполне возможно, что он получит достаточное количество голосов», — констатировал эксперт.

Дело в том, что по тем или иным причинам сейчас назревает недовольство среди тех, кто имеет возможность давать деньги на политическую деятельность (среди олигархов) и недовольство нынешней ситуацией, когда Зеленский под давлением США сдает не только интересы Украины и ее граждан, но и, интересы украинских финансово-промышленных групп, которые хотят заменить транснациональными корпорациями, контролируемыми США, уточнил Жарихин.

Такое недовольство растет и это будет началом формирования серьезной оппозиции команде Зеленского, заключил собеседник издания.

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